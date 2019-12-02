Политика

RT на русскомRT на русскомНа Украине связали поставки газа из России с компенсацией по арбитражу

Украина при рассмотрении пакетного предложения России о продолжении транзита и возобновлении прямых поставок газа ставит вопрос компенсации долга «Газпрома» по Стокгольмскому арбитражу. Об этом заявил украинский министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.
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Условия для отказа от исков к «Газпрому» назвали в Минэнерго Украины

Телеканал 360°вчера в 07:26

Украина ожидает скорого перехода к согласованию условий транзита газа с Россией

Коммерсантъвчера в 05:44

На Украине связали поставки газа из России с компенсацией по арбитражу

RT на русскомвчера в 05:45

В Киеве связали возобновление закупок газа в России с погашением долгов

РБКвчера в 07:15

В Киеве увязали прямые поставки газа на Украину из РФ с компенсациями по арбитражам

Интерфаксвчера в 05:30

Минэнерго Украины назвало условие отказа от исков к «Газпрому»

Московский Комсомолецвчера в 05:17

В Киеве назвали условие отказа от исков к «Газпрому»

РИА Новостивчера в 05:15
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Экономика

ЦБ предложил усложнить выдачу ипотеки закредитованным заемщикам

До конца года ЦБ начнет обсуждать с участниками рынка конкретные меры, которые будут сдерживать выдачу ипотеки уже закредитованным гражданам.
РБК вчера в 13:53
Общество

Проклов день: что запрещено делать 3 декабря

Что касается примет в этот день, то считалось, что если утром идет сильный снег, то днем будет солнечно и ясно.
Волгоградская правда вчера в 22:22
Общество

Рогозин вручил Орден Мужества американскому астронавту Нику Хейгу

Pravda.Ru вчера в 06:03
Политика

Спикер Рады заявил, что на Украине есть только один народ

Ранее Володин, комментируя действия делегации из Киева на форуме ООН в Женеве, сорвавшей выступление депутата Госдумы Руслана Бальбека, представлявшего крымских татар, отметил, что подобные действия свидетельствуют о нетерпимости Украины к малым народам, что может привести к выходу из состава страны ряда регионов.
РИА Новости вчера в 17:40
Политика

Посадившим самолет Путина в туман пилотам подарили пирог

Пилотам, посадившим самолёт президента Владимира Путина в туман в Бишкеке, подарили вишнёвый пирог от кремлевского шефа-кондитера.
Рифей-Пермь вчера в 22:41
Происшествия

Число погибших в ДТП с автобусом в Казахстане выросло до семи человек

Число погибших в крушении автобуса на юго-западе Казахстана выросло до семи человек, сообщил РИА Новости официальный представитель комитета МВД по ЧС Нурсултан Нурахметов.
РИА Новости вчера в 22:35
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru вчера в 10:03
Политика

Кремль придумал новый способ помочь «Единой России» на выборах в Госдуму

В выборах-2016 участвовало 14 партий (все – по льготе), и 10 непрошедших набрали в сумме 13,1%. Это дало победителям гораздо меньшую прибавку: по подсчетам «Ведомостей», «Единая Россия» получила на 18 мандатов больше, КПРФ и ЛДПР – на пять, «Справедливая Россия» – на два.
Ведомости вчера в 16:17
Шоу-бизнес

Звезда «Дом-2» Юлия Ефременкова собралась замуж

За плечами Юлии уже есть брак с актером Тимуром Ефременковым, за которого звезда вышла замуж в 2012 году.
Wday.ru вчера в 06:35
Политика

Зеленский ввел неотложные меры по энергобезопасности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности, сообщает пресс-служба главы государства.
РБК вчера в 14:10
Происшествия

Мощное возгорание в Санкт-Петербурге тушат с помощью пожарных поездов

К месту направлены два пожарных поезда и передвижная химико-радиометрическая лаборатория.
Вести.Ru вчера в 22:12
Авто

ВИП-гараж: изучаем, на каких машинах ездят в свободное время главные свердловские силовики

Екатеринбург Онлайн вчера в 21:34
Политика

Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 11:06
Футбол

Обладателем «Золотого мяча» стал Лионель Месси

Обладателем «Золотого мяча» стал нападающий ФК «Барселона» Лионель Месси, пишет 2 декабря France Football.
REGNUM вчера в 15:49
Культура

Зрители наградили «Звездой театрала» режиссера Кирилла Серебренникова

ТАСС вчера в 13:59
Общество

Путин и Си Цзиньпин запустили газопровод «Сила Сибири» в Китай

В понедельник, 2 декабря, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин приняли участие в телемосте, организованном в рамках церемонии по случаю начала поставок российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».
RT на русском вчера в 08:15
Общество

Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Известия вчера в 08:36
Происшествия

В Оренбурге на месте обрушения моста работает оперативный штаб

В Оренбурге на месте ЧП работает оперативный штаб, в состав которого входит и министр здравоохранения Татьяна Савинова.
REGNUM вчера в 11:07
Политика

ФБР назвало угрозой мобильные приложения из России

ФБР полагает, что каждое российское приложение, включая FaceApp, представляет "контрразведывательную угрозу" для США, сообщает The Hill.
Интерфакс вчера в 18:38
Технологии

Операторы попросили внести изменения в закон «о суверенном Рунете»

Операторы попросили законодательно ввести запрет на использование данных их абонентов компаниям, которые устанавливают на сетях оборудование для исполнения так называемого закона о суверенном Рунете.
РБК вчера в 23:00
Политика

Захарова оценила слова Зеленского о «потерявшихся» жителях Донбасса

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в Facebook заявление украинского лидера Владимира Зеленского о «потерявшихся» жителях самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
RT на русском вчера в 18:46
Происшествия

Жертвами падения автобуса с моста в Забайкалье стали 10 человек

В результате падения автобуса с моста в Забайкальском крае погибли 10 человек. Об этом со ссылкой на ГИБДД сообщил «Интерфакс».
Телеканал 360° 01 декабря в 03:09
Космос

«Хаббл» заснял пару взаимодействующих галактик

Arp 293 включает в себя галактики NGC 6286 и NGC 6285.
Популярная механика 01 декабря в 07:05
Политика

Голландское ТВ показало свастики на теле украинского похитителя Цемаха

В конце сюжета журналиста из Нидерландов просит украинца объяснить, почему у него на теле многочисленные татуировки с нацистской символикой и не является ли он фашистом.
Взгляд.ру вчера в 09:39
Происшествия

В Челябинской области произошел пожар на Троицкой ГРЭС

На Троицкой ГРЭС в Челябинской области произошел пожар на площади 110 кв. м. Об этом сообщается на сайте областного главка МЧС.
РБК вчера в 23:12
Общество

Эксперты оценили затраты россиян на новогодний ужин в 10 тыс. руб

На покупку продуктов для новогоднего стола россияне в среднем рассчитывают потратить 10 тыс. руб. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на исследование Nielsen.
РБК вчера в 21:18
Здоровье

Каждый четвертый россиянин избегает общения с инвалидами

Четверть граждан России стараются избегать общения с инвалидами, а около половины не готовы создавать с ними семью.
Известия вчера в 13:00
Политика

В Кремле рассказали о встрече Путина с Зеленским в Париже

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский непременно пообщаются в ходе встречи «нормандской четверки» в Париже.
Рифей-Пермь 01 декабря в 08:05
Политика

Трамп прибыл в Лондон на саммит НАТО

Юбилейный саммит НАТО пройдет на фоне скандалов. Члены организации встретятся 3 и 4 декабря. В этом году альянс отмечает свое 70-летие.
Коммерсантъ вчера в 20:54
Общество

На севере Сахалина из-за метели приостановили автобусное сообщение

РИА Новости вчера в 20:31
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