Энергетика
ИзвестияНа Украине стали действовать новые цены на газ для населения
С 1 января на Украине стали действовать гарантированная и рыночная цены на газ для населения. Об этом сообщает «РИА Новости». В декабре кабинет министров Украины одобрил программу гарантированной цены на газ, по которой население может платить в отопительный сезон по 8 гривен (около $0,33).
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Политика
Лукашенко поручил найти альтернативу поставкам нефти из России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшее время закончить переговоры с Россией о поставках нефти, заявил глава концерна "Белнефтехим" Андрея Рыбакова.
Наука
Генную терапию против гемофилии А назвали безопасной и эффективной в долгосрочной перспективе
Врачи опубликовали результаты обследования пациентов, которые три года назад получили генную терапию от гемофилии типа А. За это время у них не возникло серьезных побочных эффектов, что позволяет считать терапию безопасной.
Гаджеты
В КНР создали систему на 32-ядерном AMD EPYC с пассивным охлаждением
Авто
Названы способы быстрого и безопасного прогрева автомобиля зимой
Общество
В России вступил в силу закон о любительском рыболовстве
Сегодня, 1 января, вступил в силу закон о любительском рыболовстве, сообщает ИА REGNUM.
Общество
Москвич выиграл в лотерею 1 миллиард рублей
Единоборства
Боец Али Исаев нокаутировал американца и заработал миллион долларов
Боец смешанного стиля представляющий Дагестан Али Исаев нокаутировал своего оппонента американца Джареда Рошольта.
Армия и оружие
Вице-президент Турции объяснил, от чего зависит отправка войск в Ливию
ГЛАС уже сообщал о том, что глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев прокомментировал планы Анкары направить войска в Ливию.
Шоу-бизнес
Наталья Водянова выходит замуж за миллиардера Антуана Арно
Всемирно известная супермодель Наталья Водянова выходит замуж за одного из богатейших людей планеты Антуана Арно.
Политика
Особое мнение: Александр Баунов
Александр Баунов, главный редактор сайта "Carnegie.ru" был сегодня в "Особом мнении".
Общество
Дерзкая операция: раскрыта схема побега Карлоса Гона из Японии
Wall Street Journal раскрыл схему дерзкого побега, который взбудоражил мир.
Футбол
«Арсенал» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ
Гаджеты
Samsung представил обновленную версию смартфона Galaxy A30s
Шоу-бизнес
Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру
Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.
Общество
Россия переходит на электронные трудовые книжки
Сегодня, 1 января, в России вступил в силу закон о введении электронного документооборота в сфере трудоустройства — начинается переход на использование электронных трудовых книжек, сообщает ИА REGNUM.
Происшествия
Найдена девочка, которую увели от дома в Москве
Происшествия
В Петербурге автомобиль сбил трёх пешеходов
В Невском районе Санкт-Петербурга автомобиль сбил трёх человек в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, передаёт Интерфакс со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по региону.
Армия и оружие
Британия запросила обсуждение в СБ ООН ситуации в Идлибе
Источник в Совете Безопасности ООН сообщил, что Великобритания запросила проведения обсуждения ситуации в сирийском Идлибе, передает РИА Новости.
Гаджеты
Xiaomi выпустит обновленную версию популярного Redmi Note 8
По словам инсайдера Мукул Шармы, который является проверенным источником, китайский гигант Xiaomi готовит новую модификацию смартфона Redmi Note 8. Ожидается, что компания его выпустит уже в ближайшее время.
Общество
В России вводятся новые меры поддержки семей с детьми
Новые меры поддержки, призванные улучшить финансовое положение семей с детьми в России, вступают в силу с 1 января 2020 года.
Происшествия
В Хабаровском крае нагонные волны подтопили 15 домов
В поселке Морской Охотского района нагонные волны подтопили 15 домов.
Происшествия
В немецком зоопарке при пожаре сгорели более 30 обезьян
Пожар произошел в новогоднюю ночь в зоопарке немецкого города Крефельд, погибли все человекообразные обезьяны.
Здоровье
Врачи назвали общие симптомы, свойственные почти всем типам рака
Еще одним симптомом является резкая и внезапная потеря веса. Особенно это опасно, когда рацион человека не менялся.
Авто
Как Нива, только лучше: стоит ли покупать Toyota RAV4 II за 500 тысяч рублей
Шоу-бизнес