На Украине в августе выросла цена на природный газ

Энергетика
REGNUMНа Украине в августе выросла цена на природный газ — «Нафтогаз»
Киев, 5 августа 2020, 12:54 — REGNUM В августе 2020 года цена на природный газ для населения Украины выросла на 27 копеек. Об этом сообщили 5 августа в пресс-службе компании «Нафтогаз».
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Общество
Треть россиян хотели бы уйти на пенсию до 55 лет
Около 31% россиян хотят выйти на пенсию раньше срока — до 55 лет, следует из опроса Работа.ру и НПФ "Сбербанка".
Вести.Ru 02:40
Политика
Лукашенко рассказал об оппозиционных взглядах сына
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его младший сын Николай придерживается оппозиционных взглядов.
Газета.Ru 02:18
Общество
Не выходили в поля крестьяне на Руси в день Бориса и Глеба – 6 августа
РИА Биробиджан вчера в 17:00
Здоровье
Иммунолог предупредил о рисках внедрения вакцины от COVID-19
В противном случае риску будет подвергнуто здоровье многих людей, заявил израильский иммунолог профессор Яков Беркун.
Газета.Ru вчера в 02:26
Футбол
Юлен Лопетеги: В матче с «Ромой» нам предстоит своеобразный финал
Главный тренер «Севильи» Юлен Лопетеги поделился мнением о предстоящем матче 1/8 финала Лиги Европы против «Ромы».
Советский спорт вчера в 17:54
Политика
Google заблокировал около 90 YouTube-каналов, связанных с Россией
Компания Google с апреля по июнь заблокировала более 2,5 тысячи каналов на YouTube, связанных с Китаем и РФ, в рамках борьбы с дезинформацией, сообщается в блоге Google.
РИА Новости 01:56
Происшествия
«Роскосмос» показал снимки порта Бейрута из космоса до и после взрыва
Госкорпорация "Роскосмос" опубликовала спутниковые снимки порта Бейрута до и после мощнейшего взрыва, прогремевшего во вторник.
РИА Новости вчера в 11:42
Происшествия
Эксперт оценил возможность наказания владельца судна Rhosus
Владелец судна Rhosus, груз с которого мог взорваться в ливанском Бейруте, не понесет ответственности за трагедию, считает председатель Дальневосточной региональной организации Российского профессионального союза моряков (РПСМ) Николай Суханов.
Известия вчера в 23:15
Армия и оружие
Больше шансов: ракету для С-400 сравнили с оружием «Рафалей» в Индии
Как предполагается, для нейтрализации авиации противника, например, пакистанских истребителей JF-17 Block II и F-16C Fighting Falcon, индийские силы будут применять ракеты большой дальности, такие как Meteor (150-250 километров) для "Рафаль", и 40Н6 (380 километров) для С-400.
Российская газета вчера в 05:43
Футбол
Хорен Байрамян — о заражении коронавирусом: Не было такого, чтобы я поехал в гости и что-то нарушил
Вспышка коронавируса в клубе из Ростова-на-Дону началась именно с Байрамяна. Полузащитник подчеркнул, что не нарушал никаких правил.
Bookmaker-ratings.ru 03:05
Кино
Рецензия на фильм «Неистовый»: С Рассела Кроу хватит!
Оценка: 7 из 10Триллер "Неистовый" выходит в российский прокат 6 августа 2020 года.
ИА InterMedia 02:00
Путешествия
«Яндекс» назвал самые популярные в августе курорты
В пятерку самых популярных курортов вошли Сочи, Анапа, Ялта, Геленджик и Алушта.
РБК 02:04
Интернет
Instagram запустил конкурента TikTok
Evo-rus.com 02:36
Общество
В пяти городах Кузбасса вводятся ограничения из-за коронавируса
Власти Кемеровской области приняли решение ввести ограничительные меры в пяти городах региона в связи с ростом числа случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 11:24
Происшествия
В ОНК заявили о захвате своего офиса в Москве
Неизвестные захватили офис Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) в Крапивенском переулке в Москве, сообщил ответственный секретарь комиссии Алексей Мельников.
РИА Новости вчера в 16:38
Общество
В Лос-Анджелесе начнут отключать воду в домах с вечеринками
Лос-Анджелес, США, 6 августа 2020, 10:22 — REGNUM Отключения электроэнергии и водоснабжения в домах, где в период пандемии будут проходить вечеринки с большим количеством людей, начнут власти Лос-Анджелеса.
REGNUM 03:22
Общество
В Турции опровергли сообщения о вспышке коронавируса на курортах
Минздрав Турции прокомментировал сообщения о росте новых случаев коронавируса в регионе.
ФедералПресс вчера в 23:36
Авто
Toyota обновила Camry и показала особую версию в честь 40-летия
Компания Toyota слегка обновила Camry и в честь 40-летия модели представила ее особую юбилейную версию WS Black Edition для домашнего рынка.
Picsnews.net 01:50
Транспорт
Названы сроки запуска высокоскоростной магистрали Москва — Петербург
RT на русском 01:29
Происшествия
Экс-главу «Интеко» отпустили после допроса
Экс-глава компании «Интеко» Олег Солощанский стал свидетелем по уголовному делу о хищениях при реконструкции Политехнического музея.
BFM.ru 02:20
Футбол
Карпин: Все цитаты или высказывания Федуна надо делить на сто
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, как относится к словам владельца «Спартака» Леонида Федуна, назвавшего его сбитым лётчиком.
Нева Спорт 03:10
Происшествия
В Хабаровске обрушился мост через Амур, пострадали 17 военнослужащих
Вести.Ru вчера в 21:29
Общество
Экс-замглавы ЛУКОЙЛа назвали владельцем энергопроекта в Англии
Бенефициаром компании Aquind, которая намерена объединить энергосети Великобритании и Франции за 1,2 млрд фунтов, является бывший замглавы нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» Виктор Федотов.
URA.Ru 01:32
Единоборства
Магомедшарипов вызвал на бой чемпиона UFC Александра Волкановски
Обещаю, что этот бой будет незабываемым. Давай дадим фанатам то, чего они хотят.
Юфсбет 01:39
Происшествия
Почетный адвокат счел Ефремова «жертвой» Пашаева
По мнению специалиста, отказавшийся признать вину в аварии Ефремов стал жертвой своего адвоката Эльмана Пашаева.
Известия 00:59
Общество
«ВымпелКом» отказался от навязывания токсичного контента
По словам Торбахова, компании часто закрывают глаза на подобную практику, поскольку отказ от нее приводит к снижению выручки, но в то же время «это разрушает отношения с клиентом, впоследствии будет гораздо хуже».
РБК 01:40
Общество
Россияне старше 40 лет получат дополнительный выходной
Работающие россияне старше 40 лет один раз в год смогут получить дополнительный оплачиваемый выходной, чтобы пройти диспансеризацию.
RT на русском 03:08
Общество
В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание
RT на русском 04 августа в 10:29
Армия и оружие
Летчиков Су-57 защитили от ядерного взрыва «золотой» кабиной
Стеклянное покрытие нового российского истребителя Су-57 сможет уберечь пилота от действия ядерного излучения, а также от электромагнитного, инфракрасного и ультрафиолетового влияния.
Территория новостей 02:53
Общество
Законопроект о выплатах ухаживающим за инвалидами вносится в Госдуму
Дарья Драй © ИА REGNUM Предлагается предоставить неработающим гражданам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом, инвалидом с детства I группы или инвалидом I группы, являющимся их родителем (усыновителем) или опекуном (попечителем), право на получение ежемесячной выплаты в размере 10 тыс. рублей, следует из документа, опубликованного в ТГ-канале Нилова.
REGNUM вчера в 17:00