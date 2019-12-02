Украина при рассмотрении пакетного предложения России о продолжении транзита и возобновлении прямых поставок газа ставит вопрос компенсации долга «Газпрома» по Стокгольмскому арбитражу. Об этом заявил украинский министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

На Украине связали поставки газа из России с компенсацией по арбитражу

Политика В Госдепе США заявили о возможности продления СНВ-3 США рассматривают вероятность продления Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), однако по этому вопросу пока не было принято решения.

Политика Путин подписал закон о СМИ-иноагентах Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому иностранными агентами могут быть признаны отечественные средства массовой информации.

Происшествия Кот задушил младенца на Украине В Липовецком районе Винницкой области Украины кот задушил 9-месячную девочку, спавшую в коляске.

Шоу-бизнес Константин Меладзе сделал неожиданный подарок Вере Брежневой Продюсер Константин Меладзе подарил своей супруге Вере Брежневой новый чемодан, с которым теперь она может спокойно путешествовать и ездить на гастроли.

Экономика Пакистан вернет России $93,5 млн долга бывшего СССР Россия и Пакистан подписали соглашение об урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств, сообщает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.

Политика Нидерланды обвинили Россию в отказе арестовать Цемаха Генпрокуратура Нидерландов направила обращение российским властям, в котором заявила, что бывший командир одного из подразделений "ПВО" ДНР Владимир Цемах, который проходит в Голландии подозреваемым по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, не был арестован после того, как был отправлен в Россию.

Общество Три лекарственных препарата приравняли к наркотикам в России В воскресенье, 1 декабря, вступило в силу постановление РФ о внесении препаратов прегабалин, тапентадол и тропикамид в список сильнодействующих и ядовитых веществ, сообщает ТАСС.

Политика Зеленский ввел неотложные меры по энергобезопасности Украины Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности, сообщает пресс-служба главы государства.

Политика ФБР назвало приложения из России «контрразведывательной угрозой» Федеральное бюро расследований (ФБР) США прислало ответ на письмо сенатора от Демократической партии Чака Шумера, сообщившего ведомству в июле об «угрозе национальной безопасности» государству со стороны российского мобильного приложения FaceApp.