Происшествия
Российская газетаНа Украине убили бывшего ополченца ДНР
На Украине неизвестный расстрелял бывшего ополченца ДНР Романа Джумаева, несколько дней назад выпущенного из СИЗО под домашний арест. Как передает 0629.com.ua, преступник позвонил в дверь квартиры в Мариуполе, где проживал убитый, а когда тот открыл дверь, выстрелил в него.
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Автоматически обработано 7000 источников, обновлено в 17:21, Вашингтон
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Автоматически обработано 7000 источников, обновлено в 17:21, Вашингтон
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