Политика
ИзвестияНа Украине усомнились в дальнейшем существовании страны
Продолжит ли Украина свое существование по окончании пандемии коронавируса — остается под вопросом, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман. В эфире телеканала «112 Украина» она обвинила власти в хаотичных действиях.
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Здоровье
182 случая коронавируса выявлено в Кировской области
За субботу выявили 40 заболевших. По состоянию на утро 18 апреля в Кировской области выявлено 40 новых случаев заражения коронавирусом.
РИА НаВятке 05:13
Общество
В России подтверждено 4785 случаев заражения коронавирусом за сутки
Москва, 18 апреля 2020, 10:55 — REGNUM За минувшие сутки в России подтверждено 4785 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 03:55
Транспорт
В Москве продлили действие пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости вчера в 11:25
Армия и оружие
США создают для Турции еще одну «горячую точку» на Кипре
Ситуация резко изменилась в первых числах января 2020 года, когда было объявлено, что Израиль, Греция и Кипр готовы приступить к реализации планов строительства газопровода EastMed из восточного Средиземноморья в Европу.
REGNUM 03:32
Авто
Легендарному ВАЗ-2101 исполнилось 50 лет
19 апреля 2020 года исполняется 50 лет с начала производства легендарной вазовской «Копейки».
Автоновости дня вчера в 08:42
Политика
Китай представил первый самолет MA700
Китай опубликовал снимки турбовинтового самолета МА700, конкурента российского лайнера Ил-114.
NewInform вчера в 06:14
Общество
Коронавирус поражает в Мордовии целые семьи
В настоящее время фиксируется уже много ситуаций, когда заболевание подтверждается у членов одной семьи, одновременно у трех-четырех человек.
Вечерний Саранск вчера в 05:41
Кино
Прилепин обвинил авторов сериала «Зулейха открывает глаза» в русофобии
Сериал сделан по лекалам фильмов, в которых тупые, безобразные НКВДшники, имея целью уничтожить человечество, истребляют русских людей.
Взгляд.ру 17 апреля в 15:50
Политика
Путин заявил, что у России есть всё для борьбы с коронавирусом
"Работаем при этом на опережение", - отметил Путин.
Интерфакс 02:27
Здоровье
В Прикамье выявили еще 28 случаев коронавируса
В Пермском крае за минувшие сутки выявлено еще 28 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб.
ВЕТТА 04:13
Шоу-бизнес
Мерьем Узерли показала подросшую дочку Лару
Фанаты следят за ее творчеством, жизнью и семье, они обрадовались, когда актриса показала им свою подросшую дочку Лару.
OAnews 17 апреля в 14:15
Футбол
ПСЖ предложит Неймару новый контракт с зарплатой 38 млн евро в год
Журналист Николо Скира утверждает, что парижский клуб намерен предложить бразильскому форварду новое соглашение, сроком до 2025 года с заработной платой в 38 миллионов евро в год.
Bobsoccer 02:35
Общество
Вильфанд рассказал о погоде на следующей неделе в Москве
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве во второй половине следующей недели температура воздуха может повыситься до + 13 ° С. Об этом информирует ТАСС.
RT на русском 00:14
Общество
Десятки депутатов призвали выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей
Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
РИА Новости 17 апреля в 19:28
Политика
Украинская телеведущая попросила Зеленского покончить с «фарсом»
Газета.Ru 17 апреля в 22:59
Здоровье
На Украине преодолён рубеж в 5 тыс. заразившихся коронавирусом
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что количество больных коронавирусом на Украине может составить от 2 до 10% всего населения в случае нарушения карантина во время пасхальных праздников.
Rusvesna.su вчера в 04:19
Здоровье
Онищенко рассчитал сроки снятия карантина
Бывший главный санитарный врач России, депутат Геннадий Онищенко заявил, что на отмену режима самоизоляции в стране могут уйти полтора месяца, если ситуация будет развиваться благоприятно.
Рамблер 17 апреля в 09:16
Шоу-бизнес
Максим Галкин раскритиковал Ксению Собчак за нападки на россиян
В пример Галкин привел литературный баттл, который он устроил совместно с критикуемой Собчак Ивлеевой.
Наша версия вчера в 10:34
Происшествия
В Курске скончался третий пациент с подтверждённым коронавирусом
Курск, 19 апреля 2020, 12:23 — REGNUM В Курской областной инфекционной больнице скончалась пациентка с положительным тестом на коронавирус.
REGNUM 05:23
Общество
В Москве установили выплаты донорам крови с антителами на коронавирус
Мэр Москвы Сергей Собянин установил выплаты донорам крови с антителами на коронавирус, они составят 1 250 рублей за каждые 150 мл плазмы либо 5 тыс. рублей за 600 мл плазмы.
ТАСС 02:58
Здоровье
Профессор РАН объяснил низкую смертность от коронавируса в России
Подготовка медицинских учреждений и эффективное выявление лёгких случаев заболевания коронавирусом в России позволяют удержать смертность на низком уровне, считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев.
RT на русском 03:43
Экономика
WP спрогнозировала рекордные долги США из-за эпидемии коронавируса
Американский госдолг и долги корпораций США в этом году достигнут рекордных размеров из-за эпидемии коронавируса в стране.
РБК 00:19
Религия
В храме Христа Спасителя проходит ночное пасхальное богослужение
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал праздничное ночное богослужение в столичном храме Христа Спасителя по случаю наступающего праздника Пасхи -- Воскресения Христова.
Коммерсантъ вчера в 16:59
Армия и оружие
NI: ВМС США не могут отследить российские подлодки проекта «Ясень»
Военно-морские силы (ВМС) США не могут отследить российские подлодки проекта "Ясень", такие как субмарина "Северодвинск".
Политика Сегодня вчера в 19:10
Экономика
Набиуллина отвергла возможность введения моратория на вклады населения
Глава регулятора указала, что возможность введения моратория на вклады населения не предусмотрена ни в Гражданском кодексе, ни в законодательстве о банковской системе.
Известия 17 апреля в 05:13
Технологии
Найден способ снизить стоимость запусков с космодрома «Восточный»
ИА Красная Весна 02:12
Религия
В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь
В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь. Трансляцию вели онлайн федеральные телеканалы.
МонаВиста вчера в 17:01
Общество
За сутки в России подтверждено 6060 случаев COVID-19 в 78 регионах
За сутки в России подтверждено 6060 случаев COVID-19 в 78 регионах.
Российская газета 04:11
Наука
Соль поможет в приживаемости имплантатов
В целом, за счет введения рекомбинантных белков удалось повысить эффективность приживаемости имплантатов (что выражается в увеличении процентного содержания костной ткани) в 4 – 6 раз.
Индикатор вчера в 09:28
Здоровье
В архангельской психбольнице выявили крупную вспышку коронавируса
У более чем 50 пациентов Архангельской государственной клинической психиатрической больницы предварительно подтверждено заражение коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 14:16