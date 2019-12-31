Энергетика
ИзвестияНа Украине стали действовать новые цены на газ для населения
С 1 января на Украине стали действовать гарантированная и рыночная цены на газ для населения. Об этом сообщает «РИА Новости». В декабре кабинет министров Украины одобрил программу гарантированной цены на газ, по которой население может платить в отопительный сезон по 8 гривен (около $0,33).
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Общество
Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дороге
«В соответствии с предлагаемыми поправками водитель, оформивший договор ОСАГО в электронном виде, получит возможность предъявлять сотруднику ГИБДД для проверки как копию страхового полиса на бумажном носителе, так и в виде электронного документа на каком-либо электронном устройстве или носителе», — сказала тогда официальный представитель МВД Ирина Волк.
Происшествия
Момент авиакатастрофы в Казахстане попал на видео
Момент крушения самолета в Алма-Ате попал на видео, ролик опубликовало издание «Подъем» в своем Telegram-канале.
Хоккей
Россия обыграла Швейцарию в четвертьфинале молодежного ЧМ по хоккею
Общество
Нидерланды официально отказались от использования названия «Голландия»
Нидерланды с 1 января 2020 года официально отказались называть себя Голландией Власти страны посчитали, что название «Голландия» ассоциируется у туристов с наркотиками и Кварталом красных фонарей, поэтому решили изменить имидж государства.
Энергетика
«Газпром» увеличил в 2019 году добычу газа на 0,5%
По итогам 2019 года объем добычи газа компанией «Газпром» составил 500,3 млрд куб. м, что на 0,5% больше результата 2018 года, заявил председатель правления предприятия Алексей Миллер 2 января журналистам.
Происшествия
Появилось видео издевательств над заключенными в кемеровском СИЗО
Издевательства над заключенными в СИЗО-4 в Кемеровской области попали на видео. Кадры опубликованы на YouTube-канале Gulag.net.
Политика
Пентагон заявил о готовности ответить на «плохое поведение» КНДР
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Соединенные Штаты готовы ответить на "плохое поведение" Северной Кореи, передает РИА "Новости".
Хоккей
«Он просто моральный урод»: экс-форвард «Северстали» прошёлся по методам работы бывшего тренера
Причиной стали его резкие разногласия с главным тренером команды Андреем Разиным.
Политика
Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье
Председатель Союза еврейских общин в Польше Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих ответили на слова президента России Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
Политика
«Нафтогаз» ответил на критику из-за газового контракта с Россией
Исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко назвал лицемерием критику бывшего президента страны Петра Порошенко из-за газового контракта с Россией.
Политика
Правительство Австрии настроено на смягчение антироссийских санкций
Новое правительство Австрии во главе с Себастьяном Курцем продолжит курс на смягчение санкций против России, говорится в рабочей программе нового правительства.
Происшествия
Взрыв газа в многоэтажке в Твери попал на видео
Момент взрыва газа в многоквартирном доме в Твери зафиксировала камера наблюдения. Инцидент произошел ранее в четверг, 2 января.
Шоу-бизнес
Дана Борисова ужаснула подписчиков внешним видом
Стоит отметить, что нашлись и те, кто встал на сторону телеведущей, посчитав, что внешний вид не имеет никакого значения.
Политика
Шредер раскритиковал санкции США против «Северного потока — 2»
Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер жестко раскритиковал санкции США против трубопровода "Северный поток — 2", назвал их вмешательством во внутренние дела Германии.
Шоу-бизнес
Бойфренд Ольги Бузовой Давид Манукян получил травму в Куршевеле
Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова и блогер Давид Манукян отдыхают в Куршевеле. Давид не совсем аккуратно катался на лыжах и получил травму руки.
Политика
Послы Израиля и Польши сочли оскорбительным баннер с Бандерой в Киеве
Как сообщалось, в центре Киева вечером 1 января состоялось факельное шествие по случаю 111-летия со дня рождения Бандеры.
Единоборства
Российский боксер Лебедев подтвердил завершение карьеры
Российский боксер, экс-чемпион WBA и IBF в первом тяжелом весе Денис Лебедев заявил об окончательном завершении своей спортивной карьеры.
Общество
Ливан получил ордер Интерпола на арест экс-главы Renault и Nissan
В распоряжении властей Ливана имеется ордер Интерпола на арест Карлоса Гона, который совершил побег из Японии.
Авто
АвтоВАЗ повысил цены на все Lada
Сегодня, 1 января 2020 года, «АвтоВАЗ» повысил рекомендованные розничные цены на весь модельный ряд LADA на 5 – 23 тыс. рублей.
Экономика
Минфин Украины заявил о снижении госдолга в 2019 году
Совокупный прямой государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на конец 2019 года составил 1,764 трлн грн ($75,5 млрд), сообщил Минфин страны.
Общество
Зеленского заметили на горнолыжном курорте в Карпатах
Президент Украины Владимир Зеленский провел новогодние каникулы на горнолыжном курорте Буковеле в Карпатах.
Происшествия
В Пензе работника центра занятости обвинили в убийстве коллеги
По версии следствия, вечером 27 декабря 2019 года в центре занятости населения Пензы между двумя работниками возник конфликт, который перерос в драку, в ходе которой 36-летний мужчина избил 56-летнего коллегу так, что тот захлебывался кровью.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова станет многодетной матерью
Бывшая жена солиста группы «Иванушки» Андрея Григорьева-Апполонова, Марина Банкова (34), 28 декабря вышла замуж за баскетболиста Андрея Зубкова (27).
Политика
В Госдуме ответили на претензии эстонских властей на земли в России
Депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек прокомментировал слова спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса о территориальных претензиях к России.
Политика
Крымские татары назвали новогоднее обращение Зеленского комическим
Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров отреагировал на новогоднее обращение лидера Украины Владимира Зеленского.
Космос
Большое Красное Пятно Юпитера оказалось живучим
По мнению ученого, наблюдаемые изменения конфигурации атмосферного антициклона связаны со слиянием с более мелкими вихревыми образованиями, при которых возникают точки застоя, в которых скорость потока сначала резко снижается, а затем возрастает.