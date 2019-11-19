Политика

REGNUMREGNUMНа Украине сравнили плохие решения при Зеленском и Порошенко

По ряду принятых на Украине решений президент Владимир Зеленский хуже своего предшественника Петра Порошенко, заявила 18 ноября бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш в интервью телеканалу NewsOne.
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с чего всё началось
Созданное Зеленским правительство, отметила Лукаш каналу NewsOne
, на 90 процентов состоит из "тех же самых лиц" - представителей кабминов Арсения Яценюка и Владимира Гройсмана.
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