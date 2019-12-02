Политика

RT на русскомRT на русскомНа Украине связали поставки газа из России с компенсацией по арбитражу

Украина при рассмотрении пакетного предложения России о продолжении транзита и возобновлении прямых поставок газа ставит вопрос компенсации долга «Газпрома» по Стокгольмскому арбитражу. Об этом заявил украинский министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.
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Условия для отказа от исков к «Газпрому» назвали в Минэнерго Украины

Телеканал 360°вчера в 07:26

В Киеве связали возобновление закупок газа в России с погашением долгов

РБКвчера в 07:15

В Киеве назвали условие отказа от исков к «Газпрому»

РИА Новостивчера в 05:15

Украина ожидает скорого перехода к согласованию условий транзита газа с Россией

Коммерсантъвчера в 05:44

В Киеве увязали прямые поставки газа на Украину из РФ с компенсациями по арбитражам

Интерфаксвчера в 05:30

Минэнерго Украины назвало условие отказа от исков к «Газпрому»

Московский Комсомолецвчера в 05:17

На Украине связали поставки газа из России с компенсацией по арбитражу

RT на русскомвчера в 05:45
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Культура

Светлаков рассказал шутку, которую вырезали из эфира КВН

АМИТЕЛ 29 ноября в 21:33
Политика

Спикер Рады заявил о существовании только одного народа на Украине

Комментируя произошедшее, Вячеслав Володин заявил, что притеснение малых народов и национализм могут привести к выходу нескольких областей из состава Украины.
РБК вчера в 22:18
Происшествия

СКР завершил расследование дела сестер Хачатурян

Коммерсантъ 01:31
Шоу-бизнес

Глюкоза показала поклонникам фигуру в открытом купальнике

Известная российская певица Глюкоза отдыхает на Бали, откуда порадовала поклонников фотографией в открытом купальнике.
Слово и Дело вчера в 20:50
Общество

Горбачев обиделся на американских журналистов из-за слов о бедности

Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что американские журналисты неверно трактуют события 1990-х годов, сообщая о том, что он снялся в рекламе сети ресторанов Pizza Hut из-за бедности.
Lenta.ru вчера в 17:47
Культура

Умер лауреат Пулитцеровской премии Роберт Мэсси

Американский исследователь Роберт Мэсси, лауреат Пулитцеровской премии и автор ряда книг об истории России, умер в возрасте 90 лет.
ТАСС вчера в 22:32
Общество

Украинскую писательницу возмутило, что ее дочь назвали россиянкой

Украинская писательница, сотрудник дипмиссии страны во Франции Ирена Карпа пообещала устроить "международный скандал" из-за того, что школьный учитель ее дочери назвал русских и украинцев одним народом.
РИА Новости вчера в 23:39
Шоу-бизнес

Евгения Феофилактова резко сменила имидж после слухов о женихе-обманщике

Евгения Феофилактова резко сменила имидж после слухов о женихе-обманщике Евгения Феофилактова избавилась от длинных волос.
Экспресс газета 02:13
Здоровье

В Минздраве решили принять участников пикетов против сокращения врачей

Минздрав обещает 2 декабря принять участников пикетов, протестовавших, в частности, против оптимизации в медучреждениях и увольнения врачей.
Интерфакс 30 ноября в 10:40
Политика

В МИД РФ прокомментировали слова Зеленского о жителях Донбасса

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского о «потерявшихся» жителях Донецкой и Луганской народных республик.
REGNUM 00:24
Происшествия

СК завершил расследование крушения SSJ100 в «Шереметьево»

Ведомости 00:50
Экономика

Набиуллина рассказала о причинах укрепления рубля

Lenta.ru 01 декабря в 12:15
Экономика

СМИ дали прогноз нового повышения пенсионного возраста

Пенсионный возраст будет в очередной раз повышен в России после ближайших выборов.
Рамблер 01:26
Шоу-бизнес

Константин Меладзе подарил Вере Брежневой чемодан

Продюсер Константин Меладзе подарил своей супруге Вере Брежневой чемодан.
Дни24 вчера в 23:11
Общество

Путин запустил газопровод «Сила Сибири»

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник, 2 декабря, запустили в режиме телемоста газопровод «Сила Сибири».
Известия вчера в 07:21
Происшествия

Легковушка снесла остановку с людьми в Барнауле

Во вторник, 3 декабря, в центре Барнаула произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого легковушка влетела в остановку, на которой стояли люди.
КП - Барнаул 00:44
Авто

С 1 декабря вступили в силу новые правила для автомобилистов

С 1 декабря 2019 года в России вступили в силу несколько новых законов.
Gazeta.SPb 01 декабря в 04:36
Политика

Эрдоган назвал неизбежным обновление НАТО

Ранее Эрдоган назвал неприемлемыми слова президента Франции Эммануэля Макрона о коме, в которой якобы находится военный блок.
REGNUM 02:08
Политика

Киев высказался о возможности встречи Зеленского с Путиным тет-а-тет

Президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с российским лидером Владимиром Путиным только ради защиты интересов страны.
Lenta.ru 01:44
Общество

«Аэрофлот» пожаловался ФАС на рост тарифов

Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев просит главу ФАС Игоря Артемьева усилить контроль за ростом цен на керосин, аэропортовое и наземное обслуживание в региональных российских аэропортах.
Коммерсантъ 01:00
Происшествия

Власти Оренбурга назвали предварительную причину обрушения моста

Предварительной причиной обрушения моста в Оренбурге мог стать проезд груженого большегруза.
Известия 00:42
Шоу-бизнес

Бузова перепутала фамилию Лещенко на музыкальной премии

Певица Ольга Бузова попала в неловкую ситуацию на церемонии вручения премии "Золотой хит – 2019", сообщает teleprogramma.pro.
РИА Новости 01:22
Политика

Трамп прилетел в Лондон на саммит НАТО

Американские СМИ сообщают, что лидер Штатов Дональд Трамп прибыл в Лондон, где примет участие в ежегодном саммите НАТО.
Комсомольская правда вчера в 20:05
Происшествия

В Санкт-Петербурге локализован крупный пожар в ангаре

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в Санкт-Петербурге в ангаре площадью 12 тысяч кв. м возник в ночь на 3 декабря.
REGNUM 00:49
Армия и оружие

В Сети появилось фото, предположительно, российского «Урана-9» в Сирии

РИА Новости вчера в 12:56
Хоккей

Двое хоккеистов «Авангарда» сыграют в Матче звезд КХЛ

Завершилось голосование болельщиков по выбору хоккеистов, которые примут участие в Неделе хоккея КХЛ и в январе сыграют в Матче звезд.
РИА ОмскИнформ вчера в 22:37
Экономика

Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой

Сбербанк объявил о запуске зимних рублевых депозитов с повышенной ставкой - "Новогодний бонус" и "Выгодный старт".
Российская газета вчера в 06:02
Космос

Известный астроном прочтет зеленоградцам лекцию о черных дырах

7 декабря в Зеленоград с лекцией «Черные дыры: Темная сторона Вселенной» приедет астроном и популяризатор науки Владимир Сурдин.
Инфопортал Зеленограда вчера в 11:10
Здоровье

Доктор Мясников перечислил опасные для пожилых людей лекарства

Известный телеведущий и врач Александр Мясников в программе «О самом главном» назвал лекарственные препараты, прием которых может быть опасным для пожилых людей.
ФедералПресс 01 декабря в 21:52
Здоровье

Каждый четвертый россиянин избегает общения с инвалидами

Четверть граждан России стараются избегать общения с инвалидами, а около половины не готовы создавать с ними семью.
Известия вчера в 13:00
Как работают Яндекс.Новости?
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