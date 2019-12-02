Украина при рассмотрении пакетного предложения России о продолжении транзита и возобновлении прямых поставок газа ставит вопрос компенсации долга «Газпрома» по Стокгольмскому арбитражу. Об этом заявил украинский министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

На Украине связали поставки газа из России с компенсацией по арбитражу

Транспорт Проезд в метро Москвы подорожает Подорожают также льготные проездные для школьников, студентов, ординаторов и аспирантов: на наземном транспорте билет на месяц будет стоить 265 рублей вместо 260, на три месяца — 795 рублей вместо 780; в метро, МЦК и МЦД билет на месяц обойдется в 405 рублей вместо 395, на три месяца — в 1215 рублей вместо 1185.

Футбол Черчесов: был бы рад встретиться со сборной Украины на Евро-2020 Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что он с удовольствием сыграл бы против национальной команды Украины на чемпионате Европы 2020 года.

Экономика Таджикистан не намерен прекращать денежные переводы из России Запуск в Таджикистане процессингового центра по переводу денежных средств не приведет к остановке денежных переводов из России, заявили «Интерфаксу» в пресс-службе Нацбанка Таджикистана (НБТ).

Происшествия Семьи погибших отреагировали на обвинение пилота в катастрофе SSJ-100 Семьи погибших в результате крушения самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) отреагировали на результаты расследования, согласно которым виновником катастрофы признан командир судна Денис Евдокимов.

Кино Marvel выпустила первый тизер-трейлер «Чёрной вдовы» Marvel выпустила первый тизер-трейлер «Чёрной вдовы»: в грядущем фильме Наташе Романофф (также известной как Черная Вдова) придется столкнуться со своим прошлым и встретиться со своей старой "семьей", включая советского супергероя Красного Стража.

Политика Трамп заявил Макрону о желании поладить с Россией Американский президент Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с французским коллегой Эмманюэлем Макроном в рамках саммита НАТО заявил, что США намерены поладить с Россией, передает корреспондент РБК.

Гаджеты Apple намерена выпускать iPhone дважды в год Apple может изменить стратегию выпуска iPhone - с 2021 года компания будет представлять новые устройства дважды в год.

Происшествия Фанаты «Зенита» поддержали арестованных болельщиков «Спартака» Болельщики санкт-петербургского «Зенита» попросили представителей общественных организаций проверить условия содержания в спецприёмнике на Захарьевской улице фанатов московского «Спартака».

Политика Демократы выпустили доклад по импичменту Трампа Демократическая партия в докладе по импичменту президенту США Дональду Трампу обвинила его в запугивании свидетелей, препятствованию расследованию по импичменту, а также в подстрекании украинских властей к вмешательству в грядущие выборы в США.

Религия 4 декабря Церковь отметит Введение во храм Пресвятой Богородицы В среду 4 декабря 2019 года Православная Церковь отметит один из великих двунадесятых праздников – Введение во храм Пресвятой Богородицы.

Политика На Украине утвердили пять сценариев реинтеграции Донбасса В ходе координационного совещания в офисе президента Украины Владимира Зеленского были утверждены пять сценариев реинтеграции территорий Донбасса.

Политика Зеленский анонсировал госпрограмму по возвращению украинцев в страну Президент Украины Владимир Зеленский объявил о запуске государственной программы, направленной на стимулирование возвращения в страну украинцев, которые уехали на работу за границу.

Энергетика Россия и Украина договорились о транзите нефти на десять лет Украинская «Укртранснафта» и российская «Транснефть» заключили соглашение о продлении действующего контракта на транзит нефти через территорию Украины на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030-го.

Происшествия Задержан мошенник, расставивший фальшивые столбы у финской границы Пограничники задержали близ российско-финской границы мужчину, который взял деньги с людей за нелегальный перевод их через границу, но обманул их, сообщили 3 декабря в пограничном управлении ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.