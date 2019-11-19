Политика
REGNUMНа Украине сравнили плохие решения при Зеленском и Порошенко
По ряду принятых на Украине решений президент Владимир Зеленский хуже своего предшественника Петра Порошенко, заявила 18 ноября бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш в интервью телеканалу NewsOne.
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с чего всё началось
Созданное Зеленским правительство, отметила Лукаш каналу NewsOne, на 90 процентов состоит из "тех же самых лиц" - представителей кабминов Арсения Яценюка и Владимира Гройсмана.Российская газетавчера в 23:50
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Кино
Сериал «Властелин колец» продлили на второй сезон
Amazon продлил еще не вышедший сериал "Властелин колец" на второй сезон, сообщает Variety.
Шоу-бизнес
Актера Юрия Соломина госпитализировали в тяжелом состоянии
Народного артиста СССР Юрия Соломина доставили в одну из московских больниц в тяжелом состоянии, сообщает во вторник, 19 ноября, РЕН ТВ.
Наука
Выведена точная формула пересчета возраста собак в человеческий
Происшествия
Автомобиль с людьми упал в яму с кипятком в Пензе
Легковушка провалилась в яму с кипятком на стоянке, расположенной возле магазина в Пензе.
Происшествия
В центре Москвы избили офицера ФСБ
В центре Москвы неизвестные избили сотрудника Центра спецназначения ФСБ России, мужчина госпитализирован.
Общество
Приставам могут предоставить доступ к кредитной истории россиян
Федеральная служба судебных приставов (ФССП) может получить полномочия запрашивать информацию о звонках коллекторов и о кредитной истории россиян, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минюста.
Общество
«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован
Футбол
Анчелотти может возглавить «Тоттенхэм» в случае отставки Почеттино
Анчелотти может возглавить «шпор» в случае отставки Маурисио Почеттино, сообщает Daily Mail.
Происшествия
Полицейские ликвидировали в Подмосковье крупнейшую нарколабораторию
Полиция ликвидировала в Подмосковье нарколабораторию. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Общество
Глава Минэнерго Украины: страна не замерзнет без транзита газа
Как заявил глава Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, страна сможет пройти зимний период без рисков замерзнуть, поскольку накоплены значительные объемы газа и угля.
Армия и оружие
В Харькове скончался командир 128-й бригады ВСУ
В госпитале Харькова скончался командир 128-й бригады ВСУ, получивший ранение в Донбассе, сообщила 18 ноября пресс-служба генерального штаба ВСУ.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева переживает, что не доживет до 18-летия младшей дочери
Российская певица Алла Пугачева очень переживает, что не сможет дожить до 18-летия младшей дочери.
Экономика
Сбербанк купит долю в Mail.ru Group
В периметр создаваемой платформы Mail.ru Group внесет Delivery Club (100%), "Ситимобил" (29,67%), связанные с ними инвестиции в других компаниях в сферах еды и транспорта (включая YouDrive, DC Daily, Performance Group), а также 8,5 млрд руб. До закрытия сделки интернет-компания обязалась обеспечить консолидацию на СП доли в 78,82% в "Ситимобил".
Общество
РЖД показали прототип нового плацкартного вагона
Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.
Шоу-бизнес
Максим Фадеев показал архивное фото с юной Глюкозой
Недавно Максим Фадеев решил вспомнить времена, когда сотрудничал с одной из своих «наиболее талантливых» подопечных, и опубликовал на странице в социальной сети Instagram архивное фото с Глюкозой.
Общество
Американские астронавты не попали в экипажи кораблей «Союз»
Общество
Forbes назвал лучших работодателей России
Журнал Forbes опубликовал рейтинг лучших работодателей России.
Наука
Обнаружены вирусы для лечения пораженной алкоголем печени
Единоборства
Выходившая на бои MMA в хиджабе спортсменка умерла на турнире в Англии
Британка иранского происхождения Саида Саи Алетаха умерла после поражения на любительском турнире по MMA в Великобритании.
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова и Алена Шишкова снялись в совместной фотосессии
23-летняя Анастасия Решетова и 27-летняя Алена Шишкова снялись в совместной фотосессии, что дало ещё больше повода для пересудов, так как пользователи Сети недоумевают, какие же отношения связывают экс- и нынешнюю девушку популярного российского хип-хоп исполнителя Тимати.
Экономика
Банки попросили у ЦБ и приставов помощи в борьбе с обналичиванием
«Если же, используя поддельное удостоверение КТС, злоумышленник похищает денежные средства со счета в банке, то подобное квалифицируется по совокупности преступлений, в том числе и по ст. 159 УК РФ [мошенничество]», — добавляет он.
Общество
Двух эвакуированных из Ирака детей примет семья в Приморье
Специальным рейсом МЧС России в понедельник из Багдада в Москву была эвакуирована четвертая группа в составе 32 российских детей, оказавшихся в иракских приютах либо тюрьмах вместе со своими матерями, находящимися в Ираке под следствием или приговоренными к различным срокам лишения свободы за причастность к террористической деятельности в рядах ИГ*.
Здоровье
Пенсионная реформа научит власть избавляться от больных стариков, чтобы не платить пенсии
В России появилась уникальная разработка, которая поможет избавить человека от врожденной глухоты.
Авто
Какой могла стать ГАЗель Next: показаны эскизы
На самом деле всевозможных внеконкурсных вариантов дизайна ГАЗели Next было множество, но наибольший интерес представляют именно наработки 2006 года.
Здоровье
В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога
Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
Технологии
Intel перестает поддержку механизмов 20-летней давности
Стало известно, что компания Intel удалит со своего сайта старые версии драйверов и BIOS, которым уже более двадцати лет.
Армия и оружие
В Польше назвали два сценария войны США с Россией
Польский журналист Антоний Конюшевский описал, как может развернуться война между Россией и США.
Космос