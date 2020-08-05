На Украине в августе выросла цена на природный газ — «Нафтогаз»
Смотрите также
Адвокат Ефремова назвал себя автором текста покаянного видеообращения
Новый стандарт для автомобильных госномеров вступил в силу в России
В ДТП около аэропорта Кольцово пострадали двое мужчин
Facebook запустил сервис Instagram Reels, аналог TikTok
«Роскосмос» опубликовал фото последствий взрыва в Бейруте со спутника
Задержан проректор МГУ Гришин по делу о преднамеренном банкротстве
Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа
Причиной взрыва в порту Бейрута назвали халатность рабочих
В Крыму наградят 7-летнюю девочку за спасение ребенка из Когалыма
В Сочи два диких медведя насмерть загрызли школьника в вольере
Дуров назвал действия США против TikTok угрозой интернету
Лукашенко заявил, что задержанных россиян отправили в Минск специально
В ОКР назвали однозначной рекомендацию набсовета РУСАДА уволить Гануса
Медведев охарактеризовал отношения России и Белоруссии
Samsung представил новую линейку флагманских смартфонов Galaxy Note20
Названы в 30 раз увеличивающие риск развития рака факторы
В России запустили дистанционный обмен старых iPhone на новые
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром
Число жертв взрыва в Бейруте достигло 113
Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян
Samsung представил новую линейку флагманских смартфонов Galaxy Note20
Адвокат Ефремова назвал себя автором текста покаянного видеообращения
Армения ограничила вещание российских каналов
Задержан проректор МГУ Гришин по делу о преднамеренном банкротстве
В превращенном в мечеть соборе Святой Софии от приступа умер муэдзин
В ОКР назвали однозначной рекомендацию набсовета РУСАДА уволить Гануса
Дуров назвал действия США против TikTok угрозой интернету
В Турции резко выросла заболеваемость коронавирусом
Россия предложила Нидерландам пересмотреть налоговое соглашение
ФСБ просит наказать уже пять адвокатов по делу бывшего журналиста
Киев, 5 августа 2020, 12:54 — REGNUM В августе 2020 года цена на природный газ для населения Украины выросла на 27 копеек. Об этом сообщили 5 августа в пресс-службе компании «Нафтогаз».В источнике
Подробнее о событии