Происшествия
Российская газетаНа Украине убили бывшего ополченца ДНР
На Украине неизвестный расстрелял бывшего ополченца ДНР Романа Джумаева, несколько дней назад выпущенного из СИЗО под домашний арест. Как передает 0629.com.ua, преступник позвонил в дверь квартиры в Мариуполе, где проживал убитый, а когда тот открыл дверь, выстрелил в него.
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Автоматически обработано 7000 источников, обновлено в 15:41, Вашингтон
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Автоматически обработано 7000 источников, обновлено в 15:41, Вашингтон
Футбол
«Динамо» и «Уфа» сыграли вничью в матче РПЛ
РИА Новости 15:00
Армия и оружие
Грузия запретила кораблю ВМС США заходить в свои территориальные воды
«Американский военный скоростной корабль USNS Yuma находится рядом с территориальными водами Грузии уже более десяти часов, однако разрешения на вход экипаж морского судна так и не получил», — сообщает Avia.pro.
Евразия Daily 09:57
Политика
В правительстве Крыма поддержали идею о втором названии республики
Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте Георгий Мурадов прокомментировал инициативу о переименовании региона в Республику Крым — Таврида.
РИА Новости 10:18
Политика
Сотрудника ФГУП Росгвардии из Бурятии накажут за видео о митингах
Сотрудника ФГУП «Охрана» из Бурятии Виктора Хоржирова, снявшего обращение с призывом к росгвардейцам не задерживать участников митингов, накажут за запись видео в рабочее время.
РБК 09:41
Кино
Скончался актер из сериала «Беверли-Хиллз, 90210»
У актера остались жена и восьмилетний сын. Терк снялся в нескольких десятках фильмов. Чаще всего актер исполнял роли второго плана.
Kazanfirst.ru 14:18
Политика
Россия, Турция и Иран сделали заявление по израильским ударам в Сирии
Россия, Турция и Иран расценивают израильские удары по территории Сирии дестабилизирующими и провоцирующими рост напряженности в регионе, сообщили президенты Владимир Путин, Реджеп Эрдоган и Хасан Рухани в совместном заявлении по итогам трёхсторонних переговоров в Анкаре.
REGNUM 15:34
Политика
Захарова ответила на сообщения о слежке российских дипломатов за ФБР
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала фантастическими сообщения СМИ о слежке российских дипломатов за ФБР.
РИА Новости 15:08
Шоу-бизнес
Родители Богомолова покинули свадьбу после откровенного танца Собчак
Родители Константина Богомолова покинули место проведения свадебного торжества после откровенного танца в исполнении его жены Ксении Собчак.
OAnews 01:09
Футбол
Массимо Каррера оценил роль Сергея Родионова в «Спартаке»
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в интервью «СЭ» рассказал о своей работе в клубе со спортивным директором Сергеем Родионовым.
Спорт-Экспресс 03:45
Происшествия
Насильник четыре дня держал взаперти школьницу в квартире в Москве
Мужчина удерживал 13-летнюю девочку четыре дня в квартире на востоке Москвы.
Газета.Ru 04:53
Энергетика
Цены на нефть растут на фоне снижения добычи в Саудовской Аравии
Мировые цены на нефть выросли на 10% на торгах после атак беспилотников на НПЗ в Саудовской Аравии, свидетельствуют данные торгов.
Газета.Ru 02:27
Футбол
«Ростов» обыграл «Ахмат» в матче РПЛ
"Ростов" одолел грозненский "Ахмат" в девятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Мачт завершился со счетом 2:1 в пользу ростовской команды.
Газета.Ru 15:31
Общество
Наоми Кэмпбелл вышла на публику без нижнего белья
Британская супермодель Наоми Кэмпбелл пришла на собственную благотворительную вечеринку Fashion For Relief Charity Party в полупрозрачном платье без нижнего белья.
Lenta.ru 04:31
Происшествия
Шумахера выписали из клиники в Париже
Спорт-Экспресс 05:20
Энергетика
«Газпром» не торопится увеличивать прокачку газа по украинской трубе
Ведомости вчера в 16:51
Футбол
Игра между «КамАЗом» и «Спартаком» состоится в Набережных Челнах
Матч 1/16 финала Кубка России между «КамАЗом» и московским «Спартаком» проведут в Набережных Челнах.
Коммерсантъ Казань 03:19
Футбол
Сын Киркорова зачислен в академию ЦСКА
Рамблер 15:32
Происшествия
В Москве столкнулись три автобуса
РИА Новости 09:28
Происшествия
Устинова приговорили к 3,5 годам колонии за нападение на омоновца
Тверской суд Москвы отправил на 3,5 года в колонию общего режима Павла Устинова за применение насилия к омоновцу во время несанкционированной акции в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 06:05
Шоу-бизнес
Состояние Анастасии Заворотнюк ухудшилось
Ранее сообщалось, что в пятницу, 13 сентября, у артистки начался отек головного мозга на фоне рака и ее доставили в реанимацию в тяжелом состоянии.
ПензаСМИ 05:15
Гаджеты
«Умные» очки Huawei EyeWear поступили в продажу
"Умные" очки EyeWear совместно разработанные компаниями Huawei и Gentle Monster, наконец поступили в продажу.
Дни24 14 сентября в 19:00
Общество
В России изменятся правила ухода в отпуск
Россияне с 1 октября этого года смогут уйти в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем.
BFM.ru 10:48
Общество
Синоптики сообщили о третьей волне бабьего лета в Москве
На следующей неделе Москву ожидает третья волна бабьего лета, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
РБК 05:30
Футбол
«Армавир» хочет переименовать стадион в честь Симоняна
«Армавир» может переименовать стадион в честь Никиты Симоняна.
Sports.ru 14:35
Общество
Москвич выиграл в лотерею 286 миллионов рублей
Российская газета 11:37
Происшествия
Россиянин скончался в Турции после полета на водном парашюте
Гражданин России скончался в турецкой Анталии после занятий парасейлингом, в ходе которых получил тяжелые травмы.
Газета.Ru 10:23
Шоу-бизнес
Шепелев призвал родных Заворотнюк рассказать правду о ее состоянии
Вдовец Жанны Фриске телеведущий Дмитрий Шепелев считает, что родным актрисы Анастасии Заворотнюк стоит рассказать правду о ее состоянии.
Вечерняя Москва 13:40