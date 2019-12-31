Энергетика

ИзвестияИзвестияНа Украине стали действовать новые цены на газ для населения

С 1 января на Украине стали действовать гарантированная и рыночная цены на газ для населения. Об этом сообщает «РИА Новости». В декабре кабинет министров Украины одобрил программу гарантированной цены на газ, по которой население может платить в отопительный сезон по 8 гривен (около $0,33).
Читать в источнике
Комментировать26

Подробнее о событии

На Украине подорожал газ

Lenta.ru31.12.19 в 22:47

На Украине начали действовать новые цены на газ для населения

РИА Новостивчера в 08:23

На Украине резко выросла цена на газ для населения

РЕН ТВ31.12.19 в 23:08

На Украине стали действовать новые цены на газ для населения

Известиявчера в 09:19

Для украинцев начали действовать новые цены на газ

Комсомольская правдавчера в 09:28

Новые цены на газ начали действовать на Украине

News.ruвчера в 08:32

На Украине ввели новые цены на газ для населения

Московский Комсомолецвчера в 09:01
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 00:22, Ашберн
Общество

Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей

РИА Новости вчера в 12:32
Авто

Запрет на парковку, техосмотр под камерами и новый медосмотр: Какие изменения ждут водителей в 2020 году

Начнём с нашумевшего приказа Минтранса России № 199, который был издан ещё в 2018 году, но вступил в силу 1 января 2020 года.
UfaTime.ru вчера в 21:22
Происшествия

Число погибших при наводнении в Индонезии возросло до 21

По данным агентствa, в результатe наводнений свыше 30 тыс. человек были эвакуированы.
Известия вчера в 23:07
Шоу-бизнес

Охлобыстин извинился перед проститутками после сравнения с Водонаевой

Бывшая участница проекта «Дом-2» назвала Ивана Охлобыстина «быдлом, которое не может аргументировать свое мнение».
RuNews24.ru 30.12.19 в 09:57
Футбол

Моуринью назвал идиотом тренера «Саутгемптона»

Sport24.ru вчера в 14:16
Культура

Премьера шоу Татьяны Навки прошла при полном аншлаге

На льду вместе с Татьяной Навкой выступала сильнейшая фигуристка планеты Алина Загитова, пятикратный чемпион США и двукратный победитель чемпионата Четырех континентов в танцах на льду Петр Чернышев и другие титулованные фигуристы.
РИА Новости 30.12.19 в 04:45
Спорт

Александр Большунов выиграл лыжную гонку преследования «Тур де Ски»

На третьем месте находится норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо. Следующая гонка состоится 3 января, а финиширует Тур де Ски 5-го числа.
Брянская улица вчера в 08:52
Общество

Название Голландия официально перестало существовать

Название Голландия для обозначения Нидерландов официально перестало существовать с 1 января 2020 года.
Известия вчера в 17:54
Политика

Названа особенность новогоднего обращения Путина

Публицист, политолог и телеведущий Анатолий Вассерман назвал особенность обращения президента России Владимира Путина к соотечественникам в этом году.
Lenta.ru вчера в 21:49
Экономика

С банков начали брать комиссию за переводы по номеру телефонов

Банк России начал взимать с банков комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей (СБП).
Газета.Ru вчера в 02:53
Общество

Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру

Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.
РИА Новости вчера в 12:09
Футбол

Медведев назвал условие, при котором Семак продолжит работу в «Зените»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что будущее Сергея Семака в петербургском клубе напрямую зависит от результатов чемпионата России.
АБН 00:16
Происшествия

Найдена девочка, которую увели от дома в Москве

Газета.Ru вчера в 11:21
Армия и оружие

На Украине заявили о ранении военного в Донбассе 1 января

В результате один военный получил ранения.
Московский Комсомолец вчера в 11:43
Происшествия

В Свердловской области загорелся ангар

Ангар загорелся в городе Полевской Свердловской области на площади 600 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости вчера в 23:24
Здоровье

Медведев утвердил выплаты врачам за выявление онкозаболеваний

Премьер-министр России Медведев подписал постановление правительства и утвердил правила стимулирующих выплат мед.работникам за выявление онкозаболеваний при проведении диспансеризации и профилактических мед.осмотров людей. ￼ За выявление онкологии у пациента будет выплата в тыс. рублей.
SMINEWS в Подольске 31.12.19 в 11:28
Политика

Украинский телеведущий назвал Зеленского «отрыжкой советской эпохи»

Украинский писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов назвал главу государства Владимира Зеленского "отрыжкой советской эпохи".
РИА Новости вчера в 17:44
Политика

Описаны пять сценариев развития ситуации в Донбассе

Украинское издание «Страна.ua» опубликовало пять сценариев развития ситуации в Донбассе в 2020 году. Первый сценарий — «инерционный».
Lenta.ru вчера в 15:28
Экономика

С 1 января выросли пенсии неработающих российских пенсионеров

Средний размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в этом году составит 16,4 тыс. рублей, о чем ранее заявляли в Пенсионном фонде России (ПФР).
Peterburg2.ru вчера в 05:15
Происшествия

Россиянин пошел помогать другу и пропал

Спасатели в Магаданской области провели поиск местного жителя, который ушел помогать другу и не вернулся.
Lenta.ru вчера в 23:28
Гаджеты

Смартфоны Vivo теперь появились и в «Связном»

Смартфоны Vivo теперь появились и в «Связном», где до 12 января они будут доступны по акции.
Astera 31.12.19 в 07:14
Армия и оружие

Из Чечни на службу в армию отправились 500 новобранцев

Из Чечни, начиная с 2014 года, в армию ежегодно призывают по 500 человек.
REGNUM 31.12.19 в 00:55
Авто

Hyundai Santa Fe II за 800 тысяч рублей: На что обратить внимание при покупке подержанного кроссовера

Car.ru вчера в 12:40
Музыка

Продюсер «Ласкового мая» назвал Лещенко предателем

Продюсер музыкальной группы "Ласковый май" Андрей Разин назвал певца Льва Лещенко предателем.
Pravda.Ru 31.12.19 в 04:15
Шоу-бизнес

51-летняя Валерия оголилась для съемок клипа

Певица Валерия предстала перед поклонниками в весьма откровенном наряде, опубликовав кадр со съемок клипа на песню «Тысячи историй».
Слово и Дело 30.12.19 в 05:37
Происшествия

Эксперты заявили о снижении числа авиакатастроф и погибших в них людей

Число жертв авиакатастроф сократилось более, чем в два раза: в 2018 при крушениях самолетов погибли 534 человека, а в 2019 году - 257 человек.
РИА Новости вчера в 20:58
Происшествия

Во Владивостоке сожгли фигуру мыши за 677 тысяч рублей

На главной площади Владивостока сожгли фигуру мыши за 677 тысяч рублей, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 03:34
Наука

В России нашли способ упростить и удешевить производство лазеров

Открытие позволит значительно удешевить и упростить производство лазерной оптики, а также поможет добиться большей мощности излучения.
Индикатор 30.12.19 в 01:29
Здоровье

Роспотребнадзор: 78% школьников употребляют фастфуд и газировку

Порядка 78% учащихся российских школ употребляют газированные напитки и фастфуд, что способно привести к ожирению и возникновению эндокринных заболеваний, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
Activityedu.ru 30.12.19 в 08:29
Финансы

Экономисты рассказали о перспективах курса рубля в 2020 году

Наступающий 2020 год для рубля будет относительно спокойным, рассказали экономисты в беседе с РБК.
РИА Новости 31.12.19 в 06:02
Как работают Яндекс.Новости?
Главное