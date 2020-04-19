Продолжит ли Украина свое существование по окончании пандемии коронавируса — остается под вопросом, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман. В эфире телеканала «112 Украина» она обвинила власти в хаотичных действиях.

На Украине усомнились в дальнейшем существовании страны

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