На Украине в августе выросла цена на природный газ — «Нафтогаз»
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Киев, 5 августа 2020, 12:54 — REGNUM В августе 2020 года цена на природный газ для населения Украины выросла на 27 копеек. Об этом сообщили 5 августа в пресс-службе компании «Нафтогаз».В источнике
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