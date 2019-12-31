Энергетика
ИзвестияНа Украине стали действовать новые цены на газ для населения
С 1 января на Украине стали действовать гарантированная и рыночная цены на газ для населения. Об этом сообщает «РИА Новости». В декабре кабинет министров Украины одобрил программу гарантированной цены на газ, по которой население может платить в отопительный сезон по 8 гривен (около $0,33).
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Общество
Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей
Общество
Название Голландия официально перестало существовать
Название Голландия для обозначения Нидерландов официально перестало существовать с 1 января 2020 года.
Происшествия
В Саратове студент расстрелял не пропустившую его машину
Догнав автомобиль, в котором ехала семья с ребенком, мужчина открыл стекло и несколько раз выстрелил по машине, сообщает управление МВД по Саратовской области.
Происшествия
В Индонезии девять человек погибли в результате наводнений
Агентство Франс Пресс добавляет, что местные власти эвакуировали примерно 13 тысяч человек, но в это число не входят жители городов-спутников Джакарты.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк обратилась к поклонникам
Анастасия Заворотнюк обратилась к поклонникам в личном блоге.
Здоровье
Вирусная пневмония неизвестной этиологии распространяется в Китае
Неизвестный вирус, попав в организм, поражает легкие и вызывает "несбиваемую" высокую температуру.
Происшествия
СМИ сообщили о десяти погибших в инцидентах в новогоднюю ночь в США
По меньшей мере десять человек погибли из-за стрельбы в новогоднюю ночь в разных городах США, сообщает газета USA Today.
Происшествия
Глава генштаба Тайваня выжил при крушении вертолета
На борту находились высокопоставленные военные чиновники, в том числе начальник генерального штаба Шэнь Имин.
Политика
Беспорядки у посольства США в Багдаде попали на видео
Общество
Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года
Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме.
Театры
Художественным руководителем «Современника» станет Виктор Рыжаков
С 4 января 2020 года художественным руководителем Московского театра «Современник» станет Виктор Рыжаков.
Фигурное катание
Алина Загитова во время автограф-сессии оттолкнула фанатку
Во время фотосессии и раздачи автографов Загитова всем своим видом показывала, что она неприкасаемая.
Общество
В Госдуме предложили уравнять зарплаты депутатов и простых граждан
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил сделать россиянам подарок на Новый год – уравнять зарплату парламентариев со средней заработной платой по стране.
Происшествия
ФСБ показала видео задержания готовивших теракты в Петербурге россиян
Происшествия
Полицейские на Урале застрелили напавшего на них мужчину
Полицейские в небольшом городе Камышлов на юге Свердловской области застрелили пьяного молодого человека, набросившегося на них с монтировкой, сообщил в среду журналистам руководитель пресс-службы областного управления МВД Валерий Горелых.
Армия и оружие
Из Чечни на службу в армию отправились 500 новобранцев
Из Чечни, начиная с 2014 года, в армию ежегодно призывают по 500 человек.
Шоу-бизнес
Собчак показала маму Нарусову в образе босоногой снегурочки
Сенатор Людмила Нарусова отметила Новый год с семьей дочери Ксении Собчак.
Хоккей
Молодежная сборная России сокрушила немцев и вышла в плей-офф ЧМ
Хоккеисты молодежной сборной России в матче группового этапа чемпионата мира уверенно обыграли команду Германии.
Общество
Больной раком хирург Андрей Павленко опубликовал прощальное письмо
Происшествия
В Свердловской области загорелся ангар
Ангар загорелся в городе Полевской Свердловской области на площади 600 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Общество
В России изменились правила обращения с животными
В России с 1 января вступили в силу правила государственного надзора в области обращения с животными. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
Авто
МВД объяснило новые правила регистрации автомобилей
МВД разъяснило новые правила регистрации автомобилей, по которым владельцам ТС больше не придется посещать ГИБДД для постановки машины на учет и получения номеров.
Общество
Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру
Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.
Шоу-бизнес
Охлобыстин извинился перед проститутками после сравнения с Водонаевой
Бывшая участница проекта «Дом-2» назвала Ивана Охлобыстина «быдлом, которое не может аргументировать свое мнение».
Политика
Украинский телеведущий назвал Зеленского «отрыжкой советской эпохи»
Украинский писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов назвал главу государства Владимира Зеленского "отрыжкой советской эпохи".
Политика
В Эстонии напомнили о территориальных претензиях к России
Пыллуаас напомнил, что 2 февраля исполняется сто лет со дня подписания Тартуского мирного договора, после которого "была установлена российско-эстонская граница".
Общество
«Нафтогаз» рассказал, что его не устроило в соглашении с «Газпромом»
Украинская компания «Нафтогаз» не в восторге от включения компании в соглашения с российским «Газпромом» по транзиту газа, заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев на пресс-конференции в Киеве.
Технологии
WhatsApp перестанет работать на ряде устройств
Как сообщает ToDay News Ufa источник в поддержке, мессенджер WhatsApp вскоре не будет работать на старых смартфонах под управлением ПО iOS версии 9 и Android 4.0.3 и более старых версий, также прекращается поддержка Windows Phone.
Хоккей
Шайба Радулова помогла «Далласу» одержать победу над «Нэшвиллом»
Армия и оружие
Принятие С-500 на вооружение России перенесли на 10 лет
Российское информационное издание «REGNUM» сообщает о том, что появление на вооружении российской армии зенитно-ракетных систем С-500 «Прометей» пришлось перенести на 10 лет.