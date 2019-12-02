Политика
RT на русскомНа Украине связали поставки газа из России с компенсацией по арбитражу
Украина при рассмотрении пакетного предложения России о продолжении транзита и возобновлении прямых поставок газа ставит вопрос компенсации долга «Газпрома» по Стокгольмскому арбитражу. Об этом заявил украинский министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.
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Условия для отказа от исков к «Газпрому» назвали в Минэнерго Украины
Телеканал 360°02 декабря в 07:26
Минэнерго Украины назвало условие отказа от исков к «Газпрому»
Московский Комсомолец02 декабря в 07:15
На Украине связали поставки газа из России с компенсацией по арбитражу
RT на русском02 декабря в 05:45
В Киеве увязали прямые поставки газа на Украину из РФ с компенсациями по арбитражам
Интерфакс02 декабря в 05:30
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Экономика
Путин утвердил поправки в бюджет Пенсионного фонда
Российский президент Владимир Путин подписал федеральный закон, который предусматривает внесение поправок в бюджет Пенсионного фонда России, сообщает РИА «Новости».
Шоу-бизнес
Отец Фриске пожелал Шепелеву смерти после его интервью Собчак
Ранее шоумен и телеведущий Дмитрий Шепелев, пожаловался на «коллапс» в своем Instagram после смерти жены — певицы Жанны Фриске.
Общество
Прокурор попросил четыре года колонии студенту Егору Жукову
Прокурор попросил суд приговорить к четырем годам лишения свободы студента ВШЭ Егора Жукова, обвиняемого в призывах к экстремизму за ролики на YuoTube, сообщили РИА Новости в Кунцевском суде Москвы.
Футбол
Суд запретил фанату «Спартака» посещение матчей на полтора года
Москвич Валерий Бевз оштрафован за нецензурные кричалки на стадионе во время матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Спартак» (1:0). Его не пустят на «Газпром Арену» в течение полутора лет.
Политика
Болгария ответила на слова Путина о торможении «Турецкого потока»
Ранее Владимир Путин заявил, что Болгария намеренно затягивает реализацию проекта газопровода «Турецкий поток» на своей территории.
Транспорт
Проезд двухэтажного поезда по Крымскому мосту сняли на видео
Пользователи социальных сетей сняли видео, на котором двухэтажный пассажирский поезд на высокой скорости проезжает Крымский мост в направлении полуострова.
Футбол
«Ливерпуль» победил в «Эвертон» в дерби
Общество
Производители порошков ответили на обвинение ФАС в двойных стандартах
Письмо АППИК БХ от 25 мая 2018 года (есть в распоряжении РБК), было приурочено к началу проверки стиральных порошков международных брендов, продающихся в России, на соответствие качеству аналогичных товаров, распространяемых за рубежом.
Политика
Миллер рассказал о предлагаемых Украиной тарифах на транзит газа
Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что украинская сторона в рамках переговоров о транзите газа предлагает «очень-очень высокие тарифы».
Политика
В Сенате США заявили о неспособности остановить «Северный поток – 2»
Американский сенатор-демократ Крис Мерфи выразил сомнения в том, что США способны остановить строительство газопровода «Северный поток – 2».
Экономика
«Силовые машины» стали единственным заявителем по субсидиям на турбины
В рамках повторного конкурса на получение субсидий на разработку газовых турбин большой мощности поступила лишь одна заявка.
Политика
Экс-депутата Госдумы Шлегеля в Германии отстранили от работы
Бывший комиссар движения «Наши», экс-депутат Госдумы от «Единой России» Роберт Шлегель, ранее обвинявший Евросоюз в склонности к русофобии, переехал жить в Мюнхен и хочет, чтобы его дети росли в Германии.
Общество
В Роскосмосе оценили заявления о крахе России как космической державы
В Роскосмосе спокойно восприняли прогноз аналитиков в США о крахе России как космической державы после запуска американских пилотируемых космических кораблей.
Общество
В Италии представили календарь Pirelli на 2020 год
В Вероне представили 47-й выпуск календаря Pirelli. В этом году его тема - "В поисках Джульетты".
Шоу-бизнес
Познер отказался реагировать на нападки Певцова
Телеведущий Владимир Познер отказался отвечать на высказывания актера Дмитрия Певцова, осудившего журналиста за высказывание о противниках абортов.
Наука
Создан метод измерения давления через емкость
Немецкие физики из Федерального физико-технического центра разработали метод измерения давления через емкость.
Экономика
400 тысяч долларов получит Краснодар на проект «канатного метро»
Стало известно о решении Совета директоров Нового банка развития БРИКС оказать техподдержку проекту «канатного метро» в краевом центре.
Политика
В Совфеде отреагировали на новый отказ в визах США делегации из России
Отказ США в выдаче виз делегации Федерального казначейства России и сотруднику российского МИД наносит очередной удар по двусторонним отношениям и не останется без ответа, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв.
Общество
Врачи запретили части россиян есть селедку под шубой
Врач-диетолог Елена Соломатина объявила селедку под шубой одним из самых вредных традиционных блюд российского новогоднего стола.
Общество
Брин и Пейдж передали контроль над Alphabet гендиректору Google
Основатели Google Сергей Брин и Ларри Пейдж передали гендиректору Google Сундару Пичаи контроль над материнской структурой — холдингом Alphabet, говорится в совместном заявлении Брина и Пейджа.
Общество
Лучшие и худшие наряды звезд на British Fashion Awards 2019
Вопреки обыкновению актриса выбрала для мероприятия яркое платье (обычно Эмилия предпочитает спокойные нейтральные тона или беспроигрышный черный цвет).
Политика
Трамп назвал Трюдо «двуличным» и покинул саммит НАТО
Президент США Дональд Трамп назвал канадского премьера Джастина Трюдо «двуличным» из-за насмешек, сообщает The Independent.
Экономика
Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП России
Всемирный банк заявил о корректировке прогноза роста российской экономики на текущий год с 1% до 1,2%. Об этом сказано в 42-м выпуске «Доклада об экономике России».