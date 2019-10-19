Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuНа Украине создали способное дать отпор российской армии оружие

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что на Украине развивается вооружение, которое может дать мощный отпор российским войскам, якобы находящимися в Донбассе. Об этом сообщают украинские СМИ. Речь идет о реактивном снаряде "Тайфун-1".
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На Украине заявили о новом оружии, способном «дать отпор войскам Путина»

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Украина похвасталась мощным оружием, способным противостоять «армии РФ в Донбассе»

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На Украине создали способное дать отпор российской армии оружие

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На Украине назвали «способное дать мощный отпор войскам Путина» оружие

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На Украине нашли «способное дать мощный отпор войскам Путина в Донбассе» оружие

Lenta.ru10:13
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Путин провел телефонные переговоры с Меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным обсудила подготовку встречи нормандской четверки, стороны также затронули ситуацию в Сирии и Ливии, сообщает кабмин ФРГ.
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Управление МЧС по Красноярскому краю опубликовало видео, на котором сняты последствия прорыва дамбы в районе поселка Щетинкино.
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«Спартак» сменил расположение скамейки запасных на домашней арене

Новый главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско сменил скамейку запасных красно-белых во время домашних матчей.
Газета.Ru 10:22
Происшествия

В Нальчике в институте повышения квалификации МВД убили полицейского

Один из слушателей института повышения квалификации МВД в Нальчике погиб в драке с коллегой, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах Кабардино-Балкарии.
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Окружение Порошенко обвинили в краже сотен миллионов долларов

Средства, конфискованные у окружения бывшего президента Украины Виктора Януковича, были поделены между украинскими властями при Петре Порошенко.
Lenta.ru вчера в 18:48
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Андрей Аршавин: «Столько разговоров было, какой „Ростов“ хороший. А по факту „Ростов“ не приехал»

Экс-нападающий «Зенита» Андрей Аршавин удивился слабой игре «Ростова» в матче 13-го тура чемпионата России (1:6). — Столько разговоров было, какой «Ростов» хороший.
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Маргарита Симоньян родила дочку

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что родила дочку.
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Леди Гага упала со сцены во время танца с фанатом

Известная певица, исполнительница популярных хитов, Леди Гага упала со сцены во время своего концерта Enigma.
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Общество

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Армия и оружие

Крейсер «Юрий Долгорукий» назвали в США «оружием Судного дня»

Американский журнал The National Interest написал, что атомный подводный крейсер стратегического назначения «Юрий Долгорукий» — «настоящее оружие Судного дня».
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Борисов оценил вероятность новых поставок российских ЗРК в Турцию

РИА Новости 13:00
Общество

В Нью-Йорке закроют самую большую тюрьму в мире

Городской совет Нью-Йорка принял решение о закрытии самой крупной тюрьмы в мире Райкерс и строительстве четырех новых тюрем, 18 октября сообщает газета New York Times.
Красная весна вчера в 04:22
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Умер теннисист Александр Волков

Коммерсантъ 09:28
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Росстандарт сообщил об отмене документов на поверку счетчиков

Глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что документы на проверку счетчиков заменят записи в специальной базе ведомства.
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Появились изображения нового Hyundai Tucson

Судя по последним снимкам, Hyundai Tucson нового поколения действительно сильно изменится внешне: спереди появятся «двухэтажная» оптика (как на новых Santa Fe и Palisade) и массивная радиаторная решетка, визуально объединенная узкими фарами головного света.
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В Новосибирске более 60 пациентов больницы эвакуировали из-за пожара

В конце июля сообщалось, что в Московской области более 70 человек эвакуировали из психиатрической больницы из-за пожара.
RT на русском 13:06
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Россиянка носила дочь-маугли в авоське и продавала ее педофилам

По его данным, мать продавала девочку педофилам.
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Финская журналистка поделилась впечатлениями от российского плацкарта

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Футбол

Футболисты мексиканского клуба устроили акцию протеста во время матча

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Политика

Медведев и Вучич принимают участие в параде под Белградом

Премьер-министр России Дмитрий Медведев и президент Сербии Александр Вучич принимают участие в параде военной техники, который приурочен к 75-летию освобождения сербской столицы от нацистов.
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Врачи шесть часов искали пропавшую в томографе бабушку в Болгарии

Медики около шести часов искали пожилую женщину, которая поехала в больницу, чтобы сделать обследование на томографе, сообщает телеканал Nova.
Газета.Ru 04:12
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Нурмагомедов в соцсетях вступил в перепалку с Макгрегором

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и экс-обладатель титула Конор Макгрегор вступили в перепалку посредством социальных сетей.
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Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией

Добровольческий батальон "Азов" Национальной гвардии Украины могут признать в США террористической организацией – с соответствующим ходатайством к Госдепартаменту обратились 39 членов конгресса во главе с председателем комитета по противодействию терроризму Максом Розом.
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Пьяный мужчина ударил полицейского ножом в московском метро

Пьяный мужчина с ножом напал на полицейского в метро Москвы, инцидент произошёл на станции «Савёловская».
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Кино

Фильм «Однажды в Голливуде» от Тарантино запретили в Китае

МИР 24 вчера в 12:36
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Медик предупредил россиян об опасности продаваемых в магазинах бананов

Врач Григорий Конев призвал россиян отказаться от покупки и употребления привозных бананов.
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Названы продукты с большим содержанием кальция для укрепления костей

В теле взрослого человека содержится до 1,3 кг кальция, большая его часть приходится на кости.
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Турция и США договорились о приостановке операции «Источник мира»

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что во время переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом стороны договорились о приостановке турецкой военной операции в Сирии на 120 часов.
Известия 17 октября в 14:20
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