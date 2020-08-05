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REGNUM
REGNUM

На Украине в августе выросла цена на природный газ — «Нафтогаз»

Киев, 5 августа 2020, 12:54 — REGNUM В августе 2020 года цена на природный газ для населения Украины выросла на 27 копеек. Об этом сообщили 5 августа в пресс-службе компании «Нафтогаз».В источнике
Подробнее о событии
ИА Красная Весна

На Украине снова подняли цены на газ для населения

ИА Красная Весна05:10
Piter.tv

На Украине в августе выросла цена на природный газ

Piter.tv06:40
REGNUM

На Украине в августе выросла цена на природный газ — «Нафтогаз»

REGNUM05:54
ГЛАС.RU

На Украине вновь подняли цены на газ для населения

ГЛАС.RU09:57
News102.ru

Для жителей Башкирии повысили цену на газ

News102.ru03:14
Интересная Россия

Для населения России с 1 августа повышаются цены на газ

Интересная Россия3 августа в 11:09
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Nord Stream 2 AG отреагировала на иск немецких экологов

Компания Nord Stream 2 AG приняла к сведению иск немецкой экологической организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) против разрешения на эксплуатацию «Северного потока — 2», передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу оператора газопровода.
Nord Stream 2 AG отреагировала на иск немецких экологов
RT на русском11:32
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Адвокат Ефремова назвал себя автором текста покаянного видеообращения

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что это он написал текст с извинениями и признанием вины, который его клиент записал на видео вскоре после смертельного ДТП на Смоленской площади.
Интерфакс11:04
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Дуров назвал действия США против TikTok угрозой интернету

"Действия США против TikTok создают опасный прецедент, который может в конченом итоге уничтожить интернет как поистине глобальную сеть (или то, что от него осталось)", - сообщил Павел Дуров в своем посте в Telegram-канале.
РИА Новости11:16
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Лукашенко заявил, что задержанных россиян отправили в Минск специально

Как отметил Лукашенко, к задержанным относятся "по-человечески", поэтому они "рассказали все": в частности, по его словам, россияне дали показания о том, что их направили в Белоруссию специально.
РИА Новостивчера в 07:03
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Samsung представил новую линейку флагманских смартфонов Galaxy Note20

За несколько часов до мероприятия инсайдер опубликовал официальные фотографии и видеоролики, на которых показаны смартфоны Galaxy Note20 и Note20 Ultra, гибкий смартфон Samsung Galaxy Z Fold2, планшеты Galaxy Tab S7 и S7 +, а также новые наушники и "умные" часы.
РБК10:10
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Дочь Заворотнюк заперлась в комнате и ждет результат теста на ковид

Анна написала, что сдала тест на коронавирус, а пока результата нет, то она заперлась в своей комнате, чтобы не подвергать опасности близких, и высовывает наружу нос только чтобы забрать тарелку с едой.
Вести.Ru07:24
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Подмосковный проездной «Стрелка» возобновил пополнение карт наличными

«Вступившие в силу с 3 августа изменения в 161-ФЗ (закон о национальной платежной системе), ограничивающие пополнение наличными электронных кошельков, не распространяются на транспортные карты «Стрелка», в том числе и карты льготной тарификации, согласно разъяснению, которое предоставил Центральный Банк России на своем официальном портале», — сообщили в компании 5 августа.
РБК11:15
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