Энергетика
ИзвестияНа Украине стали действовать новые цены на газ для населения
С 1 января на Украине стали действовать гарантированная и рыночная цены на газ для населения. Об этом сообщает «РИА Новости». В декабре кабинет министров Украины одобрил программу гарантированной цены на газ, по которой население может платить в отопительный сезон по 8 гривен (около $0,33).
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Происшествия
В Саратове студент расстрелял не пропустившую его машину
Догнав автомобиль, в котором ехала семья с ребенком, мужчина открыл стекло и несколько раз выстрелил по машине, сообщает управление МВД по Саратовской области.
Происшествия
Более десяти человек убили в США в новогоднюю ночь
В течение нескольких часов с начала нового года в США погибли более десяти человек, в том числе двое детей.
Армия и оружие
Источник: Британия запросила обсуждение в СБ ООН ситуации в Идлибе
Великобритания запросила проведения обсуждения в Совете Безопасности ООН ситуации в сирийском Идлибе, сообщил РИА Новости источник в Совбезе.
Общество
Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года
Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме.
Политика
Нетаньяху попросил о парламентской неприкосновенности
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подал спикеру кнессета просьбу о предоставлении ему парламентской неприкосновенности после предъявленных премьеру обвинений по трём делам.
Политика
Украинский телеведущий назвал Зеленского «отрыжкой советской эпохи»
Украинский писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов назвал главу государства Владимира Зеленского "отрыжкой советской эпохи".
Общество
В России вступил в силу закон о компенсации за утраченное жилье
В России с 1 января вступил в силу закон, позволяющий в судебном порядке получить компенсацию в случае признания покупки квартиры незаконной.
Шоу-бизнес
Александр Петров публично признался в любви Стасе Милославской
Instagram Актриса Стася Милославская опубликовала в своем Instagram фотографию с Александром Петровым.
Шоу-бизнес
На Ксению Собчак подали в суд за хамство
Оскорбленный высказываниями Собчак адвокат Марк Фейгин подал в суд и на нее, и на журналиста Анатолия Шария.
Экономика
Пенсионный фонд напомнил об индексации пенсий с 1 января
Средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров в 2020 году составит 16,5 тыс. руб. По предварительным данным, индексация пенсий коснется более 32 млн пенсионеров, говорится в сообщении на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).
Наука
Найдена загадочная сила, объясняющая аномалии Вселенной
Если бы была открыта такая пятая сила, это было бы исторической вехой, которая расширила бы наши познания и объяснила, почему темная материя и темная энергия более распространены во Вселенной, чем видимые нам предметы — звезды, галактики и наши собственные тела.
Общество
В России снижен порог для беспошлинных интернет-покупок за рубежом
С 1 января вступают в силу нормы закона, по которым порог стоимости для беспошлинных зарубежных интернет-покупок снижается до €200, а предельный вес — до 31 кг.
Общество
Москвич выиграл в лотерею 1 миллиард рублей
Как сообщили в "Столото", первым лотерейным миллиардером в стране стал житель Москвы, купивший счастливый билет с номером 131626314944 всего за сто рублей.
Энергетика
Россия и Белоруссия договорились о цене на газ на два месяца
Как говорится в сообщении «Газпрома», при этом цена поставок определена только на январь и февраль 2020 года.
Шоу-бизнес
Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру
Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.
Наука
Изобретен способ восстановить зубную эмаль: никаких пломб
Китайские ученые разработали жидкую смесь, которая позволяет эффективно восстановить наружный слой поврежденной эмали.
Музыка
Назван победитель восьмого сезона шоу «Голос»
Футбол
«Арсенал» обыграл на своем поле «Манчестер Юнайтед»
Общество
Российские АЭС установили новый рекорд по выработке электроэнергии
Российские атомные электростанции (АЭС) установили очередной рекорд по выработке электроэнергии в 2019 году — свыше 208,7 млрд кВтч.
Общество
Россия переходит на электронные трудовые книжки
Сегодня, 1 января, в России вступил в силу закон о введении электронного документооборота в сфере трудоустройства — начинается переход на использование электронных трудовых книжек, сообщает ИА REGNUM.
Кино
В прокат вышло «Вторжение» Бондарчука
1 января на большие экраны выходит блокбастер Фёдора Бондарчука «Вторжение» — продолжение ленты 2017 года «Притяжение».
Футбол
«Челси» предложит за Федора Чалова 23,5 млн евро
По данным британского издания «Daily Express», лондонский «Челси» готов предложить за трансфер нападающего ЦСКА Федора Чалова: 23,5 млн евро.
Общество
В Киеве националисты провели шествие в честь Бандеры
В Киеве прошел марш националистов в честь дня рождения Бандеры, передает "Страна.ua".
Спорт
Вступил в силу обновленный список запрещенных веществ WADA
Обновленный список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства (WADA) вступил в силу в первый день 2020 года.
Энергетика
Болгария начала получать газ через «Турецкий поток»
Общество
Нарколог рассказал о смертельно опасном способе борьбы с похмельем
Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава, доктор медицинских наук Евгений Брюн в беседе с RT заявил, что попытки "вылечить" похмелье с помощью алкоголя смертельно опасны для человеческого организма.