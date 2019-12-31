Энергетика

ИзвестияИзвестияНа Украине стали действовать новые цены на газ для населения

С 1 января на Украине стали действовать гарантированная и рыночная цены на газ для населения. Об этом сообщает «РИА Новости». В декабре кабинет министров Украины одобрил программу гарантированной цены на газ, по которой население может платить в отопительный сезон по 8 гривен (около $0,33).
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На Украине подорожал газ

Lenta.ru31.12.19 в 22:47

На Украине начали действовать новые цены на газ для населения

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На Украине резко выросла цена на газ для населения

РЕН ТВ31.12.19 в 23:08

На Украине стали действовать новые цены на газ для населения

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Для украинцев начали действовать новые цены на газ

Комсомольская правдавчера в 09:28

Новые цены на газ начали действовать на Украине

News.ruвчера в 08:32

На Украине ввели новые цены на газ для населения

Московский Комсомолецвчера в 09:01
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Общество

Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дороге

«В соответствии с предлагаемыми поправками водитель, оформивший договор ОСАГО в электронном виде, получит возможность предъявлять сотруднику ГИБДД для проверки как копию страхового полиса на бумажном носителе, так и в виде электронного документа на каком-либо электронном устройстве или носителе», — сказала тогда официальный представитель МВД Ирина Волк.
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Момент крушения самолета в Алма-Ате попал на видео, ролик опубликовало издание «Подъем» в своем Telegram-канале.
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Россия обыграла Швейцарию в четвертьфинале молодежного ЧМ по хоккею

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Нидерланды с 1 января 2020 года официально отказались называть себя Голландией Власти страны посчитали, что название «Голландия» ассоциируется у туристов с наркотиками и Кварталом красных фонарей, поэтому решили изменить имидж государства.
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Появилось видео издевательств над заключенными в кемеровском СИЗО

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Lenta.ru 09:31
Политика

Пентагон заявил о готовности ответить на «плохое поведение» КНДР

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В Петербурге горящий мужчина упал с крыши дома на пешехода

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«Он просто моральный урод»: экс-форвард «Северстали» прошёлся по методам работы бывшего тренера

Причиной стали его резкие разногласия с главным тренером команды Андреем Разиным.
ВЕСТИ35.РФ 05:01
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Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье

Председатель Союза еврейских общин в Польше Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих ответили на слова президента России Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
Газета.Ru вчера в 02:33
Политика

«Нафтогаз» ответил на критику из-за газового контракта с Россией

Исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко назвал лицемерием критику бывшего президента страны Петра Порошенко из-за газового контракта с Россией.
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Правительство Австрии настроено на смягчение антироссийских санкций

Новое правительство Австрии во главе с Себастьяном Курцем продолжит курс на смягчение санкций против России, говорится в рабочей программе нового правительства.
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Взрыв газа в многоэтажке в Твери попал на видео

Момент взрыва газа в многоквартирном доме в Твери зафиксировала камера наблюдения. Инцидент произошел ранее в четверг, 2 января.
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Дана Борисова ужаснула подписчиков внешним видом

Стоит отметить, что нашлись и те, кто встал на сторону телеведущей, посчитав, что внешний вид не имеет никакого значения.
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Шредер раскритиковал санкции США против «Северного потока — 2»

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Послы Израиля и Польши сочли оскорбительным баннер с Бандерой в Киеве

Как сообщалось, в центре Киева вечером 1 января состоялось факельное шествие по случаю 111-летия со дня рождения Бандеры.
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Парламент Турции разрешил отправку военных в Ливию

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Российский боксер Лебедев подтвердил завершение карьеры

Российский боксер, экс-чемпион WBA и IBF в первом тяжелом весе Денис Лебедев заявил об окончательном завершении своей спортивной карьеры.
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Apple готовит сразу два недорогих смартфона на смену iPhone SE

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Ливан получил ордер Интерпола на арест экс-главы Renault и Nissan

В распоряжении властей Ливана имеется ордер Интерпола на арест Карлоса Гона, который совершил побег из Японии.
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АвтоВАЗ повысил цены на все Lada

Сегодня, 1 января 2020 года, «АвтоВАЗ» повысил рекомендованные розничные цены на весь модельный ряд LADA на 5 – 23 тыс. рублей.
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Экономика

Минфин Украины заявил о снижении госдолга в 2019 году

Совокупный прямой государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на конец 2019 года составил 1,764 трлн грн ($75,5 млрд), сообщил Минфин страны.
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По версии следствия, вечером 27 декабря 2019 года в центре занятости населения Пензы между двумя работниками возник конфликт, который перерос в драку, в ходе которой 36-летний мужчина избил 56-летнего коллегу так, что тот захлебывался кровью.
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Бывшая жена солиста группы «Иванушки» Андрея Григорьева-Апполонова, Марина Банкова (34), 28 декабря вышла замуж за баскетболиста Андрея Зубкова (27).
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Политика

В Госдуме ответили на претензии эстонских властей на земли в России

Депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек прокомментировал слова спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса о территориальных претензиях к России.
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Крымские татары назвали новогоднее обращение Зеленского комическим

Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров отреагировал на новогоднее обращение лидера Украины Владимира Зеленского.
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Космос

Большое Красное Пятно Юпитера оказалось живучим

По мнению ученого, наблюдаемые изменения конфигурации атмосферного антициклона связаны со слиянием с более мелкими вихревыми образованиями, при которых возникают точки застоя, в которых скорость потока сначала резко снижается, а затем возрастает.
Популярная механика 30.12.19 в 19:02
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