Армия и оружие
Российская газетаНа Украине сообщили об успешном испытании ракет «Нептун»
Глава конструкторского бюро "Луч", входящего в состав концерна "Укроборонпром", Олег Коростелев заявил об успешном испытании крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун". По его словам, запуски состоялись на полигоне Алибей в Одесской области.
Читать в источнике
Оценить984
с чего всё началось
Глава конструкторского бюро «Луч» в составе концерна «Укроборонпром» Олег Коростелёв заявил, что после старта с пусковой установки две ракеты вышли по «запрограммированному маршруту до двух целей в Чёрном море».RT на русском01:59
Подробнее о событии
Показать все источники
Военный аналитик озвучил российский ответ на украинскую ракету «Нептун»
Национальная служба новостей06:10
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 19:54, Ашберн
Кино
«Аванпост» откроет кинопрокат в Японии
Peterburg2.ru 17:22
Политика
США намерены признать движение «Антифа» террористической организацией
Президент США Дональд Трамп заявил, что США признают движение "Антифа" террористической организацией.
РИА Новости 12:36
Здоровье
28 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области
29 мая в Амурской области подтверждено 28 новых случаев коронавируса: 18 - в Благовещенске, пять - в Свободном, три - в Тынде, по одному - в Благовещенском и Ивановском районах.
Телепорт 29 мая в 02:35
Армия и оружие
89 лет исполнилось военно-транспортной авиации России
ИА Красная Весна 19:13
Космос
Астронавты NASA показали Землю с борта Crew Dragon
30 мая к Международной космической станции (МКС) отправился американский космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном на борту с космодрома на мысе Канаверал.
News.ru 07:47
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
Происшествия
В Миннеаполисе грузовик почти въехал в толпу протестующих
В Миннеаполисе водитель грузовика почти въехал в толпу демонстрантов, участвующих в протесте, связанном с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
RT на русском 19:41
Общество
В Белоруссии начались пикеты в поддержку кандидатов в президенты
Сотни белорусов собрались в воскресенье в центре Минска, возле Комаровского рынка, где проходят пикеты в поддержку выдвижения кандидатами в президенты Светланы Тихановской и других участников избирательной кампании, альтернативных действующему президенту Белоруссии Александру Лукашенко.
РИА Новости 07:51
Происшествия
СК проверит сообщения о халатности руководства больницы в Видном
"Следственным отделом по городу Видное ГСУ СК России по Московской области организовано проведении проверки информации, размещённой в одной из социальных сетей и СМИ, о возможной халатности руководства Видновской районной клинической больницы", - говорится в сообщении.
РИА Новости 16:50
Армия и оружие
Soha: попытка поиздеваться над ВМФ РФ обернулась фиаско для Украины
Украинские моряки попытались поиздеваться над своими российскими коллегами в Черном море, однако в итоге сами превратились в объекты для насмешек.
ПолитРоссия 09:06
Общество
Законопроект о пособиях для домохозяек внесен в Госдуму
Москва, 1 июня 2020, 00:00 — REGNUM Законопроект о поддержке домохозяек внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июня.
REGNUM 17:00
Общество
Социальное дистанцирование станет обязательным в самолетах
Социальное дистанцирование будет обязательным при посадке в самолет и на протяжении всего полета, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 07:17
Шоу-бизнес
Алферова призналась, что постоянно плакала в браке с Абдуловым
Ирина Алферова и Александр Абдулов прожили вместе 17 лет. После их расставания актриса признавалась, что тяжело переживает развод.
ФАН вчера в 20:21
Общество
Мощности газопровода «Ямал — Европа» остаются невостребованными
Варшава, 31 мая 2020, 09:50 — REGNUM Четвертые сутки остаются невостребованными мощности газопровода «Ямал — Европа» в западном направлении.
REGNUM 02:50
Энергетика
Азербайджан опередил Россию по поставкам газа в Турецкую Республику
Азербайджан опередил Российскую Федерацию по объемам поставок газа в Турецкую Республику в марте текущего года.
Вести.Ru 19:08
Политика
Жириновский предлагает направить в США Росгвардию и «левых»
Москва, 30 мая 2020, 12:25 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский полагает, что США находится на пороге революции и предлагает направить туда представителей российских левых и радикальных организаций — для опыта.
REGNUM вчера в 05:25
Происшествия
В Вашингтоне вводится комендантский час из-за беспорядков
В столице Соединенных Штатов Америки Вашингтоне вводится комендантский час в связи с распространением беспорядков, связанных с убийством афроамериканца Джорджа Флойда.
ФАН 19:45
Происшествия
В ДТП под Красноярском погибли трое
REGNUM вчера в 23:51
Происшествия
В Оренбургской области проверяют факт изъятия детей из семьи
Прокуратура и следственные органы Оренбургской области проводят проверку по факту изъятия детей из многодетной семьи.
BFM.ru 09:55
Экономика
Бюджет РФ профинансируют за счет «народных» облигаций
В правительстве РФ обсуждают существенное расширение продаж «народных» облигаций Минфина (ОФЗ-н) и их региональных аналогов.
Известия 19:07
Кино
Премьера нового сезона «Ну, погоди!» может состояться в конце лета
Председатель правления студии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева заявила, что премьера первого эпизода нового цикла мультсериала «Ну, погоди!» планируется на конец лета или начало осени 2020 года, передаёт ТАСС.
Аргументы и Факты 29 мая в 11:34
Здоровье
Глава Роспотребнадзора заявила о возможной ранней вакцинации от гриппа
В России из-за коронавируса придется поторопиться с вакцинацией против гриппа, так как вторая волна COVID-19 может прийтись на период подъема острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ).
РБК 13:11
Гаджеты
Смартфон Honor Play 4 показали на рендерах
Megaobzor.com 06:37
Происшествия
IIHS назвал автомобили, в которых чаще всего умирают люди при ДТП
Как выяснилось, «капсулами смерти» чаще всего становятся субкомпактные автомобили – в них за период с 2015 по 2018 годы в США погибло 108 водителей (в расчете на миллион зарегистрированных транспортных средств).
Автоновости дня 04:44
Политика
Телеведущий на Украине пожелал смерти крымчанам и жителям Донбасса
Украинский журналист и писатель Остап Дроздов обратился к жителям Крыма и Донбасса с пожеланиями смерти.
Газета.Ru 13:29
Экономика
Крупнейшие банки РФ с 1 июня снизили эквайринговые комиссии для медицинских учреждений
Крупнейшие банки РФ с 1 июня снизили до 1% размер комиссии, которую они берут за прием платежных карт, для всех медицинских учреждений в соответствии с решением ЦБ.
ТАСС 17:10
Общество
Пилоты объяснили необходимость оставаться в обуви во время полета
Бортпроводница в свою очередь отметила, что разувающиеся люди могут подвергнуть риску и остальных пассажиров, так как их обувь загромождает проход и мешает быстрой эвакуации.
Известия 00:29
Происшествия
Toyota перевернулась в Холмском районе
ДТП произошло недалеко от Бамбучков в Холмском районе сегодня, 1 июня.
АСТВ 18:53
Происшествия
В Москве ветер повалил более 60 деревьев
В Москве из-за сильного ветра упали более 60 деревьев.
RT на русском 15:40
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне
Среднемесячная температура на большинстве территории России будет около нормы в июне, "очагами тепла" станут Западная Сибирь, северная половина Красноярского края и Чукотка.
ТАСС 17:17