Глава конструкторского бюро "Луч", входящего в состав концерна "Укроборонпром", Олег Коростелев заявил об успешном испытании крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун". По его словам, запуски состоялись на полигоне Алибей в Одесской области.

На Украине сообщили об успешном испытании ракет «Нептун»

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