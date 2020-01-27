Политика
Газета.RuНа Украине требуют от России часть Алмазного фонда и компенсацию
Своим постом Тягнибок поднял тему репараций, которые должна якобы выплатить именно Россия. Об этом вопросе ранее говорили власти Польши, Латвии, Литвы и Эстонии. И только Украина, по его словам, хранит молчание.
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Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Людмилу Бокову заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
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«Если, допустим, в 2020 году в ходе выборов в США вновь начнет разыгрываться карта так называемого российского вмешательства, то представление о России как великой державе может опять укрепиться», — считает Пожалов.
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При обсуждении порядка работы на зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) полномочия российской делегации были оспорены.
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Выставка работ Дали продлится до 25 марта.
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В авиакатастрофе погиб Коби Брайант
В авиакатастрофе погиб Коби Брайант Главной спортивной новостью весь понедельник оставалась новость трагическая — о крушении вертолета в Калифорнии, в числе жертв которого вместе с дочерью Джинной оказался выдающийся американский баскетболист Коби Брайант, два десятка лет отыгравший в НБА за «Лос-Анджелес Лейкерс».
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Террористы нанесли удары по нескольким морским нефтяным объектам в сирийском портовом городе Банияс.
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Футболисты "Енисея" необоснованно получают огромные зарплаты.
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Технологии европейской компании Siemens не будут переданы России по политическим мотивам, заявил гендиректор российской компании «Силовые машины» Тимур Липатов 27 января, сообщает издание «Ведомости».
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Автолюбители часто задумываются, как долго необходимо прогревать зимой двигатель перед тем, как поехать.
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В Германии возмутились победой российских фигуристок на ЧЕ
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Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв считает, что на грядущем чемпионате мира национальная команда может повторить прошлогодний результат.