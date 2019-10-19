с чего всё началось

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что на Украине развивается вооружение, которое может дать мощный отпор российским войскам, якобы находящимися в Донбассе. Об этом сообщают украинские СМИ. Речь идет о реактивном снаряде "Тайфун-1".

Происшествия В Нальчике в институте повышения квалификации МВД убили полицейского Один из слушателей института повышения квалификации МВД в Нальчике погиб в драке с коллегой, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах Кабардино-Балкарии.

Армия и оружие Глава Пентагона заявил о перебрасывании тысячи военных из Сирии в Ирак Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что около тысячи военных перебрасываются с северо-востока Сирии в западных Ирак для борьбы с ИГ.

Общество В Гидрометцентре объяснили аномальность осени в центре России Аномально теплую погоду в центральной части России вызвал антициклон, который продолжит доминировать на европейской территории страны в ближайшие дни.

Шоу-бизнес У Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна родилась дочка У звездной пары родилась дочка. Первой градусную весть сообщила телеведущая Тина Канделаки.

Общество Украинцы пожаловались на унижения и издевательства в Польше Как рассказал глава профсоюза «Трудовая солидарность» Виталий Махинько, который занимается соблюдением прав украинцев в Польше, людям, уехавшим на заработки, приходится сталкиваться с «вопиющими случаями убийств, избиений и унижений», в то время как полиция попросту игнорирует их заявления.

Происшествия В Орле в больницу доставили истощённую девочку В Орле в больницу доставили 11-летнюю девочку в истощённом состоянии и с задержкой психомоторного развития, организована доследственная проверка.

Шоу-бизнес Лобода показала новое фото с солистом Rammstein Певица Светлана Лобода опубликовала на своей странице в Instagram фото, сделанное во время празднования 37-летия.

Единоборства Макгрегор и Нурмагомедов устроили перепалку в Twitter Ирландский боец Конор Макгрегор и чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов устроили словесную перепалку в социальной сети Twitter.

Происшествия Поезд с футбольными фанатами загорелся в Берлине Произошло возгорание в поезде, который перевозил футбольных болельщиков в Берлине, передает газета "Известия".

Культура Эрнст назвал показ «Бригады» социальной ошибкой Константин Эрнст объяснил, почему он не стал ставить в эфир Первого канала сериал «Бригада»в начале 2000-х годов.

Футбол Дзюба разгромил «Ростов» со счетом 6:1 Статистика матча (" Зенит" / "Ростов") Удары 13/6 Удары в створ 8/4 Владение 63 % / 37% Фолы 10/14 Угловые 3/3 WhoScored 7.30 / 6.03 Составы на матч: "Зенит": Кержаков, Жустино, Иванович, Ракицкий, Караваев, Барриос, Оздоев, Шатов, Азмун, Дзюба, Дриусси.

Энергетика Силуанов заявил о способности России выдержать падение цен на нефть Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что в случая падения цен на нефть у России будут средства на выполнение обязательств благодаря золотым резервам.

Политика Захарова ответила послу Китая на слова про украинцев в Гонконге Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил, что в дела Гонконга вмешиваются «украинские элементы».

Происшествия Появилось видео с места прорыва дамбы в Красноярском крае МЧС России опубликовало видео с места прорыва дамбы в Красноярском крае.

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