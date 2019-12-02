Политика
RT на русскомНа Украине связали поставки газа из России с компенсацией по арбитражу
Украина при рассмотрении пакетного предложения России о продолжении транзита и возобновлении прямых поставок газа ставит вопрос компенсации долга «Газпрома» по Стокгольмскому арбитражу. Об этом заявил украинский министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.
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Политика
В Госдепе США заявили о возможности продления СНВ-3
США рассматривают вероятность продления Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), однако по этому вопросу пока не было принято решения.
Гаджеты
В России вышел «неубиваемый» телефон Nokia 800 Tough
Политика
WSJ: «Сила Сибири» укрепит связи России и Китая и помешает доступу на рынок газа из США
Газопровод "Сила Сибири", по которому газ из России начал поступать в Китай, представляет собой крупное достижение с точки зрения создания энергетической инфраструктуры и создаст препятствия для поставок в КНР сжиженного природного газа из США.
Политика
Путин подписал закон о СМИ-иноагентах
Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому иностранными агентами могут быть признаны отечественные средства массовой информации.
Происшествия
Кот задушил младенца на Украине
В Липовецком районе Винницкой области Украины кот задушил 9-месячную девочку, спавшую в коляске.
Происшествия
В Киеве в кафе произошла перестрелка, сообщили СМИ
Перестрелка произошла в кафе "Баку" в Киеве, есть пострадавшие, сообщило издание Dtp.kiev.ua.
Шоу-бизнес
Константин Меладзе сделал неожиданный подарок Вере Брежневой
Продюсер Константин Меладзе подарил своей супруге Вере Брежневой новый чемодан, с которым теперь она может спокойно путешествовать и ездить на гастроли.
Армия и оружие
Опубликовано фото боевого российского робота в Сирии
Боевой российский многофункциональный робот «Уран-9» запечатлели в Сирии.
Экономика
Пакистан вернет России $93,5 млн долга бывшего СССР
Россия и Пакистан подписали соглашение об урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств, сообщает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.
Происшествия
СК показал последствия обрушения автомобильного моста в Оренбурге
Следственный комитет разместил в соцсетях видео с места крушения автомобильного моста в Оренбурге.
Политика
Зеленский назвал свои главные цели на саммите в Париже
112.ua Президент Украины Владимир Зеленский назвал свои главные цели на предстоящем в Париже саммите глав стран "нормандской группы".
Гаджеты
Xiaomi выпустила новую версию бестселлера Redmi Note 8 Pro
Вслед за «космическим» сиреневым Redmi Note 8, компания Xiaomi начала продажи новой версии старшей модели — Redmi Note 8 Pro.
Политика
Нидерланды обвинили Россию в отказе арестовать Цемаха
Генпрокуратура Нидерландов направила обращение российским властям, в котором заявила, что бывший командир одного из подразделений "ПВО" ДНР Владимир Цемах, который проходит в Голландии подозреваемым по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, не был арестован после того, как был отправлен в Россию.
Здоровье
Из инфекционной больницы Новочеркасска ушли все врачи
В больнице остался только средний медицинский персонал. Из инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи.
Футбол
ЦСКА проиграл «Арсеналу» в матче чемпионата России по футболу
Наука
Кишечную палочку учат питаться углекислым газом
Общество
Три лекарственных препарата приравняли к наркотикам в России
В воскресенье, 1 декабря, вступило в силу постановление РФ о внесении препаратов прегабалин, тапентадол и тропикамид в список сильнодействующих и ядовитых веществ, сообщает ТАСС.
Политика
В ДНР предложили сделать русский язык единственным государственным
Отмечается, что на сегодняшний день, согласно Конституции ДНР, государственными языками в республике являются русский и украинский.
Армия и оружие
В Сирии подорвали бронеавтомобиль с российскими военными
Самодельная бомба сработала на пути следования бронеавтомобиля российских военных в сирийском городе Кобани.
Наука
Старые подводные кабели пригодятся для регистрации землетрясений
Американские исследователи из Калифорнийского технологического института предложили использовать старые подводные кабели, чтобы регистрировать землетрясения.
Политика
Bild рассказала о санкциях США из-за «Северного потока-2»
Американские санкции против проекта «Северный поток-2» могут затронуть компании, участвующие в строительстве трубопровода, сообщила немецкая газета Bild со ссылкой на источники в Сенате.
Хоккей
Овечкин вышел на чистое десятое место по хет-трикам в НХЛ
Финансы
ЦБ назвал основные риски для экономики России
Дальнейшее снижение ставок на глобальных рынках только усилит риски замедления роста экономики, считает ЦБ.
Политика
Зеленский ввел неотложные меры по энергобезопасности Украины
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности, сообщает пресс-служба главы государства.
Кино
Миллиардер Леонард Блаватник станет финансировать российские фильмы
Блаватник отмечает, что вкладывать средства в российское кино выгодно - это одновременно и бизнес, и поддержка.
Происшествия
На Кубани сгорел пассажирский автобус
Политика
ФБР назвало приложения из России «контрразведывательной угрозой»
Федеральное бюро расследований (ФБР) США прислало ответ на письмо сенатора от Демократической партии Чака Шумера, сообщившего ведомству в июле об «угрозе национальной безопасности» государству со стороны российского мобильного приложения FaceApp.
Происшествия
СК назвал виновных в крушении SSJ-100 в Шереметьево
Следственный комитет объявил о завершении расследования дела о гибели людей в результате крушения самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево, сообщает "Интерфакс".