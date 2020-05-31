Армия и оружие
Российская газетаНа Украине сообщили об успешном испытании ракет «Нептун»
Глава конструкторского бюро "Луч", входящего в состав концерна "Укроборонпром", Олег Коростелев заявил об успешном испытании крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун". По его словам, запуски состоялись на полигоне Алибей в Одесской области.
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с чего всё началось
Глава конструкторского бюро «Луч» в составе концерна «Укроборонпром» Олег Коростелёв заявил, что после старта с пусковой установки две ракеты вышли по «запрограммированному маршруту до двух целей в Чёрном море».RT на русском01:59
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Предположительно, актер появится в камео в одном из грядущих супергеройских фильмов DC Universe — например, в "Шазаме 2", "Аквамене 2" или "Черном Адаме" с Дуэйном Джонсоном.InterMedia напоминает: осенью 2018 года стало известно, что Кавилл может оставить роль Супермена.
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МЧС сообщило о последствиях дождей в Подмосковье
По данным ведомства, самая серьезная ситуация с подтоплениями наблюдается в Красногорске и Истре — в течение ночи вода там поднималась до отметки в 20 – 30 см. Ранее 30 мая МЧС сообщало, что в Красногорске оказались подтопленными 80 приусадебных участков в СНТ "Лесные поляны".
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Эксперты опровергли главные мифы о воде
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Общее число заболевших COVID-19 с начала эпидемии в России достигло 405 843 человек.
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«30 мая 2020 года в одном из торговых центров города Благовещенска с высоты второго этажа сорвался грузовой лифт, в котором находились двое рабочих», — указано в тексте.
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Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
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Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня
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На пляжах не обязательно ношение защитных масок, но нужно помнить о социальной дистанции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 04:34
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Первый президент Украины Кравчук обвинил США в «обмане» Украины
Первый президент Украины Леонид Кравчук обвинил США в том, что те «обманули» Киев из-за подписания Будапештского меморандума.
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Бизнесмен Быков в СИЗО встревожился за демократию в России и написал Путину
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В Москве на мужчину напали двое неизвестных в масках и похитили у него рюкзак с 12 млн рублей.
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Самозанятым будет возвращен налог на профессиональный доход, уплаченный за прошлый год, на это выделяется 1 миллиард 600 тысяч рублей, заявил в четверг председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
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