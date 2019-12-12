Происшествия
БИЗНЕС OnlineНа Украине сообщили о задержании подозреваемых в убийстве Шеремета
Подозреваемые в убийстве журналиста Павла Шеремета в Киеве задержаны, сообщил в «Фейсбуке» глава МВД Украины Арсен Аваков. По его словам, задержанным уже предъявлены обвинения. В ближайшее время суд выберет им меру пресечения.
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с чего всё началось
"Только что Нацполиция задержала и с согласия Генеральной прокуратуры Украины объявляет обоснованные подозрения фигурантам дела об убийстве Павла Шеремета", — написал глава МВД в Twitter.РИА Новости08:31
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