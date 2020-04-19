Политика
ИзвестияНа Украине усомнились в дальнейшем существовании страны
Продолжит ли Украина свое существование по окончании пандемии коронавируса — остается под вопросом, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман. В эфире телеканала «112 Украина» она обвинила власти в хаотичных действиях.
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Политика
Песков допустил выход на плато по коронавирусу на следующей неделе
На следующей неделе есть надежда, что появятся первые признаки выхода на плато, и нужно будет принимать решения о дальнейшем режиме.
Российская газета 07:01
Армия и оружие
Минобороны РФ приостановило работы по созданию фрегата проекта 22350М
Военное дело 02:28
Происшествия
В Кировской области обнаружили напавших на врача скорой помощи
Как рассказали РИА Новости в МВД по Кировской области, нападение произошло в Кирово-Чепецке в ночь на 18 апреля, двое пьяных мужчин избили водителя и врача скорой помощи, которая приехала на вызов.
РИА Новости 03:42
Здоровье
Онищенко рассчитал сроки снятия карантина
Бывший главный санитарный врач России, депутат Геннадий Онищенко заявил, что на отмену режима самоизоляции в стране могут уйти полтора месяца, если ситуация будет развиваться благоприятно.
Рамблер 17 апреля в 09:16
Происшествия
В Калужской области умерли два пациента с коронавирусом
Два пациента с коронавирусом скончались в минувшие сутки в Калужской области, при этом общее число заболевших выросло на 40 человек – до 228, сообщило правительство региона.
РИА Новости 04:54
Шоу-бизнес
Бывшая жена потребовала от Халка 134 миллиона долларов
Бразильский нападающий китайского "Шанхай СИПГ" Халк, в Европе выступавший за португальский "Порту" и санкт-петербургский "Зенит", прокомментировал слова журналиста Лео Диаса, который рассказал о требованиях экс-супруги игрока в размере 134 миллионов долларов.
ProstoProSport вчера в 16:36
Культура
Скончался писатель Александр Кабаков
News.ru вчера в 17:28
Общество
Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru 17 апреля в 05:46
Общество
Десятки депутатов призвали выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей
Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
РИА Новости 17 апреля в 19:28
Общество
В Испании рекордно снизилось число умерших от коронавируса за сутки
Число пациентов в Испании, скончавшихся от коронавируса за последние сутки, составило 410.
Известия 06:16
Шоу-бизнес
Mash: Заворотнюк идет на поправку
По данным канала, здоровье актрисы стало улучшаться в апреле. В настоящее время состояние Заворотнюк позволяет ей передвигаться.
Газета.Ru 06:11
Футбол
ПСЖ предложит Неймару новый контракт с зарплатой 38 млн евро в год
Журналист Николо Скира утверждает, что парижский клуб намерен предложить бразильскому форварду новое соглашение, сроком до 2025 года с заработной платой в 38 миллионов евро в год.
Bobsoccer 02:35
Общество
Число бессимптомных носителей коронавируса в Москве выросло до 60%
Порядка 60% москвичей с коронавирусом являются бессимптомными носителями.
ТАСС 01:13
Общество
В Татарстане выявили 31 новый случай заражения коронавирусом
"В Республике Татарстан сегодня подтвержден 31 новый случай коронавирусной инфекции: пять человек госпитализированы, 26 проходят лечение на дому – у них диагностирована легкая или бессимптомный форма течения болезни", - сказала Галимова.
РИА Новости 04:39
Здоровье
В Белоруссии число жертв коронавируса возросло до 47
Число умерших из-за последствий коронавируса в Белоруссии достигло 47. Такие данные привел в воскресенье Минздрав республики.
ТАСС 06:23
Общество
В Москве установили выплаты донорам крови с антителами на коронавирус
Мэр Москвы Сергей Собянин установил выплаты донорам крови с антителами на коронавирус, они составят 1 250 рублей за каждые 150 мл плазмы либо 5 тыс. рублей за 600 мл плазмы.
ТАСС 02:58
Транспорт
С 22 апреля в Подмосковье отменена плата за проезд банковскими картами
Если номера не будет, проезд станет невозможным. В пригородных электричках сохраняется действие стандартных билетов.
Говорит Москва вчера в 11:44
Наука
Британия анонсировала начало производства вакцины от коронавируса
Великобритания на следующей неделе начнет производство вакцины от коронавируса, которая еще не прошла клинические исследования.
Московский Комсомолец вчера в 18:45
Гаджеты
ASUS раньше времени рассекретила платы Prime Z490-P и Prime Z490-A
Игромания.ру вчера в 15:41
Общество
В России за сутки подтверждено 6060 новых случаев коронавируса
За сутки в России подтверждено 6 тыс. 60 новых случаев коронавируса, при этом в 43% случаев у пациентов не было клинических проявлений болезни, сообщает оперштаб по ситуации с распространением коронавируса.
Взгляд.ру 04:18
Хоккей
Панарин рассказал о границах благотворительности
Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин ответил на критику соотечественников за помощь американскому госпиталю в борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 16:14
Наука
Что будет, если разогнанный в коллайдере протон попадет в человека
В 1978 году при работе с советским ускорителем У-70 ученый получил поражение в голову пучком элементарных частиц: луч пронзил мозг насквозь.
Популярная механика вчера в 12:17
Здоровье
В Ивановской области в сутки проводят 650 тестов на коронавирус
650 экспресс-тестов на коронавирус в сутки проводят в Ивановской области.
Аргументы и факты - Иваново 16 апреля в 06:02
Общество
В Минтруде рассказали о больничных работающим россиянам старше 65 лет
Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что работающие граждане в возрасте старше 65 лет в период самоизоляции смогут получить больничный с 20 по 30 апреля.
RT на русском 17 апреля в 07:24
Космос
Будущее коммерческой космонавтики. Россия заходит к звездам с «Морского старта»
Рынок все больше захватывает космическое пространство, и с учетом развития технологий, скорее всего, коммерческая сфера в дальнейшем существенно потеснит, если вообще не вытеснит оттуда государство.
BaltNews.ee вчера в 08:30
Общество
В Тульской области выявлено 58 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в Тульской области зарегистрировано 58 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
Тульская пресса 04:38
Шоу-бизнес
Мерьем Узерли показала подросшую дочку Лару
Фанаты следят за ее творчеством, жизнью и семье, они обрадовались, когда актриса показала им свою подросшую дочку Лару.
OAnews 17 апреля в 14:15
Общество
Суд обязал россиянку выплатить долг под 600 процентов годовых
Торопецкий районный суд Тверской области обязал россиянку, которая взяла у микрофинансовой организации заем почти под 600 процентов годовых, погасить задолженность.
РИА Новости 06:52
Общество
Коронавирус выявлен в новых городах и районах Самарской области
По данным регионального оперативного штаба на 19 апреля, в Самарской области выявлено 15 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
ГТРК Самара 04:30