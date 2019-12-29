С 1 января на Украине стали действовать гарантированная и рыночная цены на газ для населения. Об этом сообщает «РИА Новости». В декабре кабинет министров Украины одобрил программу гарантированной цены на газ, по которой население может платить в отопительный сезон по 8 гривен (около $0,33).

На Украине стали действовать новые цены на газ для населения

Происшествия В Саратове студент расстрелял не пропустившую его машину Догнав автомобиль, в котором ехала семья с ребенком, мужчина открыл стекло и несколько раз выстрелил по машине, сообщает управление МВД по Саратовской области.

Общество Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме.

Политика Нетаньяху попросил о парламентской неприкосновенности Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подал спикеру кнессета просьбу о предоставлении ему парламентской неприкосновенности после предъявленных премьеру обвинений по трём делам.

Экономика Пенсионный фонд напомнил об индексации пенсий с 1 января Средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров в 2020 году составит 16,5 тыс. руб. По предварительным данным, индексация пенсий коснется более 32 млн пенсионеров, говорится в сообщении на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).

Наука Найдена загадочная сила, объясняющая аномалии Вселенной Если бы была открыта такая пятая сила, это было бы исторической вехой, которая расширила бы наши познания и объяснила, почему темная материя и темная энергия более распространены во Вселенной, чем видимые нам предметы — звезды, галактики и наши собственные тела.

Общество В России снижен порог для беспошлинных интернет-покупок за рубежом С 1 января вступают в силу нормы закона, по которым порог стоимости для беспошлинных зарубежных интернет-покупок снижается до €200, а предельный вес — до 31 кг.

Общество Москвич выиграл в лотерею 1 миллиард рублей Как сообщили в "Столото", первым лотерейным миллиардером в стране стал житель Москвы, купивший счастливый билет с номером 131626314944 всего за сто рублей.

Шоу-бизнес Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.

Общество Россия переходит на электронные трудовые книжки Сегодня, 1 января, в России вступил в силу закон о введении электронного документооборота в сфере трудоустройства — начинается переход на использование электронных трудовых книжек, сообщает ИА REGNUM.

Кино В прокат вышло «Вторжение» Бондарчука 1 января на большие экраны выходит блокбастер Фёдора Бондарчука «Вторжение» — продолжение ленты 2017 года «Притяжение».