Своим постом Тягнибок поднял тему репараций, которые должна якобы выплатить именно Россия. Об этом вопросе ранее говорили власти Польши, Латвии, Литвы и Эстонии. И только Украина, по его словам, хранит молчание.

На Украине требуют от России часть Алмазного фонда и компенсацию

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