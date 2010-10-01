На Украине в августе выросла цена на природный газ на 27 копеек. Об этом рассказали в пресс-службе "Нафтогаза". В августе по месячному тарифу цена на газ для граждан Украины составляет 3,24 гривна за кубометр с НДС и без учёта стоимости распределения.

На Украине в августе выросла цена на природный газ

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