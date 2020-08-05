На Украине в августе выросла цена на природный газ

Подмосковный проездной «Стрелка» возобновил пополнение карт наличными

«Вступившие в силу с 3 августа изменения в 161-ФЗ (закон о национальной платежной системе), ограничивающие пополнение наличными электронных кошельков, не распространяются на транспортные карты «Стрелка», в том числе и карты льготной тарификации, согласно разъяснению, которое предоставил Центральный Банк России на своем официальном портале», — сообщили в компании 5 августа.