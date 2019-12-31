Энергетика

Lenta.ruLenta.ruНа Украине сравнили два контракта с «Газпромом»

Если бы «Газпром» получил в новом контракте на поставку газа в Евросоюз через Украину те же условия, которых добился в 2009-м, то с удовольствием прокачивал бы в два раза больше топлива и значительно дешевле.
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На Украине сравнили два контракта с «Газпромом»

Lenta.ru08:14

Директор «Нафтогаза» рассказал о плюсах транзита российского газа

News.ru09:03
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 09:20, Ашберн
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Мать похищенной в Москве девочки захотели лишить родительских прав

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Генеральная прокуратура Украины прекратила свое существование и стала Офисом генерального прокурора. Об этом сообщается на сайте ведомства.
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Новое поколение Hyundai Elantra готовится к выходу на рынок

Представители корейского концерна Hyundai сообщили о новинке, которая должна появиться на рынке в середине 2020 года.
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Apple исполнит мечты поклонников iPhone SE в двойном размере

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Вступили в силу новые правила регистрации автомобилей

Новые правила государственной регистрации автомобилей вступили в силу с 1 января 2020 года.
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В результате наводнения в Индонезии погиб 21 человек

Агентство добавило, что более 30 тыс. человек было эвакуировано из зоны бедствия. В некоторых районах столицы отключено электричество.
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Международный ордер на арест бывшего главы автомобильного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона был направлен от Интерпола в ливанские спецслужбы, пишет газета Daily Star со ссылкой на и. о. министра юстиции Ливана и еще один источник в ведомстве.
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Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Твери

Следователи и криминалисты выясняют причины взрыва газа в многоквартирном доме в Твери 2 января — проводят осмотр места происшествия, опрашивают жильцов.
Вести.Ru 02:54
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Российский миллиардер ужаснулся уровню доходов граждан

«Средняя пенсия в стране сегодня в районе 200 долларов США, у некоторых даже меньше, средняя заработная плата тоже низкая», — посетовал Агаларов в ответ на вопрос, что ждет российскую экономику и российский бизнес в 2020 году.
Lenta.ru 09:02
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Российские хоккеисты вышли в полуфинал молодежного чемпионата мира

Своего следующего соперника подопечные Валерия Брагина узнают позднее.
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Общество

В России вступили в силу поправки в ПДД

В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
Газета.Ru 04:35
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Глава UFC: некоторые верят, что Фергюсон сможет победить Хабиба

Газета.Ru 08:36
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«Хаббл» сделал потрясающий снимок спиральной галактики

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Политика

На Украине заявили о неготовности к прямым поставкам газа из России

Украина еще не «созрела» для того, чтобы возобновить прямые поставки газа из России.
РБК 04:45
Гаджеты

Microsoft через две недели прекратит поддержку Windows 7

Корпорация Microsoft через две недели прекратит поддержку операционной системы Windows 7. Финальной датой поддержки одной из самых популярных ОС в мире назван вторник, 14 января.
UfacityNews.ru вчера в 16:01
Политика

Депутаты ответили на предложение Эстонии о пересмотре границ с Россией

Территории, на которые претендует Эстония, стали частью России, а Тартуский мирный договор на основании которого Таллин хочет провести пересмотр границ, является историческим документом, не имеющим юридической силы.
РБК 05:50
Общество

Умер создатель БМП-2 и БМП-3 Александр Благонравов

Главный конструктор боевых машин пехоты второго и третьего поколений Александр Благонравов скончался на 87-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
РИА Новости 06:16
Общество

МЧС подготовило законопроект об обязательной эвакуации из зон ЧС

МЧС разработало законопроект, обязывающий граждан эвакуироваться из зон чрезвычайных ситуаций при соответствующем решении уполномоченных на это комиссий.
РИА Новости вчера в 19:41
Футбол

Четыре футболиста РПЛ попали в список перспективных игроков УЕФА

Четыре футболиста Российской премьер-лиги (РПЛ) попали в список перспективных игроков не старше 21 года по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Lenta.ru 08:35
Армия и оружие

Эксперты назвали главные отечественные военные новинки

Эксперты назвали главные отечественные военные новинки, заслуживающие особого внимания.
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Бельгийский суд приостановил дело об экстрадиции Пучдемона и Комина

Бельгийский суд принял решение приостановить дело об экстрадиции каталонских политиков Карлеса Пучдемона и Тони Комина, международные и европейских ордера на арест которых были выданы испанским судьей, сообщил сам Пучдемон в Twitter.
РИА Новости 08:46
Армия и оружие

Иран обвинил США в попытках срыва совместных с Россией и КНР учений

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В Казахстане наградили пассажира рухнувшего под Алма-Атой самолета

Пассажир рухнувшего под Алма-Атой самолета Темирлан Кадауов награжден медалью за отвагу при чрезвычайной ситуации, сообщила пресс-служба департамента полиции казахстанского мегаполиса.
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Водителям рассказали о самых полезных бесплатных мобильных приложениях

Пятерку самых популярных мобильных приложений для водителей определили автоэксперты.
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Малкович рассказал о своей работе в сериале «Новый папа»

Актёр Джон Малкович рассказал о работе с режиссёром Паоло Соррентино в сериале «Новый папа».
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Начальник Генштаба ВС Тайваня погиб при аварийной посадке вертолета

По меньшей мере шесть человек погибли в результате аварийной посадки вертолета на севере Тайваня.
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Kia сертифицировала кроссовер Kia XCeed в России

Компания KIA расширила действующее Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на семейство KIA Ceed новым кроссовером XCeed.
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