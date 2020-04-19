Политика

ИзвестияИзвестияНа Украине усомнились в дальнейшем существовании страны

Продолжит ли Украина свое существование по окончании пандемии коронавируса — остается под вопросом, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман. В эфире телеканала «112 Украина» она обвинила власти в хаотичных действиях.
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Экс-депутат Верховной рады сомневается, что Украина продолжит существование после пандемии коронавируса

Комсомольская правдавчера в 23:45

На Украине усомнились, что страна переживет пандемию

URA.Ru00:41

В Киеве усомнились, что Украина продолжит существовать в будущем

Московский Комсомолец00:15

Украине предрекли конец существования из-за коронавируса

Lenta.ruвчера в 23:55

Экс-депутат Рады усомнилась в будущем Украины из-за COVID-2019

РБК01:07

На Украине усомнились в дальнейшем существовании страны

Известиявчера в 23:34

Экс-депутат Рады предрекла Украине конец существования из-за коронавируса

РИА Новостивчера в 22:45
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 04:16, Ашберн
Общество

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 19 апреля

Всего в стране от коронавируса умерли более 300 человек. Российские регионы продлили срок действия режима самоизоляции до конца апреля.
РБК 04:05
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Общество

В Москве установили выплаты донорам крови с антителами на коронавирус

Мэр Москвы Сергей Собянин установил выплаты донорам крови с антителами на коронавирус, они составят 1 250 рублей за каждые 150 мл плазмы либо 5 тыс. рублей за 600 мл плазмы.
ТАСС 02:58
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Здоровье

Профессор РАН объяснил низкую смертность от коронавируса в России

Подготовка медицинских учреждений и эффективное выявление лёгких случаев заболевания коронавирусом в России позволяют удержать смертность на низком уровне, считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев.
RT на русском 03:43
2,1K
Общество

В Липецкой области начал действовать пропускной режим

В Липецкой области области сегодня ввели пропускной режим для передвижения граждан по улицам городов.
Общественное телевидение России 17 апреля в 07:22
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Армия и оружие

Американская пресса оценила военную мощь российских ракет «Циркон»

Российские гиперзвуковые корабельные ракеты "Циркон" представляют угрозу для военно-морского флота США, поскольку их практически невозможно перехватить, пишет американская газета The National Interest.
Газета.Ru вчера в 18:49
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Здоровье

В Саратовской области коронавирусом заболело более ста человек

В Саратовской области общее число заболевших коронавирусом COVID-19 достигло 114 человек.
Российская газета 03:58
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Политика

Путин: власти работают на опережение в борьбе с коронавирусом

Россия внимательно анализирует опыт других стран по борьбе с коронавирусной инфекцией и взаимодействует с зарубежными друзьями, власти работают на опережение в условиях пандемии, заявил российский президент Владимир Путин.
RT на русском 03:23
Общество

В Крыму зафиксировали ещё два случая коронавируса

Симферополь, 19 апреля 2020, 11:04 — REGNUM В Республике Крым подтверждено два новых случая коронавирусной инфекции.
REGNUM 04:04
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Общество

В Татарстане парикмахерским разрешили возобновить работу

Правительство Татарстана разрешило с 20 апреля возобновить работу парикмахерским в условиях режима самоизоляции при соблюдении ими ряда правил, соответствующее постановление подписал в субботу премьер-министр республики Алексей Песошин.
РИА Новости вчера в 13:24
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Происшествия

Найден один из напавших на врачей «скорой» под Кировом

Один из злоумышленников, напавший на врачей скорой помощи в Кирово-Чепецке, найден.
Известия вчера в 16:56
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Общество

Росстат подсчитал число россиян старше 100 лет

На начало текущего года в России жили 22 600 человек старше 100 лет. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.
РИА Новости 01:43
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Здоровье

Врачи вылечили 80-летнего жителя Сахалина от коронавируса

В Сахалинской области от коронавируса вылечился 80-летний пациент. Об этом в воскресенье, 19 апреля, сообщили региональные власти.
Известия 03:05
Общество

В Москве число госпитализированных с коронавирусом не увеличивается

Количество госпитализированных с коронавирусом в Москве не увеличивается, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
РИА Новости 01:48
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Шоу-бизнес

Прилучный прокомментировал обвинения в избиении жены

Актер Павел Прилучный прокомментировал обвинения своей жены, актрисы Агаты Муцениеце, в избиении.
Lenta.ru 03:57
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Культура

Умер писатель и журналист Александр Кабаков

Ведомости 03:25
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Транспорт

В Москве продлили действие пропускного режима

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости вчера в 11:25
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Музыка

Мировые звёзды дали восьмичасовой онлайн-концерт в поддержку медиков

Говорит Москва 02:46
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Музыка

Little Big выступит на телеконцерте «Евровидения» в мае

Российская группа Little Big 16 мая примет участие в специальном телеконцерте Europe Shine A Light, организованном Европейским вещательным союзом как альтернатива отмененному конкурсу "Евровидение-2020", сообщается в четверг на сайте конкурса.
ТАСС 16 апреля в 07:38
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Политика

Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска».
Известия 17 апреля в 22:33
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Финансы

WP спрогнозировала рекордные долги США из-за эпидемии коронавируса

Американский госдолг и долги корпораций США в этом году достигнут рекордных размеров из-за эпидемии коронавируса в стране.
РБК 00:19
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Футбол

«Севилья» поспорит с «Арсеналом» за трансфер Кокчу

Ранее появлялись слухи об интересе к Кокчу со стороны лондонского "Арсенала".
Soccer.ru 03:54
Общество

Западная промышленность начинает бегство из Китая

Пандемия подстегнула крупнейшие западные корпорации от политики, которой они следовали последние несколько десятилетий - размещение производства в Китае.
Взгляд.ру 04:06
Общество

123 россиянина возвращаются из Токио домой

Pravda.Ru 03:11
Происшествия

В Башкирии из закрытой на карантин больницы сбежали семь медиков

Как установило следствие, 9 апреля в период режима самоизоляции семь сотрудников самовольно покинули территорию республиканской клинической больницы имени Куватова, являющейся очагом распространения коронавируса.
Российская газета вчера в 04:27
2,1K
Политика

Онищенко ответил на критику Лукашенко российских тест-систем

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что российские тесты на выявление коронавируса со своей задачей справляются.
Известия вчера в 12:09
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Религия

Пасхальная служба в храме Христа Спасителя проходит без прихожан

iReactor вчера в 19:16
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Политика

В России продлили сроки временного пребывания иностранных граждан

Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, согласно которому в РФ до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранных граждан, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 04:16
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Общество

Кабмин выделил более 273 млн рублей на препарат для детей с патологией

Правительство России выделило более 273 млн рублей на закупку, ввоз и доставку не зарегистрированного в стране лекарственного препарата пэгаспаргаз (торговое наименование «Онкаспар») для детей с тяжёлой патологией.
RT на русском 03:58
Общество

Академик РАН спрогнозировал масштаб второй волны коронавируса

Ранее о второй волне коронавируса в мире заговорили китайские эксперты.
Накануне.Ru 02:56
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Okko покажет, как Ян Гэ ищет любовь в Москве

В своей первой полнометражной ленте артистка рассказывает историю молодой иностранки, которая безуспешно пытается найти в Москве свою любовь.
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