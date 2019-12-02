Энергетика

RT на русскомRT на русскомНа Украине связали поставки газа из России с компенсацией по арбитражу

Украина при рассмотрении пакетного предложения России о продолжении транзита и возобновлении прямых поставок газа ставит вопрос компенсации долга «Газпрома» по Стокгольмскому арбитражу. Об этом заявил украинский министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.
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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что он с удовольствием сыграл бы против национальной команды Украины на чемпионате Европы 2020 года.
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Запуск в Таджикистане процессингового центра по переводу денежных средств не приведет к остановке денежных переводов из России, заявили «Интерфаксу» в пресс-службе Нацбанка Таджикистана (НБТ).
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Семьи погибших в результате крушения самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) отреагировали на результаты расследования, согласно которым виновником катастрофы признан командир судна Денис Евдокимов.
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Фанаты «Зенита» поддержали арестованных болельщиков «Спартака»

Болельщики санкт-петербургского «Зенита» попросили представителей общественных организаций проверить условия содержания в спецприёмнике на Захарьевской улице фанатов московского «Спартака».
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На Украине утвердили пять сценариев реинтеграции Донбасса

В ходе координационного совещания в офисе президента Украины Владимира Зеленского были утверждены пять сценариев реинтеграции территорий Донбасса.
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Журналисты предположили, что Galaxy Buds+ компания Samsung выпустит вместе с Galaxy S11 в начале следующего года.
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Лионель Месси получил шестой «Золотой мяч»

После четырёх подряд «Золотых мячей» Месси (2009, 2010, 2011, 2012) Роналду получил два подряд.
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Стало известно расписание Финала Гран-при по фигурному катанию

За три дня до начала Финала Гран-при по фигурному катанию в Турине стало известно расписание выступлений спортсменов.
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Путин подписал закон о признании физлиц иноагентами

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет признавать физические лица СМИ — иностранными агентами.
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Россия и Украина договорились о транзите нефти на десять лет

Украинская «Укртранснафта» и российская «Транснефть» заключили соглашение о продлении действующего контракта на транзит нефти через территорию Украины на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030-го.
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Пограничники задержали близ российско-финской границы мужчину, который взял деньги с людей за нелегальный перевод их через границу, но обманул их, сообщили 3 декабря в пограничном управлении ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
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Минздрав предупредил о возможных противопоказаниях к прививкам не зависимо от их необходимости, сообщает издательство «Российская газета».
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Междугородний автобус перевернулся в Воронежской области

Междугородний автобус с пассажирами перевернулся в Воронежской области днём 3 декабря, сообщила корреспонденту ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.
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