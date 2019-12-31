Энергетика
ИзвестияНа Украине стали действовать новые цены на газ для населения
С 1 января на Украине стали действовать гарантированная и рыночная цены на газ для населения. Об этом сообщает «РИА Новости». В декабре кабинет министров Украины одобрил программу гарантированной цены на газ, по которой население может платить в отопительный сезон по 8 гривен (около $0,33).
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Общество
Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей
Авто
Запрет на парковку, техосмотр под камерами и новый медосмотр: Какие изменения ждут водителей в 2020 году
Начнём с нашумевшего приказа Минтранса России № 199, который был издан ещё в 2018 году, но вступил в силу 1 января 2020 года.
Происшествия
Число погибших при наводнении в Индонезии возросло до 21
По данным агентствa, в результатe наводнений свыше 30 тыс. человек были эвакуированы.
Шоу-бизнес
Охлобыстин извинился перед проститутками после сравнения с Водонаевой
Бывшая участница проекта «Дом-2» назвала Ивана Охлобыстина «быдлом, которое не может аргументировать свое мнение».
Футбол
Моуринью назвал идиотом тренера «Саутгемптона»
Культура
Премьера шоу Татьяны Навки прошла при полном аншлаге
На льду вместе с Татьяной Навкой выступала сильнейшая фигуристка планеты Алина Загитова, пятикратный чемпион США и двукратный победитель чемпионата Четырех континентов в танцах на льду Петр Чернышев и другие титулованные фигуристы.
Спорт
Александр Большунов выиграл лыжную гонку преследования «Тур де Ски»
На третьем месте находится норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо. Следующая гонка состоится 3 января, а финиширует Тур де Ски 5-го числа.
Общество
Название Голландия официально перестало существовать
Название Голландия для обозначения Нидерландов официально перестало существовать с 1 января 2020 года.
Политика
Названа особенность новогоднего обращения Путина
Публицист, политолог и телеведущий Анатолий Вассерман назвал особенность обращения президента России Владимира Путина к соотечественникам в этом году.
Экономика
С банков начали брать комиссию за переводы по номеру телефонов
Банк России начал взимать с банков комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей (СБП).
Общество
Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру
Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.
Футбол
Медведев назвал условие, при котором Семак продолжит работу в «Зените»
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что будущее Сергея Семака в петербургском клубе напрямую зависит от результатов чемпионата России.
Происшествия
Найдена девочка, которую увели от дома в Москве
Армия и оружие
На Украине заявили о ранении военного в Донбассе 1 января
В результате один военный получил ранения.
Происшествия
В Свердловской области загорелся ангар
Ангар загорелся в городе Полевской Свердловской области на площади 600 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Здоровье
Медведев утвердил выплаты врачам за выявление онкозаболеваний
Премьер-министр России Медведев подписал постановление правительства и утвердил правила стимулирующих выплат мед.работникам за выявление онкозаболеваний при проведении диспансеризации и профилактических мед.осмотров людей. ￼ За выявление онкологии у пациента будет выплата в тыс. рублей.
Политика
Украинский телеведущий назвал Зеленского «отрыжкой советской эпохи»
Украинский писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов назвал главу государства Владимира Зеленского "отрыжкой советской эпохи".
Политика
Описаны пять сценариев развития ситуации в Донбассе
Украинское издание «Страна.ua» опубликовало пять сценариев развития ситуации в Донбассе в 2020 году. Первый сценарий — «инерционный».
Экономика
С 1 января выросли пенсии неработающих российских пенсионеров
Средний размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в этом году составит 16,4 тыс. рублей, о чем ранее заявляли в Пенсионном фонде России (ПФР).
Происшествия
Россиянин пошел помогать другу и пропал
Спасатели в Магаданской области провели поиск местного жителя, который ушел помогать другу и не вернулся.
Гаджеты
Смартфоны Vivo теперь появились и в «Связном»
Смартфоны Vivo теперь появились и в «Связном», где до 12 января они будут доступны по акции.
Армия и оружие
Из Чечни на службу в армию отправились 500 новобранцев
Из Чечни, начиная с 2014 года, в армию ежегодно призывают по 500 человек.
Авто
Hyundai Santa Fe II за 800 тысяч рублей: На что обратить внимание при покупке подержанного кроссовера
Музыка
Продюсер «Ласкового мая» назвал Лещенко предателем
Продюсер музыкальной группы "Ласковый май" Андрей Разин назвал певца Льва Лещенко предателем.
Шоу-бизнес
51-летняя Валерия оголилась для съемок клипа
Певица Валерия предстала перед поклонниками в весьма откровенном наряде, опубликовав кадр со съемок клипа на песню «Тысячи историй».
Происшествия
Эксперты заявили о снижении числа авиакатастроф и погибших в них людей
Число жертв авиакатастроф сократилось более, чем в два раза: в 2018 при крушениях самолетов погибли 534 человека, а в 2019 году - 257 человек.
Происшествия
Во Владивостоке сожгли фигуру мыши за 677 тысяч рублей
На главной площади Владивостока сожгли фигуру мыши за 677 тысяч рублей, передает РИА "Новости".
Наука
В России нашли способ упростить и удешевить производство лазеров
Открытие позволит значительно удешевить и упростить производство лазерной оптики, а также поможет добиться большей мощности излучения.
Здоровье
Роспотребнадзор: 78% школьников употребляют фастфуд и газировку
Порядка 78% учащихся российских школ употребляют газированные напитки и фастфуд, что способно привести к ожирению и возникновению эндокринных заболеваний, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
Финансы
Экономисты рассказали о перспективах курса рубля в 2020 году
Наступающий 2020 год для рубля будет относительно спокойным, рассказали экономисты в беседе с РБК.