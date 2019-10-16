Футбол
РЕН ТВНа Украине во время отборочного матча Евро-2020 подрались чиновники
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, 14 октября
Стадион «Олимпийский»
Роман Яремчук
|6′
Тарас Степаненко
|25′
|26′
Пепе
Андрей Ярмоленко
|27′
|46′
Гонсалу Гедеш
Жоау Феликс
Андрей Ярмоленко
|47′
|56′
Жоау Моутинью
Бруну Фернандеш
Марлос
Евгений Коноплянка
|63′
|65′
Рубен Диаш
|68′
Жоау Мариу
Брума
Тарас Степаненко
|72′
|72′
Криштиану Роналду
Роман Яремчук
Виктор Коваленко
|73′
Александр Зинченко
|90′+4′
Виталий Миколенко
Игорь Пластун
|90′+4′
Виктор Коваленко
|90′+5′
Украина
Расстановка 4‑5‑1
12
Пятов
21
Караваев
4
Кривцов
22
Матвиенко
3
Пластун
7
Ярмоленко
17
Зинченко
6
Степаненко
8
Малиновский
10
Коноплянка
20
Коваленко
1
Патрисиу
2
Семеду
3
Пепе
4
Диаш
5
Геррейру
16
Фернандеш
11
Брума
13
Перейра
20
Силва
7
Роналду
23
Феликс
Португалия
Расстановка 4‑3‑3
На Украине во время отборочного матча на Евро-2020 со сборной Португалии произошел скандал между VIP-болельщиками.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 08:44, Вашингтон
Политика
Британия и ЕС согласовали сделку по Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и Европейский союз согласовали сделку по Brexit — выходу Британии из ЕС.
Гаджеты
Xiaomi выпустил прошивку MIUI 11 для своих смартфонов
Ряд смартфонов Redmi и Xiaomi получили новую версию прошивки MIUI 11. Вначале обновление досталось китайским пользователям.
Происшествия
У пропавшей студентки из Екатеринбурга накануне нашли наркотики
Культура
Ольга Кормухина подала иск на Полину Гагарину за песню Цоя
Российская певица Ольга Кормухина заявила, что подала иск против Полины Гагариной из-за кавера на песню «Кукушка», написанную Виктором Цоем.
Культура
Сериал «Сваты» сменит название после массового ухода актёров
Телесериал «Сваты» выйдет под другим названием после скандала с массовым уходом актёров.
Экономика
Долговая нагрузка российских заемщиков выросла впервые за четыре года
По состоянию на октябрь 2019 г. показатель долговой нагрузки (ПДН) российских заемщиков увеличился на 1,6% до 24,6%. Хотя показатель долговой нагрузки показал рост впервые за последние четыре года, передает корреспондент Накануне.RU.
Кино
В сиквеле «Венома» появится новая злодейка
Политика
МИД России назвал рутинной ситуацию с дипломатами США в Северодвинске
Американские дипломаты регулярно стараются проникнуть в закрытые районы России, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя во время брифинга инцидент с дипломатами США в Северодвинске.
Политика
Федотова на посту главы СПЧ сменит Фадеев
Глава Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов уйдет в отставку, так как в сентябре ему исполнилось 70 лет (предельный возраст пребывания на госслужбе), рассказала ТАСС член СПЧ Ева Меркачева.
Здоровье
Медики назвали продукты для лечения похмелья
Как утверждают медики, лучше всего справиться с похмельем поможет простая вода, витамин B6 и спортивные напитки с сахаром и электролитами.
Общество
В России упростили взыскание долгов с дачников
Вступили в силу изменения в Гражданский кодекс, которые упрощают взыскание с дачников долгов перед садоводческими товариществами (СНТ).
Шоу-бизнес
Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына
Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.
Политика
На Украине задержан соратник Порошенко Олег Гладковский
Бывший первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, фигурант журналистского расследования о хищениях в оборонке Олег Гладковский задержан на Украине.
Экономика
Крупные банки могут начать оказывать госуслуги
Минэкономики планирует провести в 2020 году эксперимент, в рамках которого некоторые банки начнут оказывать часть госуслуг, сообщают «Известия» со ссылкой на проект постановления правительства.
Политика
Путин поручил изучить поведение молодежи в интернете
Исследование должно помочь органам власти, которые работают в сфере воспитания, повысить уровень знаний о «влиянии информационной среды на формирование взглядов подрастающего поколения».
Политика
Песков назвал необычным письмо Трампа Эрдогану
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил необычный тон письма, которое было написано президентом США Дональдом Трампом турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану в преддверии операции в Сирии.
Политика
Команда Зеленского перепутала Латвию с Литвой
Содержащее ошибку сообщение было опубликовано на официальной странице президента Украины Владимира Зеленского в социальной сети Facebook.
Здоровье
Диетолог перечислил полезные свойства орехов
Орехи обладают множеством полезных свойств. Главное, не есть их слишком много.
Экономика
Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога
Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
Здоровье
Из НКПП исключат ревакцинацию против туберкулеза детей 6–7 лет
В соответствии с проектом приказа Минздрава России «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок», из нацкалендаря профилактических прививок (НКПП) планируется исключить вакцинацию против туберкулеза детей в возрасте 6–7 лет.
Происшествия
В Москве арестовали лжеврача, «лечившего» пенсионеров гречкой
В Москве арестовали мужчину, которого подозревают в продаже пенсионерам гречки под видом лекарств, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Единоборства
Американский боксёр Дэй скончался после нокаута
Американский боксёр Патрик Дэй скончался в результате черепно-мозговой травмы, полученной во время поединка с Чарльзом Конвеллом.
Армия и оружие
Сирийская армия вошла в Кобани на границе с Турцией
Ранее поступила информация, что сирийская армия вступила в город Ракка и уже установила в населенном пункте свои наблюдательные посты.
Авто
Nissan X-Trail нового поколения показали в Сети
Накануне в объективы камер фотошпионов попал новый Nissan X-Trail. Японская компания приступила к активным тестовым испытаниям модели.
Экономика
Глеб Франк заплатит на крабовых аукционах 38 млрд рублей
Разыграно 35 лотов из 41 на общую сумму более 142 млрд руб. Начальная стоимость 41 лота была 125,5 млрд руб. Лот дает право на долю квоты на добычу краба в подзоне и районе промысла, компании получат их на 15 лет.
Политика
«Левада-центр»: Путину доверяют 39% россиян
Президенту Владимиру Путину доверяют 39% россиян. Об этом говорится в исследовании «Левада-центра».
Хоккей
Адмирал — Локомотив 3:4 (Серия буллитов)
Ярославский «Локомотив» обыграл «Адмирал» в матче регулярного розыгрыша КХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:3 после буллитов.