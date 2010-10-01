На Украине в августе выросла цена на природный газ

Энергетика

REGNUMREGNUMНа Украине в августе выросла цена на природный газ — «Нафтогаз»

Киев, 5 августа 2020, 12:54 — REGNUM В августе 2020 года цена на природный газ для населения Украины выросла на 27 копеек. Об этом сообщили 5 августа в пресс-службе компании «Нафтогаз».
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