с чего всё началось

По ряду принятых на Украине решений президент Владимир Зеленский хуже своего предшественника Петра Порошенко, заявила 18 ноября бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш в интервью телеканалу NewsOne.

На Украине сравнили плохие решения при Зеленском и Порошенко

Шоу-бизнес Актера Юрия Соломина госпитализировали в тяжелом состоянии Народного артиста СССР Юрия Соломина доставили в одну из московских больниц в тяжелом состоянии, сообщает во вторник, 19 ноября, РЕН ТВ.

Общество Приставам могут предоставить доступ к кредитной истории россиян Федеральная служба судебных приставов (ФССП) может получить полномочия запрашивать информацию о звонках коллекторов и о кредитной истории россиян, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минюста.

Происшествия Полицейские ликвидировали в Подмосковье крупнейшую нарколабораторию Полиция ликвидировала в Подмосковье нарколабораторию. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Общество Глава Минэнерго Украины: страна не замерзнет без транзита газа Как заявил глава Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, страна сможет пройти зимний период без рисков замерзнуть, поскольку накоплены значительные объемы газа и угля.

Экономика Сбербанк купит долю в Mail.ru Group В периметр создаваемой платформы Mail.ru Group внесет Delivery Club (100%), "Ситимобил" (29,67%), связанные с ними инвестиции в других компаниях в сферах еды и транспорта (включая YouDrive, DC Daily, Performance Group), а также 8,5 млрд руб. До закрытия сделки интернет-компания обязалась обеспечить консолидацию на СП доли в 78,82% в "Ситимобил".

Общество РЖД показали прототип нового плацкартного вагона Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.

Шоу-бизнес Максим Фадеев показал архивное фото с юной Глюкозой Недавно Максим Фадеев решил вспомнить времена, когда сотрудничал с одной из своих «наиболее талантливых» подопечных, и опубликовал на странице в социальной сети Instagram архивное фото с Глюкозой.

Шоу-бизнес Анастасия Решетова и Алена Шишкова снялись в совместной фотосессии 23-летняя Анастасия Решетова и 27-летняя Алена Шишкова снялись в совместной фотосессии, что дало ещё больше повода для пересудов, так как пользователи Сети недоумевают, какие же отношения связывают экс- и нынешнюю девушку популярного российского хип-хоп исполнителя Тимати.

Экономика Банки попросили у ЦБ и приставов помощи в борьбе с обналичиванием «Если же, используя поддельное удостоверение КТС, злоумышленник похищает денежные средства со счета в банке, то подобное квалифицируется по совокупности преступлений, в том числе и по ст. 159 УК РФ [мошенничество]», — добавляет он.

Общество Двух эвакуированных из Ирака детей примет семья в Приморье Специальным рейсом МЧС России в понедельник из Багдада в Москву была эвакуирована четвертая группа в составе 32 российских детей, оказавшихся в иракских приютах либо тюрьмах вместе со своими матерями, находящимися в Ираке под следствием или приговоренными к различным срокам лишения свободы за причастность к террористической деятельности в рядах ИГ*.

Авто Какой могла стать ГАЗель Next: показаны эскизы На самом деле всевозможных внеконкурсных вариантов дизайна ГАЗели Next было множество, но наибольший интерес представляют именно наработки 2006 года.

Здоровье В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.