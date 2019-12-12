с чего всё началось

Подозреваемые в убийстве журналиста Павла Шеремета в Киеве задержаны, сообщил в «Фейсбуке» глава МВД Украины Арсен Аваков. По его словам, задержанным уже предъявлены обвинения. В ближайшее время суд выберет им меру пресечения.

На Украине сообщили о задержании подозреваемых в убийстве Шеремета

Технологии Сотовые операторы объединятся для запуска 5G «Ростелеком», «МегаФон», «Вымпелком» и МТС заключили соглашение о намерениях по созданию совместного предприятия с равными акционерными долями для расчистки частотного спектра в диапазонах 700 МГц, 3,4–3,8 ГГц, 4,4–4,99 ГГц и 24,25–29,5 ГГц во всех регионах России для создания сетей нового поколения 5G, следует из совместного заявления компаний.

Политика Зеленский заявил о необходимости изменения текста Минских соглашений Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что необходимо изменить текст Минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе, в том числе – в отношении контроля над границей.

Политика Экзитпол: британские консерваторы получают большинство в парламенте Британские консерваторы получают большинство в парламенте, что позволит им осуществить Brexit до 31 января 2020 года - экзитпол.

Общество В Москве простились с Юрием Лужковым В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.

Политика Хорватия и БиГ бойкотируют вручение Нобелевской премии Петеру Хандке Ранее самопровоглашенная республика Косово и Албания отказались послать своих представителей в Швеции на вручение Нобелевской премии по литературе за 2019 год австрийскому писателю Петеру Хандке - из-за его позиции по войне в бывшей Югославии в 90-е годы.

Финансы Курс евро опустился ниже 70 рублей На минимуме курс евро добрался до отметки 69,77 рубля, что на 68 копеек, или 0,96%, ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Происшествия Возросло число пострадавших на «Адмирале Кузнецове» Число пострадавших при пожаре на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», стоящем на ремонте в Мурманске, увеличилось до 11 человек.

Кино Объявлены номинанты на «Золотой глобус» Премия «Золотой глобус» вручается каждый год в январе по результатам голосования примерно 90 международных журналистов, живущих в Голливуде.

Политика Евросоюз продлил санкции против России Лидеры стран Евросоюза приняли политическое решение о продлении санкций против России.

Экономика Неисполнение расходов бюджета РФ в 2019 году составит 1 трлн рублей Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин доложил президенту страны Владимиру Путину о том, что неисполнение расходов федерального бюджета в текущем году составит триллион рублей.

Интернет Google Chrome предупредит пользователей в случае взлома аккаунта Одно из самых значимых заключается в том, что теперь браузер сможет предупреждать пользователя об удаленном взломе аккаунта на каком-либо сайте.