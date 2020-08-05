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REGNUM
REGNUM

На Украине в августе выросла цена на природный газ — «Нафтогаз»

Киев, 5 августа 2020, 12:54 — REGNUM В августе 2020 года цена на природный газ для населения Украины выросла на 27 копеек. Об этом сообщили 5 августа в пресс-службе компании «Нафтогаз».В источнике
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Piter.tv

На Украине в августе выросла цена на природный газ

Piter.tv06:40
REGNUM

На Украине в августе выросла цена на природный газ — «Нафтогаз»

REGNUM05:54
ИА Красная Весна

На Украине снова подняли цены на газ для населения

ИА Красная Весна05:10
News102.ru

Для жителей Башкирии повысили цену на газ

News102.ru03:14
Интересная Россия

Для населения России с 1 августа повышаются цены на газ

Интересная Россия3 августа в 11:09
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ВТБ снизил ставки по ипотечным кредитам до 7,4%

Минимальная ставка доступна клиентам при покупке жилья с первоначальным взносом от 50% или семьям, у которых с 1 января 2020 г. родился второй или последующий ребенок и которые не попадают под программы господдержки.
ИА БанкИнформСервис03:32
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Семилетняя девочка спасла тонувшего мальчика в Крыму

Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов поручил представить к награде семилетнюю Дарью из Тулы, которая бросилась в бассейн для спасения своего друга — пятилетнего Арсения из Когалыма (Ханты-Мансийский автономный округ).
Известиявчера в 16:38
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