Энергетика

ИзвестияИзвестияНа Украине стали действовать новые цены на газ для населения

С 1 января на Украине стали действовать гарантированная и рыночная цены на газ для населения. Об этом сообщает «РИА Новости». В декабре кабинет министров Украины одобрил программу гарантированной цены на газ, по которой население может платить в отопительный сезон по 8 гривен (около $0,33).
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На Украине подорожал газ

Lenta.ruвчера в 22:47

На Украине начали действовать новые цены на газ для населения

РИА Новости08:23

На Украине резко выросла цена на газ для населения

РЕН ТВвчера в 23:08

На Украине стали действовать новые цены на газ для населения

Известия09:19

Для украинцев начали действовать новые цены на газ

Комсомольская правда09:28

Новые цены на газ начали действовать на Украине

News.ru08:32

На Украине ввели новые цены на газ для населения

Московский Комсомолец09:01
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В Саратове студент расстрелял не пропустившую его машину

Догнав автомобиль, в котором ехала семья с ребенком, мужчина открыл стекло и несколько раз выстрелил по машине, сообщает управление МВД по Саратовской области.
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Более десяти человек убили в США в новогоднюю ночь

В течение нескольких часов с начала нового года в США погибли более десяти человек, в том числе двое детей.
Lenta.ru 18:08
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Бывший пленник «Айдара» рассказал о перенесенных в подвале пытках

Lenta.ru 16:31
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Источник: Британия запросила обсуждение в СБ ООН ситуации в Идлибе

Великобритания запросила проведения обсуждения в Совете Безопасности ООН ситуации в сирийском Идлибе, сообщил РИА Новости источник в Совбезе.
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Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года

Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме.
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Нетаньяху попросил о парламентской неприкосновенности

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подал спикеру кнессета просьбу о предоставлении ему парламентской неприкосновенности после предъявленных премьеру обвинений по трём делам.
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Украинский телеведущий назвал Зеленского «отрыжкой советской эпохи»

Украинский писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов назвал главу государства Владимира Зеленского "отрыжкой советской эпохи".
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Общество

В России вступил в силу закон о компенсации за утраченное жилье

В России с 1 января вступил в силу закон, позволяющий в судебном порядке получить компенсацию в случае признания покупки квартиры незаконной.
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Александр Петров публично признался в любви Стасе Милославской

Instagram Актриса Стася Милославская опубликовала в своем Instagram фотографию с Александром Петровым.
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Шоу-бизнес

На Ксению Собчак подали в суд за хамство

Оскорбленный высказываниями Собчак адвокат Марк Фейгин подал в суд и на нее, и на журналиста Анатолия Шария.
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Экономика

Пенсионный фонд напомнил об индексации пенсий с 1 января

Средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров в 2020 году составит 16,5 тыс. руб. По предварительным данным, индексация пенсий коснется более 32 млн пенсионеров, говорится в сообщении на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).
РБК 03:21
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Украинские каналы показали обращение Порошенко вместо Зеленского

Lenta.ru 06:56
Наука

Найдена загадочная сила, объясняющая аномалии Вселенной

Если бы была открыта такая пятая сила, это было бы исторической вехой, которая расширила бы наши познания и объяснила, почему темная материя и темная энергия более распространены во Вселенной, чем видимые нам предметы — звезды, галактики и наши собственные тела.
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В России снижен порог для беспошлинных интернет-покупок за рубежом

С 1 января вступают в силу нормы закона, по которым порог стоимости для беспошлинных зарубежных интернет-покупок снижается до €200, а предельный вес — до 31 кг.
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Форвард «Вулверхэмптона» установил рекорд АПЛ по обводкам

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Москвич выиграл в лотерею 1 миллиард рублей

Как сообщили в "Столото", первым лотерейным миллиардером в стране стал житель Москвы, купивший счастливый билет с номером 131626314944 всего за сто рублей.
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Россия и Белоруссия договорились о цене на газ на два месяца

Как говорится в сообщении «Газпрома», при этом цена поставок определена только на январь и февраль 2020 года.
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Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру

Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.
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Наука

Изобретен способ восстановить зубную эмаль: никаких пломб

Китайские ученые разработали жидкую смесь, которая позволяет эффективно восстановить наружный слой поврежденной эмали.
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Назван победитель восьмого сезона шоу «Голос»

Газета.Ru 16:14
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«Арсенал» обыграл на своем поле «Манчестер Юнайтед»

Российская газета 18:22
Общество

Российские АЭС установили новый рекорд по выработке электроэнергии

Российские атомные электростанции (АЭС) установили очередной рекорд по выработке электроэнергии в 2019 году — свыше 208,7 млрд кВтч.
REGNUM 08:21
Общество

Россия переходит на электронные трудовые книжки

Сегодня, 1 января, в России вступил в силу закон о введении электронного документооборота в сфере трудоустройства — начинается переход на использование электронных трудовых книжек, сообщает ИА REGNUM.
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В прокат вышло «Вторжение» Бондарчука

1 января на большие экраны выходит блокбастер Фёдора Бондарчука «Вторжение» — продолжение ленты 2017 года «Притяжение».
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«Челси» предложит за Федора Чалова 23,5 млн евро

По данным британского издания «Daily Express», лондонский «Челси» готов предложить за трансфер нападающего ЦСКА Федора Чалова: 23,5 млн евро.
ГЛАС.RU 07:12
Общество

В Киеве националисты провели шествие в честь Бандеры

В Киеве прошел марш националистов в честь дня рождения Бандеры, передает "Страна.ua".
Газета.Ru 13:30
Политика

Протестующие прекратили акцию у посольства США в Багдаде

Газета.Ru 10:53
Спорт

Вступил в силу обновленный список запрещенных веществ WADA

Обновленный список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства (WADA) вступил в силу в первый день 2020 года.
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Энергетика

Болгария начала получать газ через «Турецкий поток»

РИА Новости 10:02
Общество

Нарколог рассказал о смертельно опасном способе борьбы с похмельем

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава, доктор медицинских наук Евгений Брюн в беседе с RT заявил, что попытки "вылечить" похмелье с помощью алкоголя смертельно опасны для человеческого организма.
РИА Новости 17:00
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