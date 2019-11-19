Политика

REGNUMREGNUMНа Украине сравнили плохие решения при Зеленском и Порошенко

По ряду принятых на Украине решений президент Владимир Зеленский хуже своего предшественника Петра Порошенко, заявила 18 ноября бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш в интервью телеканалу NewsOne.
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с чего всё началось
Созданное Зеленским правительство, отметила Лукаш каналу NewsOne
, на 90 процентов состоит из "тех же самых лиц" - представителей кабминов Арсения Яценюка и Владимира Гройсмана.
Российская газетавчера в 23:50

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На Украине сравнили Зеленского и Порошенко в пользу последнего

Газета.Ru03:05

Украинский экс-министр сравнил плохие решения при Зеленском и Порошенко

РИА Новостивчера в 22:03

Экс-министр юстиции Украины назвала Зеленского лидером хуже Порошенко

Российская газетавчера в 23:50

Экс-министр рассказала о преимуществах Порошенко перед Зеленским

Известиявчера в 23:37

Украинцам объяснили, почему Зеленский хуже Порошенко

Московский Комсомолецвчера в 22:49

На Украине сравнили плохие решения при Зеленском и Порошенко

REGNUMвчера в 22:39

Экс-министр юстиции Украины сравнила Порошенко и Зеленского

РБК00:47
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 07:27, Ашберн
Происшествия

Падение автомобиля в яму с кипятком в Пензе попало на видео

Lenta.ru 04:10
Общество

В России согласована схема продажи красивых госномеров

REGNUM 02:29
Армия и оружие

В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии

Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о невыполнении Россией своих обещаний и начале новой операции в Сирии вызывают недоумения.
Газета.Ru 07:18
Происшествия

ФСИН ответила на сообщения о попытке самоубийства историка Соколова

В пресс-службе ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти РБК сообщили, что на данный момент бывший доцент СПбГУ Олег Соколов чувствует себя прекрасно, отказавшись от дальнейших комментариев.
РБК вчера в 12:41
Происшествия

Пропавшую в Москве журналистку «Интерфакса» нашли живой

Полиция установила местонахождение журналистки, которая накануне пропала в Москве. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного МВД.
РБК 05:27
Политика

Тимошенко ответила Зеленскому на слова о «давней традиции»

RT на русском 07:14
Общество

РЖД показали прототип нового плацкартного вагона

Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 00:26
Происшествия

СК возбудил дело против матери, пустившей за руль ребенка

Газета.Ru 06:38
Политика

В Кремле назвали абсурдными претензии Киева по газовому контракту

В Кремле считают абсурдными и неприемлемыми претензии Украины к России по газовому вопросу.
RT на русском 06:37
Общество

Госдума приняла закон о правилах демонстрации нацистской символики

Отмечается, что в ходе второго чтения в закон были внесены поправки, уточняющие, что подобная демонстрация нацистской символики возможна только в случае отсутствия её пропаганды, а также оправдания преступлений нацизма.
RT на русском 07:24
Армия и оружие

НАТО намерено признать космос своей новой оперативной сферой

НАТО намерено 20 ноября признать космос новой оперативной сферой Североатлантического альянса.
Газета.Ru 06:08
Футбол

Луис Энрике возвращается на пост главного тренера сборной Испании

РИА Новости 07:23
Происшествия

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Lenta.ru 02:19
Политика

Зеленский захотел обсудить конкретные сроки возвращения Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече в «нормандском формате» хочет обсудить конкретные сроки по возвращению Донбасса под контроль Киева.
Lenta.ru 06:59
Политика

Столтенберг поприветствовал передачу Россией Украине кораблей

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поприветствовал передачу Россией Украине кораблей, которые были задержаны за пересечение границы у Керченского пролива.
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Происшествия

Крупнейшую нарколабораторию России ликвидировали в Подмосковье

Полицейские ликвидировали крупнейшую в стране нарколабораторию в Серпуховском районе Подмосковья.
Lenta.ru вчера в 23:22
Политика

В Кремле внимательно следят за изменениями в «Яндексе»

Создание "Фонда общественных интересов" в управлении "Яндекса" не согласовано с Кремлем, подчеркнул помощник президента России Дмитрий Песков.
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Происшествия

В Красноярске задержали подозреваемого в убийстве пропавшей женщины

Известия 06:52
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ПФР подтвердил права более 1,1 млн предпенсионеров на льготы

Пенсионный фонд России (ПФР) подтвердил право свыше 1,1 млн граждан предпенсионного возраста - за пять лет до выхода на пенсию - на меры социальной поддержки и льготы.
ТАСС 05:28
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«Ъ»: Путин поддержал проект строительства моста через Лену в Якутии

Президент Владимир Путин поддержал проект строительства автомобильного мостового перехода через реку Лену в районе Якутска, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
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Европейский суд по правам человека обязал Россию и Украину выплатить в общей сложности 24 тысячи евро организаторам беспорядков на Болотной площади в Москве в 2012 году Сергею Удальцову и Леониду Развозжаеву.
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Прокурор просит 20 лет колонии для обвиняемой во взрыве в Петербурге

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Песков отказался комментировать слушания по импичменту Трампа

Кремль наблюдает за слушаниями в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа, но комментировать это не будет.
Известия 07:19
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В Москве прошел бал дебютанток Tatler

В Москве прошел бал дебютанток Tatler, своих дочерей, внучек и правнучек в свет вывели представители самых известных фамилий в стране.
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«Открытые медиа»: стоимость недвижимости семьи Алины Кабаевой превысила миллиард рублей

Стоимость недвижимости семьи достигла 1,25 млрд рублей, - пишут "Открытые медиа".
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Общество

Forbes составил первый российский рейтинг лучших работодателей

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Интернет-холдинг и банк подписали соглашение о создании СП Сбербанк договорился о выкупе доли в компании «МФ Технологии» у Газпромбанка и «Ростеха», что даст ему более 20% голосующей доли в Mail.ru Group.
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Российской фигуристке исполнилось 20 лет.
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Американские астронавты впервые за 19 лет не попали в состав экипажей космических кораблей «Союз», которые планируют отправить к МКС в октябре 2020 года и весной 2021 года.
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Украинский политик, общественный деятель, юрист, адвокат, народный депутат Украины V и VI созывов. Заслуженный юрист Украины. Член Совета Союза юристов Украины.
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