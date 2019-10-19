с чего всё началось

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что на Украине развивается вооружение, которое может дать мощный отпор российским войскам, якобы находящимися в Донбассе. Об этом сообщают украинские СМИ. Речь идет о реактивном снаряде "Тайфун-1".

Шоу-бизнес Волочкова показала неудачное декольте до пояса Большинство звезд, надевая декольте до пояса, пользуются самыми разными хитростями — от скотча до вшитых в ткань лифа поддерживающих элементов.

Армия и оружие Франция попросила у России помощь в эвакуации своих военных из Сирии Информационное агентство «Al Masdar News», ссылаясь на президента Института перспектив и безопасности в Европе Эммануэля Дюпюи, сообщает о том, что французским военным, находящимся в настоящий момент на территории Сирии, требуется помощь в эвакуации, причём, за помощью решено обратиться непосредственно к России.

Общество Онколог сообщил о необратимых процессах в организме Заворотнюк Известный онколог сообщил СМИ о необратимых процессах в организме актрисы Анастасии Заворотнюк, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.

Общество Россия передаст Сербии лист из Евангелия в обмен на картины Рериха Россия передаст Белграду Петербургский лист Мирославова Евангелия в обмен на картины Николая Рериха.

Происшествия МЧС показало видео с места прорыва дамбы в Красноярском крае Управление МЧС по Красноярскому краю опубликовало видео, на котором сняты последствия прорыва дамбы в районе поселка Щетинкино.

Киберспорт На BlizzCon 2019 могут анонсировать Overwatch 2 Стример Metro рассказал, что Overwatch 2 могут анонсировать на BlizzCon 2019.

Политика Захарова: британские власти нарушают права граждан В своем посте в Fb Захарова сообщила, что четвертый год в Англии не могут реализовать итоги референдума, нарушая тем самым гражданские права всех проголосовавших.

Футбол Артем Дзюба: «„Зенит“ показал определенную силу» Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился эмоциями после матча 13-го тура РПЛ с «Ростовом» (6:1). — Мы показали определенную силу, продемонстрировали потенциал, который у нас есть.

Экономика «Мечел» обратился за помощью к Козаку «Мечел» получил ДЭМЗ в управление в 2009 г. по соглашению с А1 (входит в «Альфа-групп»), а двумя годами позже выкупил этот актив за $537 млн в рассрочку на средства, привлеченные в Альфа-банке.

Происшествия Школьный тренер в США разоружил стрелка с помощью объятий Тренер по футболу и легкой атлетике в одной из школ американского Портленда Кианон Лоу необычным способом разоружил ученика, который пришел в образовательное учреждение с оружием.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк страдала манией преследования из-за популярности Как предполагают поклонники, на фоне мании преследования и большой популярности могло быть подорвано здоровье знаменитости.

Космос На поверхности Марса ученые нашли похожие на земные соленые озера Американскими учеными после изучения поверхности Марса был сделан вывод о том, что когда-то на Марсе существовали озера с соленой водой.

Кино Тарантино отказался переделывать «Однажды в Голливуде» для Китая Режиссер кинокартины "Однажды в Голливуде" Квентин Тарантино заявил, что не будет переделывать сцены из фильма по требованию Китаю.

Наука Впервые зафиксировано «ураганное землетрясение» Команда исследователей считает, что это явление может происходить в Западной Европе и Западной Австралии, но оно просто еще не было там зафиксировано.

Армия и оружие Шойгу поздравил военных связистов с профессиональным праздником Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил с профессиональным праздником военных связистов.

Происшествия В Екатеринбурге двух рабочих завалило грунтом "В Екатеринбурге пожарно-спасательные подразделения принимают участие в поисках двух коммунальных работников, попавших под обрушение грунта при проведении земляных работ на пересечении улиц Мехренцева и Краснолесья", - сказал представитель ведомства.

Единоборства Бетербиев нокаутировал Гвоздика В боксерском поединке за титулы WBC и IBF российский боксер Артур Бетербиев победил украинца Александра Гвоздика нокаутом в 10 раунде.

Армия и оружие Эрдоган рассказал о поводах для продолжения военной операции в Сирии Днем ранее Эрдоган заявил, что Турция продолжит военную операцию на северо-востоке Сирии, если достигнутые с США договоренности по отводу курдских формирований не будут выполнены, пишет REGNUM.

Политика Путин и Меркель обсудили организацию саммита «Нормандской четверки» Президент России Владимир Путин обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель подготовку к саммиту «Нормандской четверки», об этом 19 октября сообщается на сайте президента России.

Происшествия Ребенок умер на борту рейса Пхукет — Москва Самолет Airbus A330 авиакомпании «Аэрофлот», летевший с Пхукета в Москву, экстренно сел в Казани из-за смерти годовалого ребенка, передает Life.ru.

Политика Британский парламент проведет историческое голосование по Brexit В субботу Парламент Великобритании проведет голосование по выходу из Европейского союза. Об этом сообщило агенство РИА Новости.

Авто Появились первые изображения нового Hyundai Tucson Судя по последним снимкам, Hyundai Tucson нового поколения действительно сильно изменится внешне: спереди появятся «двухэтажная» оптика (как на новых Santa Fe и Palisade) и массивная радиаторная решетка, визуально объединенная узкими фарами головного света.

Происшествия В Турции погибла пятилетняя девочка из России Пятилетняя девочка из России погибла на турецком курорте Кемер, сообщает издание DHA.