Коронавирус
Моя Москва.онлайнНа Украине уволили главу министерства здравоохранения
Верховная Рада Украины уволила с должности главы Минздрава Илью Емца, сообщает ТАСС. Это решение поддержали 271 депутат на внеочередном заседании в понедельник.
Читать в источнике
Оценить50
с чего всё началось
Верховная рада 30 марта уволила Илью Емца с поста министра здравоохранения Украины, за соответствующее постановление № 3283 от 29 марта проголосовал 271 народный депутат.Известия08:14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 11:14, Ашберн
Происшествия
В Москве умерла пациентка с коронавирусом
В одной из больниц Москвы умерла пациентка, у которой был подтвержден коронавирус COVID-19, сообщил столичный оперативный штаб по борьбе с вирусом.
Политика
В Кремле назвали вторичными экономические последствия от изоляции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что власти оценивают экономические последствия от изоляции, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Общество
В Свердловской области ввели режим самоизоляции из-за коронавируса
Свердловская область вводит режим полной самоизоляции для граждан из-за коронавируса, сообщил глава региона Евгений Куйвашев.
Армия и оружие
В «Туполеве» заявили о завершении создания бомбардировщика Ту-95МСМ
В августе 2018 года авиаконструкторское бюро сообщило, что заключило контракт с Минобороны России на создание Ту-95МСМ.
Общество
Режим самоизоляции ввели для всех жителей Татарстана
Режим самоизоляции ввели с понедельника в Татарстане для всех жителей республики.
Здоровье
Почему в Италии началась пандемия? Версия журналиста, заразившегося коронавирусом
Журналист Георгий Кудинов, заразившийся коронавирусом в Италии, выразил свое мнение о причинах пандемии в стране.
Армия и оружие
Боевики ВСУ более 10 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе
Боевики украинской армии за прошедшие сутки в общей сложности 12 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе.
Здоровье
Хирурги удалили из тюменки опухоль с зубами и волосами внутри
Хирурги МСЧ «Нефтяник» при проведении операции обнаружили у женщины опухоль с зубами и волосами внутри.
Общество
Правительство установило максимальный размер пособия по безработице
Кабинет министров установил максимальную величину пособия по безработице на уровне 12 130 рублей, постановление опубликовали на портале правовой информации.
Политика
Путин дал поручения полпредам в связи с коронавирусом
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание со своими полпредами в федеральных округах, поставив новые задачи по противодействию распространению коронавирусной инфекции и обеспечению устойчивости социально-экономической ситуации в регионах.
Здоровье
В подконтрольном Киеву Мариуполе уже пять человек заболели коронавирусом
Напомним, что первым заболевшим коронавирусом в Мариуполе стал 52-летний руководитель одного из городских предприятий.
Политика
Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время поговорит по телефону с Владимиром Путиным, пишет AFP.
Общество
Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на все регионы
Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал руководителей российских регионов ввести такие же ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса, как в Москве и Подмосковье, передает РИА "Новости".
Общество
Ответы на главные вопросы о режиме самоизоляции
Все разъяснения и порядок введения режима спецпропусков, необходимых для контроля за соблюдением режима самоизоляции, будут содержаться в регламентирующем акте Правительства Москвы, который будет опубликован на официальном портале mos.ru.
Энергетика
Норвегия готовится увеличить избыток нефти на рынке
Норвегия, несмотря на низкие котировки барреля и профицит предложения нефти, планирует еще больше увеличить ее избыток на мировом рынке.
Шоу-бизнес
Максим Галкин поделился семейным фото с Аллой Пугачевой и детьми
Отечественный телеведущий Максим Галкин поделился с поклонниками семейным фото, на котором он позирует в компании Аллы Пугачевой и двух детей.
Космос
Меркурий мог быть пригоден для жизни
Общество
В Астраханской области ввели карантин
С 30 марта 2020 года губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин объявил в регионе карантин.
Общество
В Ленинградской области ограничили передвижение граждан
Ограничение передвижения граждан ввела Ленинградская область для усиления мер противодействия распространения коронавируса COVID-19.
Политика
Парламентарии ЕС обвинили Россию в дезинформации на фоне пандемии
Три члена фракции Европарламента "Зеленые/Европейский свободный альянс" от ФРГ призвали руководство ЕС проверить версию о предполагаемой дезинформационной кампании о COVID-19, которую якобы проводит Россия, говорится в письме парламентариев, оказавшемся в распоряжение РИА "Новости".
Экономика
Сбербанк стал предоставлять льготные кредиты на выдачу зарплаты
"Сбербанк выдал первый кредит на зарплату по государственной программе кредитования на выплату заработной платы для малого и микробизнеса и индивидуальных предпринимателей в рамках программы, предназначенной для поддержки бизнеса, пострадавшего от распространения коронавируса COVID-19", - сообщили в пресс-службе кредитной организации.
Общество
Режим полной самоизоляции готовятся ввести в Нижегородской области
Усиленные меры ограничения и контроля в связи с ситуацией по коронавирусу обсудили на совещании при губернаторе Нижегородской области Глебе Никитине 30 марта.
Политика
Тимошенко: Власти Украины готовят «аферу века»
Власти Украины намерены провернуть "аферу века", приняв закон о продаже сельскохозяйственных земель в то время, как в стране введен карантин из-за эпидемии коронавируса, и люди не могут выйти на улицы в знак протеста.
Общество
Рошаль рассказал о безопасных походах в магазин в карантин
Президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата», доктор Леонид Рошаль перечислил правила похода в магазин во время эпидемии.
Общество
Принц Чарльз вылечился от коронавируса
Принц Уэльский Чарльз вылечился от коронавируса нового типа, передает BBC со ссылкой на представителя монаршей семьи.
Общество
В Москве ограничили передвижение граждан из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин в срочном порядке ужесточил меры безопасности, призванные остановить распространение коронавируса.
Общество
«Яндекс» создал индекс самоизоляции
«Яндекс» создал индекс для оценки уровня самоизоляции городов.
Общество
В список товаров первой необходимости внесены коррективы
Правительство России внесло изменения в распоряжение об утверждении перечня товаров первой необходимости.
Общество
Воробьев заступился за полицейских, объявивших комендантский час
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев попросил с пониманием отнестись к полицейским, объявившим накануне о введении в регионе комендантского часа.
Энергетика
Цена российской нефти Urals упала до уровня 1999 года
Всего за неделю баррель российской нефти в Северо-Западной Европе подешевел на $5,51.