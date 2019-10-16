Футбол

РЕН ТВРЕН ТВНа Украине во время отборочного матча Евро-2020 подрались чиновники

Украина — Португалия
2 – 1
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, 14 октября
Стадион «Олимпийский»
Роман Яремчук
6′
Тарас Степаненко
25′
26′
Пепе
Андрей Ярмоленко
27′
46′
Гонсалу Гедеш
Жоау Феликс
Андрей Ярмоленко
47′
56′
Жоау Моутинью
Бруну Фернандеш
Марлос
Евгений Коноплянка
63′
65′
Рубен Диаш
68′
Жоау Мариу
Брума
Тарас Степаненко
72′
72′
Криштиану Роналду
Роман Яремчук
Виктор Коваленко
73′
Александр Зинченко
90′+4′
Виталий Миколенко
Игорь Пластун
90′+4′
Виктор Коваленко
90′+5′
На Украине во время отборочного матча на Евро-2020 со сборной Португалии произошел скандал между VIP-болельщиками.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

На Украине сообщили о драке главы федерации футбола и президента «Динамо»

РБКвчера в 21:27

Главе украинского футбола «дали в морду» на матче с Португалией

Metaratingsвчера в 16:03

Глава украинского футбола «получил в морду» во время матча с Португалией

РИА Новостивчера в 16:48

СМИ: на матче Украина — Португалия произошла драка в VIP-ложе

RT на русскомвчера в 16:09

Скандал в Киеве: VIP-персоны поссорились на матче Украина - Португалия

Газета.Ruвчера в 18:27

Глава украинского футбола «получил в морду» за скандал на матче с Португалией

Lenta.ruвчера в 14:52

Глава Федерации футбола Украины получил «в морду» после конфликта с Суркисом на матче с Португалией

Sport24.ruвчера в 13:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 04:14, Ашберн
Политика

МИД направит США ноту из-за снятых с поезда дипломатов в Северодвинске

МИД направит посольству США ноту после инцидента с тремя американскими дипломатами, которых сняли с поезда в Северодвинске.
РБК 03:58
Музыка

Украинских артистов, выступавших в РФ, не пустят на «Евровидение-2020»

На Украине назвали новые правила национального отбора на "Евровидение-2020". Об этом сообщило агентство УНИАН.
Piter.tv вчера в 09:32
Экономика

Крупные банки могут начать оказывать госуслуги

Минэкономики планирует провести в 2020 году эксперимент, в рамках которого некоторые банки начнут оказывать часть госуслуг, сообщают «Известия» со ссылкой на проект постановления правительства.
Коммерсантъ вчера в 22:42
Политика

Зеленский назвал условие отвода сил в Донбассе

Мой Брянск вчера в 07:32
Транспорт

В ГИБДД представили новые устройства для контроля скорости автомобилей

РИА Новости вчера в 15:25
Происшествия

Названы причины гибели пассажиров разбившегося SSJ-100

Известия 04:08
Хоккей

Тарасенко оперся на кресло Трампа во время фотосъемки в Белом доме

Газета.Ru вчера в 13:12
Общество

«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник

Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru 15 октября в 12:43
Происшествия

Россиянка уточнила у сбитого ребенка маршрут и уехала

В Абакане женщина сбила 12-летнюю девочку, спросила у нее маршрут до улицы Тургенева и уехала. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Lenta.ru 02:24
Единоборства

Скончался американский боксер, впавший в кому после нокаута

Скончался американский боксер Патрик Дэй, впавший в кому после нокаута, сообщает Всемирный боксерский совет (WBC).
Sputnik Кыргызстан 00:29
Экономика

«Эксмо-АСТ» продаст одно из крупнейших издательств учебной литературы

По данным "Эксмо-АСТ", общий объем рынка учебной литературы в прошлом году составил 26 млрд руб. Доли изданий распределились следующим образом: "Просвещение" — 42%, "Российский учебник" — 30%, другие небольшие издательства — 18%.
Коммерсантъ 00:21
Единоборства

Конор Макгрегор намекнул на следующего соперника

Ирландский боец смешанных боевых искусств, Экс-чемпион UFC в 2-х весовых категориях Конор Макгрегор планирует провести свой следующий бой в декабре текущего года.
Нур 04:04
Происшествия

Фигурант «московского дела» Айдар Губайдулин уехал из России

Фигурант "московского дела", программист Айдар Губайдулин заявил, что принял решение уехать из России.
Газета.Ru 03:32
Происшествия

Сына голливудского актера застрелили после того, как он убил мать

РИА Новости 00:10
Происшествия

В Новосибирске старшеклассницу нашли мертвой в туалете школы

РИА Новости 03:39
Здоровье

В Челябинске из больницы уволились врачи-травматологи

Как сообщает 74.ru, больницу покинули три врача-травматолога.
REGNUM 03:03
Шоу-бизнес

В Якутске поклонники подарили Ольге Бузовой корону с бриллиантами

15 октября певица Ольга Бузова дала концерт в Якутске. Позже она поделилась в Instagram, что это было особенное выступление.
Телепрограмма вчера в 14:15
Происшествия

Более 40 человек пострадали в ходе протестов в Каталонии

По меньшей мере 41 человек пострадал и 20 были задержаны во время протестов в Каталонии, которые длятся уже третий день.
Газета.Ru 02:18
Общество

Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в пакистанский Лахор

Герцог и герцогиня Кембриджские прибыли с визитом в пакистанский Лахор, где посетят многочисленные культурные мероприятия, об этом 17 октября сообщает Geo TV.
REGNUM 02:11
Кино

В Сети появился трейлер фильма «Лед-2» с Петровым и Тарасовой

16 октября в Сети появился трейлер фильма «Лед 2» с Александром Петровым в главной роли.
Телепрограмма вчера в 16:07
Происшествия

В Керчи прошла минута молчания в память о жертвах трагедии в колледже

Общегородская минута молчания прошла в Керчи по случаю годовщины трагедии в Керченском политехническом колледже, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации города Дилявер Мельгазиев.
РИА Новости 02:07
Общество

В Гидрометцентре обещают теплый ноябрь

В ноябре на европейской территории России ожидается погода выше температурной нормы, сообщает «Российская газета» со ссылкой на заведующую лаборатории Гидрометцентра Людмилу Паршину.
Моя Москва.онлайн вчера в 03:39
Происшествия

Обвиняемые в убийстве девушки в Екатеринбурге раскаялись в суде

РИА Новости 03:27
Здоровье

Названы указывающие на развитие рака желудка пищевые привычки

Рак желудка обычно начинается в слизеобразующих клетках, именно поэтому болезнь может начать проявляться с неприятных симптомов при поглощении и переваривании пищи, пишет издание «Профиль».
Волгоградская правда вчера в 11:57
Политика

В штабе Зеленского перепутали Литву и Латвию

Работники офиса президента Украины Владимира Зеленского сообщили о визите украинского лидера в Литву вместо Латвии.
REGNUM 02:13
Происшествия

В агентстве лесного хозяйства Бурятии прошли обыски

В ходе проведённых сегодня обысков в агентстве были изъяты документы для проверки информации о других подобных действиях главы ведомства.
REGNUM 03:16
Армия и оружие

Украину заподозрили в желании контролировать акваторию Черного моря

Китайское издание Sohu сообщило, что украинская сверхзвуковая ракета разрабатывается для того, чтобы контролировать акваторию Черного моря.
Известия вчера в 22:48
Общество

Врачам «скорой» разрешат оказывать помощь без согласия пациента

Депутаты предложили наделить медицинских работников «скорой» правом оказывать помощь гражданину, который не в состоянии дать на это согласие.
vtomske.ru 15 октября в 01:00
Шоу-бизнес

Тимати и Анастасия Решетова стали родителями

О беременности Анастасии Решетовой стало известно в начале июня — пара поделилась трогательными снимками.
Salt Mag вчера в 11:44
Экономика

АЛРОСА увеличила добычу алмазов на 12 процентов с начала года

Алмазодобывающая компания АЛРОСА с января по сентябрь 2019 года увеличила добычу алмазов на 12 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 29,7 млн карат, следует из сообщения компании.
SakhaNews 04:01
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное