Коронавирус

Rambler News ServiceRambler News ServiceНа Украине сообщили об исчезновении компаний Байдена из дела Burisma

«Первоначально в деле по Burisma фигурировали компании Байдена, но в том варианте предъявления обвинения, которое было вынесено по делу о взятке в $6 млн, эти компании исчезли», — сказал Кулик.
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На Украине рассказали об «исчезновении» компаний Байдена из дела Burisma

Газета.Ru11:18

В Киеве сообщили об исчезновении компаний Байдена из дела Burisma

Аргументы и Факты09:55

В Киеве рассказали об исчезновении компаний Байдена из дела Burisma

ТАСС08:14

На Украине сообщили об исчезновении компаний Байдена из дела Burisma

Rambler News Service09:27

На Украине раскрыли размер рекордной взятки за закрытие дела Байденов

Lenta.ru08:46

Украинский экс-прокурор: компании Байдена исчезли из дела Burisma

News.ru09:33

Из дела «Бурисмы» исчезли компании Байдена — экс-прокурор Украины

ИА Красная Весна08:14
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Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 12:09, Ашберн
Общество

Москва переходит к новому этапу снятия ограничений

Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета 11:17
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Общество

Полиция установила причастных к афере для голосования по Конституции

Московская полиция установила круг лиц, которые причастны к афере с сим-картами для голосования по поправкам к Конституции.
RT на русском 10:24
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Происшествия

Верзилова арестовали на 15 суток за нецензурную брань

Мещанский суд Москвы в понедельник назначил 15 суток административного ареста издателю "Медиазоны" и участнику Pussy Riot Петру Верзилову за нецензурную брань в общественном месте, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 11:29
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Футбол

РФС и РПЛ знали о коронавирусе в «Уфе», но разрешили играть с «Тамбовом»

Metaratings 11:40
Происшествия

Соседка рассказала о россиянке, замуровавшей сына в бетон

Газета.Ru 02:16
Политика

Россия откажется от находящейся в Казахстане РЛС Балхаш

Интерфакс 06:34
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Политика

Зеленский заявил, что не поехал бы на парад в Москву

Президент Украины Владимир Зеленский не поехал бы на парад Победы в Москву, даже если бы его пригласили российские власти.
Интерфакс 11:05
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Технологии

Microsoft спонтанно обновила Windows 7

14 января 2020 года завершилась официальная поддержка Windows 7. Однако на днях компания выпустила обновление для этой ОС.
Live24 03:18
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Шоу-бизнес

Гарик Харламов объявил о разводе с Кристиной Асмус

Российский актер, комик, телеведущий и в целом шоумен Гарик Харлмов опубликовал в своем Instagram пост, где объявил о разводе с актрисой Кристиной Асмус, звездой ситкома "Интерны" и героиней резонансной сцены в триллере "Текст".
Российская газета 10:48
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Происшествия

Блогер из России погибла в ДТП на Бали

Посольство РФ в Индонезии занимается происшествием на острове Бали, в результате которого погибла российская гражданка Анастасия Тропицель.
ТАСС вчера в 22:28
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Общество

Издатель «Ведомостей» Глеб Прозоров покидает пост

Генеральный директор "Бизнес ньюс медиа", издатель газеты "Ведомости" Глеб Прозоров покидает пост.
ТАСС 10:31
Политика

Песков ответил на вопрос о портрете Путина на его диване

На вопрос журналистов, почему плакат лежит на диване, пресс-секретарь заявил, что президент может как угодно распоряжаться своим личным пространством.
РБК 06:26
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Происшествия

Родители убитой аспирантки отказались от гражданского иска к Соколову

Санкт-Петербург, 22 июня 2020, 17:54 — REGNUM Родители убитой историком Олегом Соколовым аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко отказались от гражданского иска за причинение морального вреда.
REGNUM 10:54
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Культура

Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры

Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет.
РИА Новости вчера в 07:19
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Общество

Россиянам напомнили о четырехдневной рабочей неделе

Президент России Владимир Путин отложил проведение парада в честь 75-летия Победы из-за ситуации с распространением коронавируса.
РИА Новости вчера в 17:25
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Игры

Бывший продюсер из Rockstar рассказал, почему на презентации PS5 анонсировали переиздание GTA V, а не GTA VI

«Если делать предположение, — продолжил бывший продюсер из Rockstar, — то я бы сказал так: GTA VI не готова, а GTA V обеспечит хорошую доходность и увлекательные развлечения в стиле Grand Theft Auto через год, когда выйдет на PlayStation 5».
3DNews 05:34
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Происшествия

В Антарктиде произошел пожар на российской научной станции

На российской научной станции "Мирный" произошел пожар, полностью сгорели несколько лабораторий, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление НИИ Арктики и Антарктики в понедельник.
Газета.Ru 11:26
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Общество

Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии

Коммерсантъ 05:38
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Общество

Международный арбитраж отклонил иск банкира Пугачева к России

Международный арбитраж в Париже отклонил все требования основателя Межпромбанка (МПБ) Сергея Пугачева, который пытался взыскать с России более $14 млрд, сообщили в пресс-службе российского Минюста.
Интерфакс 09:07
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Происшествия

Двух фигурантов дела «Сети» осудили в Петербурге

Российская газета 05:44
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Здоровье

Коронавирус провел подкат под украинский футбол

Под ударом оказался и украинский футбол: сразу в нескольких командах были выявлены заболевшие.
Коммерсантъ 08:42
Общество

ПФР готовит россиянам единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей

Россияне смогут получить от ПФР новую единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 17 до 18 лет.
iReactor вчера в 10:23
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Футбол

«Зенит» объяснил, кто сможет попасть на домашние матчи команды

Владельцы абонементов на фанатский Вираж смогут посетить матч с «Крыльями Советов» при условии, если в течение нынешнего сезона они сходили на 14 и более игры «Зенита».
Peterburg2.ru 11:56
Политика

ДНР разрешила жителям выезжать в Россию за паспортом

Жителям ДНР разрешается выезд в Россию в составе организованных групп для получения российского гражданства, передает «Донецкое агентство новостей».
Взгляд.ру вчера в 21:25
Футбол

Кокорин опубликовал фото в маске из кожи крокодила за 30 тысяч рублей

Газета.Ru 07:18
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Общество

Украина рассекретила архивы об аварии на Чернобыльской АЭС

РБК 10:07
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Политика

Адвокат ван Эйк увидел в деле MH17 подброшенные улики

Нидерландский адвокат Баудевейн ван Эйк, представляющий интересы обвиняемого по делу MH17 Олега Пулатова, высказался о выводах Совместной следственной группы ССГ, сообщает информационное издание ТАСС.
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Мария Порошина опубликовала редкое фото с сыном

В январе прошлого года актриса Мария Порошина родила пятого ребенка - сына Андрея.
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Политика

Трамп назвал единственное условие встречи с Мадуро

Президент США Дональд Трамп заявил, что если у него и состоится встреча с венесуэльским лидером Николасом Мадуро, то только для обсуждения его «мирного ухода из власти».
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Президент Хорватии не прилетит в Москву из-за сломанного самолета

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