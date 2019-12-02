Энергетика
RT на русскомНа Украине связали поставки газа из России с компенсацией по арбитражу
Украина при рассмотрении пакетного предложения России о продолжении транзита и возобновлении прямых поставок газа ставит вопрос компенсации долга «Газпрома» по Стокгольмскому арбитражу. Об этом заявил украинский министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.
Читать в источнике
Оценить135
Подробнее о событии
Показать все источники
В Киеве увязали прямые поставки газа на Украину из РФ с компенсациями по арбитражам
Интерфаксвчера в 05:30
Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 09:27, Ашберн
Общество
Госдума приняла закон о введении электронных трудовых книжек
Государственная дума в третьем и окончательном чтении приняла закон о введении электронных трудовых книжек.
Футбол
В ПФЛ ликвидируют зону «Восток»
Сообщается, что с сезона-2020/21 во втором дивизионе будет ликвидирована группа «Восток».
Кино
«Брачная история» стала триумфатором Gotham Awards 2019
Энергетика
Россия и Украина договорились о транзите нефти на десять лет
Украинская «Укртранснафта» и российская «Транснефть» заключили соглашение о продлении действующего контракта на транзит нефти через территорию Украины на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030-го.
Финансы
Россиян оставят с «деревянным»: Переводить в валюту нечего и некуда
Люди разуверились в рубле, а банки – в евро и долларе – Россиян со свободными деньгами становится все меньше, как и россиян, которые верят в свое экономическое будущее.
Происшествия
В лесах Выборгского района поймали иностранцев
28 ноября четверых мигрантов задержали в Выборгском районе при попытке нарушить границу с Финляндией.
Армия и оружие
В Иране назвали дату совместных военных учений России, Ирана и Китая
Россия, Иран и Китай проведут совместные военно-морские учения в Индийском океане 27 декабря.
Политика
Путин подписал закон о признании физических лиц иностранными агентами
Согласно закону, помимо юрлиц, теперь иностранными агентами могут признать и физических лиц, если те распространяют сообщения или материалы (либо принимают участие в их создании) СМИ, уже признанного иноагентом.
Происшествия
В ДТП с автобусом под Воронежем пострадали 12 человек
Двенадцать человек пострадали в результате опрокидывания рейсового автобуса с украинскими номерами в Воронежской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Магистральный газопровод «Сила Сибири» запущен в эксплуатацию, российский природный газ начал поступать на территорию КНР.
Армия и оружие
Столтенберг заявил о «вторжении РФ» на Украине
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс прикладывает усилия для избавления Украины от "вторжения России".
Общество
Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Политика
Трамп: После заявлений Зеленского дело по импичменту «закрыто»
Президент США Дональд Трамп назвал вопрос импичмента «закрытым» после того, как украинский лидер Владимир Зеленский опроверг связь военной помощи Киеву и расследование против сына экс-президента Байдена.
Происшествия
Девочка в Новом Уренгое выпала из окна из-за кота
Семилетняя девочка выпала из окна квартиры на последнем этаже утром 30 ноября.
Музыка
Apple создала музыкальную премию Apple Music Awards
Шоу-бизнес
Лещенко прокомментировал оговорку Бузовой на музыкальной премии
Народный артист РСФСР Лев Лещенко заявил, что не обижается на певицу Ольгу Бузову, которая допустила ошибку в его фамилии на музыкальной премии "Золотой хит – 2019".
Наука
От онкологии защищают яблоки, орехи и морковь
О восьми полезных продуктах, содержащих природные соединения, которые обладают сильными противораковыми свойствами, необходимыми в рационе для ежедневного употребления, сообщает портал MedikForum.ru.
Кино
Опубликован тизер-трейлер «Черной вдовы»
Студия Marvel опубликовала в YouTube первый тизер-трейлер фильма «Черная вдова». Главную роль в фильме исполнила Скарлетт Йоханссон.
Футбол
«Уфа» постарается перенести матч с «Ахматом» из-за травмы Евсеева
Главный тренер Уфы Вадим Евсеев получил травму на тренировке команды, сообщает официальный твиттер клуба.
Общество
Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
Происшествия
В Татарстане злоумышленник зарезал свою бывшую жену и двухлетнего сына
Злоумышленник в городе Менделеевске в Татарстане зарезал свою семью, среди его жертв - бывшая жена и двухлетний сын, кроме того он ранил пасынка.
Шоу-бизнес
Евгения Феофилактова рассталась с ливанским бизнесменом
Феофилактова пока никак не комментировала слова бизнесмена.
Политика
Лукашенко встретится с президентом Сербии в Белграде
Авто
Geely привезет новый кроссовер Geely Coolray в Россию
Новый компактный кроссовер Geely SX11, известный в Китае как Geely Binyue, приедет в Россию под новым названием – Coolray.
Политика
Рада проголосовала за отставку главы Госбюро расследований
Сообщается, что «за» принятие закона проголосовали 250 народных депутатов, из которых 224 — представители фракции «Слуга народа», 18 — фракции «Голос».
Политика
В Кремле прокомментировали претензии ФБР к российским приложениям
ФБР прислало Шумеру ответное письмо, в котором заявило: все разработанные в России мобильные приложения действительно могут нести "потенциальную контрразведывательную угрозу".