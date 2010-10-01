Энергетика

Piter.tvPiter.tvНа Украине в августе выросла цена на природный газ

На Украине в августе выросла цена на природный газ на 27 копеек. Об этом рассказали в пресс-службе "Нафтогаза". В августе по месячному тарифу цена на газ для граждан Украины составляет 3,24 гривна за кубометр с НДС и без учёта стоимости распределения.
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На Украине выросла цена на газ для населения

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На Украине в августе выросла цена на природный газ

Piter.tvвчера в 06:40

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На Украине снова подняли цены на газ для населения

ИА Красная Веснавчера в 05:10

Для жителей Башкирии повысили цену на газ

News102.ruвчера в 03:14

Для населения России с 1 августа повышаются цены на газ

Интересная Россия03 августа в 11:09
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Политика

Армения ограничила вещание российских каналов

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ, которым ограничил вещание иностранных каналов, включая российские.
Lenta.ru вчера в 10:49
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Общество

Следствие считает, что Сафронов передавал секретные данные с помощью домашнего компьютера

Обвиняемый в госизмене советник главы Роскосмоса Иван Сафронов, согласно материалам дела, передавал секретные сведения с помощью домашнего компьютера.
ТАСС 02:34
Общество

96 случаев коронавируса выявили за сутки в Кузбассе

Новые заражения зафиксированы в Новокузнецке (26), Междуреченске (18), Кемерове (11), Анжеро-Судженске (8), Белово (8), Новокузнецком МР (5), Ленинск-Кузнецком (5), Березовском (4), Гурьевском МО (3),Промышленновском МО (2), Таштагольском МР (2), Мысках (1), Осинниках (1), Полысаево (1), Беловском МР (1). На 6 августа в Кузбассе у 4 158 человек выявлен коронавирус.
Kursk.com 02:23
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Происшествия

Почетный адвокат счел Ефремова «жертвой» Пашаева

По мнению специалиста, отказавшийся признать вину в аварии Ефремов стал жертвой своего адвоката Эльмана Пашаева.
Известия 00:59
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Киберспорт

Представлен план 5 сезона Call of Duty: Warzone и Modern Warfare

Игромания.ру 04 августа в 13:32
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Энергетика

Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с марта

Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с 6 марта, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru вчера в 04:56
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Происшествия

Подполковник полиции убегает, капитан полиции не заступается за сотрудниц. Оба охраняют порядок Петербурга

По информации 47news, 1 августа в Петербурге и Ленобласти случились две, на первый взгляд, независимых истории: Начальник 2 отдела Управления охраны общественного порядка ГУ МВД, подполковник полиции, Виталий Косарим так испугался нескольких горожан, которые на набережной канала Грибоедова вышли с акцией про голубей Фургала, что показал приличную спортивную подготовку.
Фонтанка.Ру вчера в 13:28
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Общество

Роскачество проверило безопасность молочных сосисок

Специалисты Роскачества провели повторное исследование молочных сосисок. Участие в нем принимала продукция семи наиболее популярных марок.
Российская газета 02:25
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Шоу-бизнес

«Изуродованная» Успенская испугала поклонников своим видом

Королева русского шансона Любовь Успенская испугала интернет-пользователей новым видео, которое появилось в ее Instagram.
ФАН 02:51
Политика

Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян

Президент Украины Владимир Зеленский и лидер Белоруссии Александр Лукашенко по телефону обсудили вопрос экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян.
НТВ вчера в 09:38
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Авто

УАЗ опубликовал рендеры нового поколения внедорожника УАЗ «Хантер»

УАЗ опубликовал рендерные изображения внедорожника УАЗ «Хантер» нового поколения.
Автоновости дня вчера в 01:22
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Путешествия

«Яндекс» назвал самые популярные в августе курорты

В пятерку самых популярных курортов вошли Сочи, Анапа, Ялта, Геленджик и Алушта.
РБК 02:04
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Шоу-бизнес

Лоза жестко раскритиковал Ефремова за отказ признать вину в ДТП

Территория новостей 02:16
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Экономика

Экс-владельцев Бинбанка и «Открытия» обвинили в мошенничестве на $700 млн

Обвинения против Шишханова и Беляева были консолидированы с иском о коммерческом мошенничестве на $700 млн против семьи владельца О1 Group российского предпринимателя Бориса Минца.
РБК 00:00
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Спорт

Велогонщик Якобсен находится в коме после падения на трассе в Польше

Нидерландский велогонщик Фабио Якобсен находится в коме после падения на первом этапе многодневной гонки «Тур Польши».
Известия вчера в 18:21
Общество

«Аэрофлот» объявил об отмене ряда международных рейсов в августе

Компания «Аэрофлот» объявила об отмене части регулярных международных рейсов до 31 августа.
Коммерсантъ 02:39
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Транспорт

Названы сроки запуска высокоскоростной магистрали Москва — Петербург

RT на русском 01:29
Политика

В Белоруссии на досрочных выборах за два дня проголосовали 12,75%

На досрочном голосовании на выборах президента Белоруссии за два дня явка составила 12,75%, сообщается на сайте ЦИКа республики.
Коммерсантъ 02:50
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Армия и оружие

Су-27 был поднят на перехват двух самолетов США над Черным морем

Вести.Ru вчера в 12:28
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Общество

Садальский констатировал «смерть» театра «Современник» с уходом Волчек

Московский Комсомолец вчера в 22:06
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Здоровье

Роспотребнадзор рассказал о правилах употребления дыни

Не рекомендуется употреблять дыню людям с сахарным диабетом, обострением язвенной болезни, беременным и кормящим матерям, уточнили в Роспотребнадзоре.
РИА Новости 01:35
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Общество

В Турции наблюдается резкий рост случаев коронавируса за сутки

1083 случая новой коронавирусной инфекции было зафиксировано в Турции за сутки.
СургутИнформТВ вчера в 08:04
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Происшествия

Третий самолет МЧС РФ со специалистами и техникой вылетел в Бейрут

Третий самолет МЧС России вылетел в Бейрут для оказания помощи пострадавшим от взрыва.
Российская газета вчера в 23:03
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Общество

Треть россиян хотели бы уйти на пенсию до 55 лет

Около 31% россиян хотят выйти на пенсию раньше срока — до 55 лет, следует из опроса Работа.ру и НПФ "Сбербанка".
Вести.Ru 02:40
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Политика

Россия отвергла претензии Японии по поводу приезда главы МЧС на Курилы

Посольство РФ в Токио считает неприемлемым заявления МИД Японии по поводу участия главы МЧС РФ Евгения Зиничева в открытии аварийно-спасательного центра МЧС России на острове Кунашир.
Интерфакс 01:14
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Происшествия

Россиянина с коронавирусом приговорили к сроку за побег из больницы

Суд в Амурской области приговорил местного жителя к восьми месяцам лишения свободы условно за побег из больницы после того, как тому был поставлен диагноз коронавирус.
Lenta.ru 01:21
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Происшествия

В Хабаровске обрушился мост через Амур, пострадали 17 военнослужащих

В Хабаровске обрушился строящийся комбинированный железнодорожный мост через Амур. В результате пострадали 17 военнослужащих.
Вести.Ru вчера в 21:29
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Политика

Выборы президента Таджикистана состоятся 11 октября 2020 года

ТАСС 01:35
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Общество

Роспотребнадзор предложил Петербургу ослабить карантинные ограничения

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова предложила властям Петербурга перейти ко второму этапу снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, сообщил телеканалу "Санкт-Петербург" вице-губернатор Олег Эргашев.
Интерфакс вчера в 12:49
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Экономика

Ставки по вкладам в банках РФ приостановили снижение

Москва, 5 августа 2020, 11:18 — REGNUM В российских банках ставки по рублевым вкладам граждан сроком до 1 года приостановили снижение.
REGNUM вчера в 04:18
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