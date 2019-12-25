Политика
ИзвестияУкраинский кабмин провел экстренное заседание по газовым переговорам
Во вторник, 24 декабря, кабинет министров Украины собрался на экстренное заседание по вопросу газовых переговоров с Россией. Об этом в Telegram сообщил депутат рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко. По его словам, заседание длилось около часа.
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Депутат Рады рассказал о срочном закрытом заседании по газовым переговорам с РФ
Вести.Ruвчера в 18:16
Кабмин Украины провел экстренное заседание по газовым переговорам с Россией
Комсомольская правдавчера в 17:25
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