Политика

RT на русскомRT на русскомНа Украине связали поставки газа из России с компенсацией по арбитражу

Украина при рассмотрении пакетного предложения России о продолжении транзита и возобновлении прямых поставок газа ставит вопрос компенсации долга «Газпрома» по Стокгольмскому арбитражу. Об этом заявил украинский министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.
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Письмо АППИК БХ от 25 мая 2018 года (есть в распоряжении РБК), было приурочено к началу проверки стиральных порошков международных брендов, продающихся в России, на соответствие качеству аналогичных товаров, распространяемых за рубежом.
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Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что украинская сторона в рамках переговоров о транзите газа предлагает «очень-очень высокие тарифы».
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В Сенате США заявили о неспособности остановить «Северный поток – 2»

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