Политика

Газета.RuГазета.RuСБУ заявила о задержании одного из лидеров ИГ под Киевом

Отмечается, что Аль Бара Шишани был задержан в ходе совместной операции с ЦРУ США и МВД Грузии. По данным СБУ, задержанный является гражданином Грузии, и с 2012 года работал на разных "должностях" в ИГ на территории Сирии.
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с чего всё началось
В Киевской области задержали «одного из ключевых руководителей ИГ» (террористическая организация «Исламское государство» запрещена в России), сообщила
 Служба безопасности Украины (СБУ).
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