Происшествия

БИЗНЕС OnlineБИЗНЕС OnlineНа Украине сообщили о задержании подозреваемых в убийстве Шеремета

Подозреваемые в убийстве журналиста Павла Шеремета в Киеве задержаны, сообщил в «Фейсбуке» глава МВД Украины Арсен Аваков. По его словам, задержанным уже предъявлены обвинения. В ближайшее время суд выберет им меру пресечения.
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"Только что Нацполиция задержала и с согласия Генеральной прокуратуры Украины объявляет обоснованные подозрения фигурантам дела об убийстве Павла Шеремета", — написал глава МВД в Twitter
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РИА Новости08:31

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РБК09:01

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РИА Новости08:31
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