Армия и оружие
Газета.RuНа Украине создали способное дать отпор российской армии оружие
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что на Украине развивается вооружение, которое может дать мощный отпор российским войскам, якобы находящимися в Донбассе. Об этом сообщают украинские СМИ. Речь идет о реактивном снаряде "Тайфун-1".
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с чего всё началось
В качестве примера он обратил внимание на реактивные снаряды «Тайфун-1», которые, по его словам, являются модернизацией реактивных систем залпового огня «Град», однако способны поражать цели на 20 км дальше.RT на русскомвчера в 15:44
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На Украине нашли «способное дать мощный отпор войскам Путина в Донбассе» оружие
Lenta.ruвчера в 10:13
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