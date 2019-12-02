Украина при рассмотрении пакетного предложения России о продолжении транзита и возобновлении прямых поставок газа ставит вопрос компенсации долга «Газпрома» по Стокгольмскому арбитражу. Об этом заявил украинский министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

На Украине связали поставки газа из России с компенсацией по арбитражу

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