Политика

ИзвестияИзвестияНа Украине возбудили дело после проезда поезда через Крымский мост

Украинская прокуратура возбудила уголовное дело по факту прибытия поезда из Санкт-Петербурга в Крым через Крымский мост. Об этом в среду, 25 декабря, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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На Украине возбудили дело из-за поезда Петербург—Симферополь

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На Украине возбудили уголовное дело из-за поезда в Крым

РИА Новости Крым04:48

На Украине открыли дело в связи с проездом пассажирского поезда по Крымскому мосту

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На Украине возбудили дело после прибытия в Крым поезда из Петербурга

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На Украине возбудили дело после проезда поезда по мосту в Крым

РБК06:02

На Украине возбудили дело после проезда поезда по Крымскому мосту

РИА Новости04:14

На Украине возбудили дело из-за приезда в Крым поезда из Петербурга

Московский Комсомолец05:01
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Президент России Владимир Путин на встрече с членами правительства заявил, что считает недостаточными темпы роста экономики страны.
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Антироссийские санкции США, которые распространяются и на других участников строительства газопровода "Северный поток-2", можно обойти, используя мощности трубопровода Eugal, считают эксперты.
Pravda.Ru вчера в 05:27
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На продолжающемся заседании Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при правительстве Саратовской области собравшиеся перешли к обсуждению изменений условий ведения бизнеса в связи с внедрением маркировки на определенные группы товаров.
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Один из зрителей сказал, что в фильме показана только часть истории, а часть – фантазии сценаристов.
Петербургский дневник 23 декабря в 13:09
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На официальном сайте Союза биатлонистов России (СБР) был опубликован список биатлонистов, которые будут защищать честь России на январских этапах Кубка Международного союза биатлонистов (IBU).
Газета.Ru вчера в 07:59
Авто

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Российская газета 05:00
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МИД России исключил введение санкций против части американцев

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в интервью «Интерфаксу», говоря об ответных мерах на санкции США в отношении газопровода «Северный поток-2», заявил, что Москва не намерена вводить ограничения против американского бизнеса, работающего на территории России.
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Все испортил приход Рианчо, который отодвинул Массимо и говорил противоположные ему вещи – Когда я перечитывал твои интервью, появилось стойкое ощущение, что ты человек без эмоций.
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Культура

Умерла автор главной песни из сериала «Друзья»

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Призванный на воинскую службу сотрудник ФБК нашел способ связаться с коллегами – Шаведдинов воспользовался телефоном, который ему дал начальник медчасти для отправки медицинских документов.
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РБК 06:41
Происшествия

Дацика арестовали на два месяца за попытку уплыть в Эстонию

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В Сочи почтили память погибших при крушении самолета Минобороны Ту-154

В Сочи почтили память жертв крушения самолета Министерства обороны Ту-154, которая произошла три года назад.
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Песков оценил слова Лукашенко о поисках альтернатив российской нефти

Президент заявил, что Минск может реверсом качать нефть в Белоруссию через Польшу и "конфисковать" для этого две трубы нефтепровода "Дружба".
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Умер президент Академии военных наук Махмут Гареев

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Forbes назвал самых богатых музыкантов десятилетия

Журнал Forbes опубликовал список самых богатых музыкантов десятилетия.
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Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину

«Единственное, что попросил и сказал Ельцин на прощание Путину: "Берегите Россию"», — вспомнил советник.
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление от 20 декабря 2019 года №1734, которое меняет правила проведения экзамена на водительские права, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на аппарат правительства.
Газета.Ru вчера в 01:45
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REGNUM вчера в 22:58
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Антонов и Лепс названы самыми дорогими артистами на корпоративах

Продюсер Евгений Морозов назвал имена российских звезд, больше всего востребованных на новогодних корпоративах.
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