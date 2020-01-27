Политика

Газета.RuГазета.RuНа Украине требуют от России часть Алмазного фонда и компенсацию

Своим постом Тягнибок поднял тему репараций, которые должна якобы выплатить именно Россия. Об этом вопросе ранее говорили власти Польши, Латвии, Литвы и Эстонии. И только Украина, по его словам, хранит молчание.
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