«Первоначально в деле по Burisma фигурировали компании Байдена, но в том варианте предъявления обвинения, которое было вынесено по делу о взятке в $6 млн, эти компании исчезли», — сказал Кулик.

На Украине сообщили об исчезновении компаний Байдена из дела Burisma

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