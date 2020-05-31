Армия и оружие
Российская газетаНа Украине сообщили об успешном испытании ракет «Нептун»
Глава конструкторского бюро "Луч", входящего в состав концерна "Укроборонпром", Олег Коростелев заявил об успешном испытании крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун". По его словам, запуски состоялись на полигоне Алибей в Одесской области.
Читать в источнике
Оценить57
Подробнее о событии
Показать все источники
Стало известно об испытаниях Украиной «способного бить вглубь России» оружия
Аргументы неделивчера в 03:56
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 22:38, Ашберн
Космос
SpaceX запустила Crew Dragon с экипажем к МКС
Crew Dragon выгоднее "Союза" Полная стоимость одной миссии Crew Dragon к МКС, включающая затраты на ракету и космический корабль, при условии заказа не менее четырех таких миссий в год оценивается в 160 миллионов долларов, то есть менее 23 миллионов за человека (в случае максимально заполненной кабины).
Lenta.ru 15:45
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
Авто
АвтоВАЗ рассказал о новых выгодах на автомобили Lada
Автоновости дня вчера в 03:42
Общество
Пилоты рассказали, почему нельзя снимать обувь в полете
Пилоты и бортпроводники рассказали, почему во время полета не стоит снимать обувь, сообщает Express.
РИА Новости 20:22
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин призвал поддержать малоизвестных артистов
Российский певец Прохор Шаляпин заявил, что в период пандемии коронавируса и нестабильной экономической обстановки в первую очередь необходимо поддержать не «первую плеяду звезд», а малоизвестных артистов, которые действительно зарабатывают на жизнь с помощью своего искусства.
ФАН 28 мая в 23:29
Экономика
Что точно изменится для миллионов пенсионеров с 1 июня
В России с 1 июня вступят в силу ряд законодательных инициатив, которые отразятся на пенсионерах.
Primpress.ru 17:00
Культура
Всех желающих приглашают на концерт Басты
Vologda-poisk.ru вчера в 06:09
Общество
Пригожин отреагировал на отправленную ему гуманитарную помощь
Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на сообщения о том, что ему направили в качестве гуманитарной помощи лапшу «Доширак».
Известия 21:56
Происшествия
В Лос-Анджелесе ввели комендантский час из-за беспорядков
Комендантский час из-за беспорядков на фоне смерти чернокожего американца Джорджа Флойда от рук полицейского ввел мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти, 30 мая сообщил он в своем Twitter.
ИА Красная Весна 20:13
Общество
Тюменская область с июня переходит на второй этап снятия ограничений
Тюмень, 29 мая 2020, 19:34 — REGNUM В Тюменской области наступила пора второго этапа снятия противоэпидемических ограничений.
REGNUM вчера в 12:34
Культура
Стриминговый сервис HBO Max официально начал работу
Пока компания продолжает сотрудничество с Амедиатекой, которая называет себя «официальным домом HBO в России».
Киноафиша России вчера в 04:32
Футбол
«Реал» может остаться без летних трансферов
«Реал» может остаться без летних трансферов, сообщает Marca.
Чемпионат 21:19
Происшествия
При падении лифта в Благовещенске пострадали люди
Следственный отдел по городу Благовещенск следственного управления СК РФ по Амурской области проводит доследственную проверку по факту падения грузового лифта в одном из торговых центром областной столицы.
Российская газета 20:38
Политика
Украине напомнили о ее «исконных» территориях
Бывший премьер Украины Николай Азаров и российский сенатор Алексей Пушков напомнили украинским националистам об исконных территориях их страны.
Известия 19:47
Шоу-бизнес
Жена Эмина о настроении: «Мир продолжает жить и без тебя»
Гаврилова хорошо поладила с детьми мужа от Лейлы Алиевой. Сыновья и приемная дочь артиста живут в Баку.
StarHit.ru вчера в 11:00
Экономика
Российские банки ускорили вывоз золота из страны
В последние полгода запасы золота в российских банках неизменно снижаются, при этом весной вывоз драгоценного металла из страны ускорился.
Lenta.ru 28 мая в 01:48
Общество
Названы профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемии
Эксперты Института прогрессивного образования выяснили, представителям каких профессий стоит ожидать повышения зарплаты по окончании пандемии коронавируса.
RT на русском 01:23
Здоровье
В Госдуме предложили включить лечение от курения в программу ОМС
Никотиновая зависимость признана болезнью, поэтому ее лечение нужно включить в программу госгарантий.
Известия 21:24
Общество
В первый класс начнут принимать по новым правилам
Например, в первый класс школы будут принимать детей, которым к моменту начала обучения исполнилось 6,5 года, если они не имеют противопоказаний по состоянию здоровья, и не старше восьми лет.
Вечерняя Москва 08:02
Общество
Шедшего к Путину шамана признали опасным для окружающих
В Якутии комиссия психоневрологического диспансера признала шамана Александра Габышева, шедшего в Москву «изгонять» президента России Владимира Путина, опасным для себя и окружающих.
Lenta.ru 15:22
Политика
Трамп отложит саммит G7 и пригласит на него Россию
Президент США Дональд Трамп сообщил, что отложит саммит G7 до сентября и пригласит на него четыре страны, в том числе Россию.
Lenta.ru 20:26
Авто
Acura представила седан Acura TLX нового поколения
Компания Acura представила спортивный седан TLX нового поколения.
Автоновости дня вчера в 10:45
Кино
Лучший фильм десятилетия назвал Тарантино
Evo-rus.com вчера в 10:05
Здоровье
Онколог назвал признаки рака кожи на ранней стадии
При первых признаках рака кожи Каприн рекомендовал сразу же обращаться к врачу.
Клопс 11:47
Единоборства
Владимир Минеев нокаутировал Артура Пронина
Российский средневес Владимир Минеев продлил победную серию до трех матчей, досрочно финишировав своего соотечественника Артура Пронина на турнире Leon Warriors в Белоруссии.
FightTime.ru 21:05
Политика
Депутат Рады заявила о потребности Украины в российском рынке
Украинская промышленность нуждается в российском рынке сбыта для того чтобы восстановиться до прежнего уровня, заявила депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Наталья Королевская.
RT на русском 21:56
Общество
Вирусолог оценил новую версию происхождения коронавируса
Российский вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн усомнился в результатах исследования китайских ученых, согласно которым рынок морепродуктов в Ухане не являлся источником распространения коронавируса.
Известия 19:08
Авто
Volkswagen планирует захватить рынок электрокаров в Китае
К 2025 году немцы планируют продавать на рынке Китая до 1,5 млн гибридов и электрокаров в год.
Тарантас Ньюс вчера в 12:55
Шоу-бизнес
Дмитрий Песков во время болезни отрастил бороду
Вести.Ru вчера в 15:22