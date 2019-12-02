Политика
RT на русскомНа Украине связали поставки газа из России с компенсацией по арбитражу
Украина при рассмотрении пакетного предложения России о продолжении транзита и возобновлении прямых поставок газа ставит вопрос компенсации долга «Газпрома» по Стокгольмскому арбитражу. Об этом заявил украинский министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.
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Украина ожидает скорого перехода к согласованию условий транзита газа с Россией
Коммерсантъвчера в 05:44
В Киеве увязали прямые поставки газа на Украину из РФ с компенсациями по арбитражам
Интерфаксвчера в 05:30
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