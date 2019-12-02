Энергетика
RT на русскомНа Украине связали поставки газа из России с компенсацией по арбитражу
Украина при рассмотрении пакетного предложения России о продолжении транзита и возобновлении прямых поставок газа ставит вопрос компенсации долга «Газпрома» по Стокгольмскому арбитражу. Об этом заявил украинский министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.
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В Киеве увязали прямые поставки газа на Украину из РФ с компенсациями по арбитражам
Интерфаксвчера в 05:30
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МИД РФ опроверг сообщения о расширении «нормандского формата»
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Apple может изменить стратегию выпуска iPhone - с 2021 года компания будет представлять новые устройства дважды в год.
Происшествия
Фанаты «Зенита» поддержали арестованных болельщиков «Спартака»
Болельщики санкт-петербургского «Зенита» попросили представителей общественных организаций проверить условия содержания в спецприёмнике на Захарьевской улице фанатов московского «Спартака».
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Демократы выпустили доклад по импичменту Трампа
Демократическая партия в докладе по импичменту президенту США Дональду Трампу обвинила его в запугивании свидетелей, препятствованию расследованию по импичменту, а также в подстрекании украинских властей к вмешательству в грядущие выборы в США.
Религия
4 декабря Церковь отметит Введение во храм Пресвятой Богородицы
В среду 4 декабря 2019 года Православная Церковь отметит один из великих двунадесятых праздников – Введение во храм Пресвятой Богородицы.
Политика
На Украине утвердили пять сценариев реинтеграции Донбасса
В ходе координационного совещания в офисе президента Украины Владимира Зеленского были утверждены пять сценариев реинтеграции территорий Донбасса.
Гаджеты
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Журналисты предположили, что Galaxy Buds+ компания Samsung выпустит вместе с Galaxy S11 в начале следующего года.
Футбол
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Фигурное катание
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Старшая из биологических детей Анджелины Джоли и Брэда Питта — 13-летняя Шайло — официально стала Джоном.
Политика
Зеленский анонсировал госпрограмму по возвращению украинцев в страну
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о запуске государственной программы, направленной на стимулирование возвращения в страну украинцев, которые уехали на работу за границу.
Политика
Путин подписал закон о признании физлиц иноагентами
Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет признавать физические лица СМИ — иностранными агентами.
Энергетика
Россия и Украина договорились о транзите нефти на десять лет
Украинская «Укртранснафта» и российская «Транснефть» заключили соглашение о продлении действующего контракта на транзит нефти через территорию Украины на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030-го.
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Задержан мошенник, расставивший фальшивые столбы у финской границы
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Здоровье
Минздрав предупредил о возможных противопоказаниях к прививкам
Минздрав предупредил о возможных противопоказаниях к прививкам не зависимо от их необходимости, сообщает издательство «Российская газета».
Происшествия
Междугородний автобус перевернулся в Воронежской области
Междугородний автобус с пассажирами перевернулся в Воронежской области днём 3 декабря, сообщила корреспонденту ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.