На Украине во время отборочного матча на Евро-2020 со сборной Португалии произошел скандал между VIP-болельщиками.

На Украине во время отборочного матча Евро-2020 подрались чиновники

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