Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаНа Украине сообщили об успешном испытании ракет «Нептун»

Глава конструкторского бюро "Луч", входящего в состав концерна "Укроборонпром", Олег Коростелев заявил об успешном испытании крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун". По его словам, запуски состоялись на полигоне Алибей в Одесской области.
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с чего всё началось
Глава конструкторского бюро «Луч» в составе концерна «Укроборонпром» Олег Коростелёв заявил
, что после старта с пусковой установки две ракеты вышли по «запрограммированному маршруту до двух целей в Чёрном море».
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