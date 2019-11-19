с чего всё началось

По ряду принятых на Украине решений президент Владимир Зеленский хуже своего предшественника Петра Порошенко, заявила 18 ноября бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш в интервью телеканалу NewsOne.

На Украине сравнили плохие решения при Зеленском и Порошенко

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