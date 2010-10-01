На Украине в августе выросла цена на природный газ

Энергетика
REGNUMНа Украине в августе выросла цена на природный газ — «Нафтогаз»
Киев, 5 августа 2020, 12:54 — REGNUM В августе 2020 года цена на природный газ для населения Украины выросла на 27 копеек. Об этом сообщили 5 августа в пресс-службе компании «Нафтогаз».
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Происшествия
В Сочи два диких медведя насмерть загрызли школьника в вольере
Газета.Ru вчера в 09:01
Игры
Microsoft продолжит поддержку Xbox Live Gold
Microsoft не планирует прекращать поддержку Xbox Live Gold. Об этом представитель компании рассказал в комментарии для издания The Verge.
CyberSport.ru вчера в 14:37
Культура
Четвертый сезон сериала «Ольга» стартует на ТНТ 31 августа
В 4-м сезоне на экранах зрители увидят новых героев. Среди них девушка младшего сына главной героини Тимофея.
Evo-rus.com 03:52
Политика
Лукашенко пообещал быть человечным с задержанными россиянами
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск будет действовать в отношении задержанных 33 россиян исходя из законов и "человечности".
РИА Новости 04:57
Политика
Лукашенко пообещал не допустить «костра» в центре Минска из-за выборов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не допустит «разжечь костёр» в центре Минска 9—10 августа.
RT на русском 04:39
Политика
Избежавший ареста в Минске военный раскрыл схему отправки россиян
Частная военная компания (ЧВК) «Вагнер», к которой власти Белоруссии приписывают задержанных россиян, не имеет никакого отношения к ситуации.
URA.Ru вчера в 23:21
Общество
Россияне старше 40 лет получат дополнительный выходной
У россиян старше 40 лет появится дополнительный оплачиваемый выходной для прохождения диспансеризации.
РИА Новости 04:07
Общество
В Турции резко выросла заболеваемость коронавирусом
На курортах Турции зафиксирован резкий рост числа случаев коронавируса после возобновления авиасообщения с Россией.
Известия вчера в 08:00
Политика
Россиянам приходят СМС с предложением от Госдепартамента США о награде
Россиянам стали приходить СМС с предложением получить от Госдепа США 10 млн долларов за информацию о вмешательстве в американские выборы.
Московский Комсомолец 04:26
Экономика
Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е
Зампредседателя правления ВТБ Анатолий Печатников заявил, что существует риск возвращения доходности по депозитным вкладам к ситуации 1995-1996 годов, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 07:12
Общество
В Хиросиме почтили память жертв атомной бомбардировки 1945 года
Памятные мероприятия, посвященные 75-й годовщине атомной бомбардировки Хиросимы, осуществленной США в 1945 году, прошли в четверг в Японии.
ТАСС 04:39
Общество
Вирусолог предсказал сроки второй волны коронавируса в России
Вирусолог Анатолий Альтштейн предсказал возможные сроки начала второй волны эпидемии нового типа коронавируса COVID-19 в России.
Газета.Ru вчера в 14:42
Политика
В правительстве ФРГ приняли к сведению призыв Тихановской к Меркель
Правительство Германии приняло к сведению призыв оппозиционного кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, который она сделала в беседе с немецкой прессой в среду, 5 августа.
Известия вчера в 16:06
Общество
Треть россиян хотели бы уйти на пенсию до 55 лет
Около 31% россиян хотят выйти на пенсию раньше срока — до 55 лет, следует из опроса Работа.ру и НПФ "Сбербанка".
Вести.Ru 04:15
Происшествия
Кипр начал искать связанного со взрывом в Бейруте россиянина
Службы безопасности Кипра начали разыскивать связанного со взрывом в Бейруте россиянина Игоря Гречушкина.
Lenta.ru вчера в 12:06
Происшествия
Третий самолет МЧС РФ со специалистами и техникой вылетел в Бейрут
Третий самолет МЧС России вылетел в Бейрут для оказания помощи пострадавшим от взрыва.
Российская газета вчера в 23:03
Политика
Россия отвергла претензии Японии по поводу приезда главы МЧС на Курилы
Посольство РФ в Токио считает неприемлемым заявления МИД Японии по поводу участия главы МЧС РФ Евгения Зиничева в открытии аварийно-спасательного центра МЧС России на острове Кунашир.
Интерфакс 01:14
Авто
Ozon и «Автомир» запустят онлайн-продажи автомобилей
Онлайн-ретейлер Ozon и группа компаний «Автомир» запускают совместный проект по продаже автомобилей через интернет.
Известия 03:53
Экономика
«Аэрофлот» планирует провести допэмиссию на 1,7 млрд рублей
"Аэрофлот" планирует провести допэмиссию акций для пополнения уставного капитала компании минимум на 1,7 млрд рублей.
ТАСС 02:18
Общество
Условия выплаты 20 тыс. рублей на детей после 5 августа назвали в ПФР
В июне семьи получили 10 тыс. рублей в качестве единовременных выплат на каждого ребенка от 3 до 16 лет.
iReactor 04 августа в 06:23
Политика
Медведев охарактеризовал отношения России и Белоруссии
Замглавы Совбеза РФ высказался на тему обострения отношений между Москвой и Минском, вызванного задержанием группы россиян в одном из белорусских санаториев по подозрению в подготовки беспорядков накануне президентских выборов.
CT news вчера в 15:40
Происшествия
Умер один из пострадавших при взрыве в вагонном депо в Иванове
Один из двух пострадавших при взрыве паров нефтепродуктов в вагонно-ремонтном депо в Иванове погиб.
ТАСС 04:38
Наука
В квантовом мире не существует «эффекта бабочки»
В существовании «эффекта бабочки» усомнились ученые из США.
Цензуры.Нет 03 августа в 05:09
Фигурное катание
Плющенко пообещал «всегда топить за Путина»
Плющенко заявил, что Путин должен оставаться у власти как можно дольше, и пообещал «всегда топить за него».
Lenta.ru 04:29
Происшествия
Почетный адвокат счел Ефремова «жертвой» Пашаева
По мнению специалиста, отказавшийся признать вину в аварии Ефремов стал жертвой своего адвоката Эльмана Пашаева.
Известия 00:59
Единоборства
Деррик Льюис плюнул в еду Алексея Олейника
Спорт-Экспресс 04:22
Шоу-бизнес
Попавшая в список Forbes Полина Гагарина оказалась должницей
Певица Полина Гагарина, которая попала в список Forbes самых богатых звезд российского шоу-бизнеса, оказалась должницей.
Газета.Ru 03:50
Финансы
Индекс Мосбиржи превысил 3000 пунктов впервые с 27 февраля
Индекс Мосбиржи вырос на 0,21%, до 2999,04 пункта на 10:19 мск, свидетельствуют данные торгов.
РБК 03:21
Политика
Москалькова прокомментировала планы Минска по выдаче россиян
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала недопустимым рассмотрение вопроса о выдаче Киеву задержанных под Минском россиян без участия МИД РФ.
Ruposters.ru 04:47