На Украине во время отборочного матча на Евро-2020 со сборной Португалии произошел скандал между VIP-болельщиками.

На Украине во время отборочного матча Евро-2020 подрались чиновники

Экономика Долговая нагрузка российских заемщиков выросла впервые за четыре года По состоянию на октябрь 2019 г. показатель долговой нагрузки (ПДН) российских заемщиков увеличился на 1,6% до 24,6%. Хотя показатель долговой нагрузки показал рост впервые за последние четыре года, передает корреспондент Накануне.RU.

Политика МИД России назвал рутинной ситуацию с дипломатами США в Северодвинске Американские дипломаты регулярно стараются проникнуть в закрытые районы России, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя во время брифинга инцидент с дипломатами США в Северодвинске.

Политика Федотова на посту главы СПЧ сменит Фадеев Глава Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов уйдет в отставку, так как в сентябре ему исполнилось 70 лет (предельный возраст пребывания на госслужбе), рассказала ТАСС член СПЧ Ева Меркачева.

Здоровье Медики назвали продукты для лечения похмелья Как утверждают медики, лучше всего справиться с похмельем поможет простая вода, витамин B6 и спортивные напитки с сахаром и электролитами.

Общество В России упростили взыскание долгов с дачников Вступили в силу изменения в Гражданский кодекс, которые упрощают взыскание с дачников долгов перед садоводческими товариществами (СНТ).

Шоу-бизнес Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.

Политика На Украине задержан соратник Порошенко Олег Гладковский Бывший первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, фигурант журналистского расследования о хищениях в оборонке Олег Гладковский задержан на Украине.

Экономика Крупные банки могут начать оказывать госуслуги Минэкономики планирует провести в 2020 году эксперимент, в рамках которого некоторые банки начнут оказывать часть госуслуг, сообщают «Известия» со ссылкой на проект постановления правительства.

Политика Путин поручил изучить поведение молодежи в интернете Исследование должно помочь органам власти, которые работают в сфере воспитания, повысить уровень знаний о «влиянии информационной среды на формирование взглядов подрастающего поколения».

Политика Песков назвал необычным письмо Трампа Эрдогану Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил необычный тон письма, которое было написано президентом США Дональдом Трампом турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану в преддверии операции в Сирии.

Политика Команда Зеленского перепутала Латвию с Литвой Содержащее ошибку сообщение было опубликовано на официальной странице президента Украины Владимира Зеленского в социальной сети Facebook.

Экономика Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.

Здоровье Из НКПП исключат ревакцинацию против туберкулеза детей 6–7 лет В соответствии с проектом приказа Минздрава России «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок», из нацкалендаря профилактических прививок (НКПП) планируется исключить вакцинацию против туберкулеза детей в возрасте 6–7 лет.

Происшествия В Москве арестовали лжеврача, «лечившего» пенсионеров гречкой В Москве арестовали мужчину, которого подозревают в продаже пенсионерам гречки под видом лекарств, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Единоборства Американский боксёр Дэй скончался после нокаута Американский боксёр Патрик Дэй скончался в результате черепно-мозговой травмы, полученной во время поединка с Чарльзом Конвеллом.

Авто Nissan X-Trail нового поколения показали в Сети Накануне в объективы камер фотошпионов попал новый Nissan X-Trail. Японская компания приступила к активным тестовым испытаниям модели.