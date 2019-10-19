Армия и оружие
Газета.RuНа Украине создали способное дать отпор российской армии оружие
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что на Украине развивается вооружение, которое может дать мощный отпор российским войскам, якобы находящимися в Донбассе. Об этом сообщают украинские СМИ. Речь идет о реактивном снаряде "Тайфун-1".
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с чего всё началось
В качестве примера он обратил внимание на реактивные снаряды «Тайфун-1», которые, по его словам, являются модернизацией реактивных систем залпового огня «Град», однако способны поражать цели на 20 км дальше.RT на русском15:44
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Wday.ru вчера в 00:01
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Франция попросила у России помощь в эвакуации своих военных из Сирии
Информационное агентство «Al Masdar News», ссылаясь на президента Института перспектив и безопасности в Европе Эммануэля Дюпюи, сообщает о том, что французским военным, находящимся в настоящий момент на территории Сирии, требуется помощь в эвакуации, причём, за помощью решено обратиться непосредственно к России.
Avia.pro 08:37
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Онколог сообщил о необратимых процессах в организме Заворотнюк
Известный онколог сообщил СМИ о необратимых процессах в организме актрисы Анастасии Заворотнюк, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 12:35
Кино
В России стартовал показ «Малефисенты 2»
В российских кинотеатрах стартовал показ фильма "Малефисента: Владычица тьмы".
Piter.tv вчера в 08:00
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Россия передаст Сербии лист из Евангелия в обмен на картины Рериха
Россия передаст Белграду Петербургский лист Мирославова Евангелия в обмен на картины Николая Рериха.
РБК 12:08
Происшествия
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Управление МЧС по Красноярскому краю опубликовало видео, на котором сняты последствия прорыва дамбы в районе поселка Щетинкино.
РБК 09:19
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На BlizzCon 2019 могут анонсировать Overwatch 2
Стример Metro рассказал, что Overwatch 2 могут анонсировать на BlizzCon 2019.
Inc-news.ru 10:16
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В своем посте в Fb Захарова сообщила, что четвертый год в Англии не могут реализовать итоги референдума, нарушая тем самым гражданские права всех проголосовавших.
Вести.Ru 13:13
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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился эмоциями после матча 13-го тура РПЛ с «Ростовом» (6:1). — Мы показали определенную силу, продемонстрировали потенциал, который у нас есть.
Sportbox.RU 14:51
Экономика
«Мечел» обратился за помощью к Козаку
«Мечел» получил ДЭМЗ в управление в 2009 г. по соглашению с А1 (входит в «Альфа-групп»), а двумя годами позже выкупил этот актив за $537 млн в рассрочку на средства, привлеченные в Альфа-банке.
Ведомости 17 октября в 17:45
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Школьный тренер в США разоружил стрелка с помощью объятий
Тренер по футболу и легкой атлетике в одной из школ американского Портленда Кианон Лоу необычным способом разоружил ученика, который пришел в образовательное учреждение с оружием.
Газета.Ru 16:57
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Анастасия Заворотнюк страдала манией преследования из-за популярности
Как предполагают поклонники, на фоне мании преследования и большой популярности могло быть подорвано здоровье знаменитости.
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На поверхности Марса ученые нашли похожие на земные соленые озера
Американскими учеными после изучения поверхности Марса был сделан вывод о том, что когда-то на Марсе существовали озера с соленой водой.
В городе R 15:10
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Составлен список самых влиятельных людей в Голливуде
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Тарантино отказался переделывать «Однажды в Голливуде» для Китая
Режиссер кинокартины "Однажды в Голливуде" Квентин Тарантино заявил, что не будет переделывать сцены из фильма по требованию Китаю.
Газета.Ru 07:49
Наука
Впервые зафиксировано «ураганное землетрясение»
Команда исследователей считает, что это явление может происходить в Западной Европе и Западной Австралии, но оно просто еще не было там зафиксировано.
Naked Science 06:15
Армия и оружие
Шойгу поздравил военных связистов с профессиональным праздником
Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил с профессиональным праздником военных связистов.
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В Екатеринбурге двух рабочих завалило грунтом
"В Екатеринбурге пожарно-спасательные подразделения принимают участие в поисках двух коммунальных работников, попавших под обрушение грунта при проведении земляных работ на пересечении улиц Мехренцева и Краснолесья", - сказал представитель ведомства.
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В боксерском поединке за титулы WBC и IBF российский боксер Артур Бетербиев победил украинца Александра Гвоздика нокаутом в 10 раунде.
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Армия и оружие
Эрдоган рассказал о поводах для продолжения военной операции в Сирии
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В России увеличилась средняя продолжительность жизни
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Путин и Меркель обсудили организацию саммита «Нормандской четверки»
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REGNUM 13:25
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Британский парламент проведет историческое голосование по Brexit
В субботу Парламент Великобритании проведет голосование по выходу из Европейского союза. Об этом сообщило агенство РИА Новости.
Телеканал 360° вчера в 21:13
Общество
Двойника Зеленского нашли в Москве
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Судя по последним снимкам, Hyundai Tucson нового поколения действительно сильно изменится внешне: спереди появятся «двухэтажная» оптика (как на новых Santa Fe и Palisade) и массивная радиаторная решетка, визуально объединенная узкими фарами головного света.
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Пятилетняя девочка из России погибла на турецком курорте Кемер, сообщает издание DHA.
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В Орловской области мать держала дочь в клетке и продавала педофилам
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