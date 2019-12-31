Энергетика

ИзвестияИзвестияНа Украине стали действовать новые цены на газ для населения

С 1 января на Украине стали действовать гарантированная и рыночная цены на газ для населения. Об этом сообщает «РИА Новости». В декабре кабинет министров Украины одобрил программу гарантированной цены на газ, по которой население может платить в отопительный сезон по 8 гривен (около $0,33).
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На Украине подорожал газ

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News.ruвчера в 08:32

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Московский Комсомолецвчера в 09:01
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