Политика

ИзвестияИзвестияНа Украине возбудили дело после проезда поезда через Крымский мост

Украинская прокуратура возбудила уголовное дело по факту прибытия поезда из Санкт-Петербурга в Крым через Крымский мост. Об этом в среду, 25 декабря, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Читать в источнике
Комментировать996

Подробнее о событии

На Украине возбудили уголовное дело из-за поезда в Крым

РИА Новости Крым04:48

На Украине открыли дело в связи с проездом пассажирского поезда по Крымскому мосту

ТАСС04:29

На Украине возбудили дело после проезда поезда по Крымскому мосту

РИА Новости04:14

На Украине возбудили дело после прибытия в Крым поезда из Петербурга

RT на русском04:23

На Украине возбудили дело из-за поезда Петербург—Симферополь

Национальная служба новостей04:16

Украинская прокуратура возбудила дело против поезда «Таврия»

ИА Крыминформ04:27

На Украине возбудили дело из-за приезда в Крым поезда из Петербурга

Московский Комсомолец05:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 10:00, Ашберн
Транспорт

Из Севастополя отправился первый поезд в Санкт-Петербург

РБК 09:40
Общество

Роскомнадзор попросил суд заблокировать два сервиса электронной почты

В реестр организаторов распространения информации (ОРИ) компании Heinlein Support GmbH (владеет платным почтовым сервисом Mailbox.org) и SCRYPTmail LLC (управляет почтовым сервисом Scryptmail.com) пока не включены, хотя требование о предоставлении необходимых данных Роскомнадзор направил им еще во втором квартале 2019 года.
РБК 09:24
Армия и оружие

Эрдоган сообщил о 2 тысячах бойцов ЧВК «Вагнер» в Ливии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду заявил, что в Ливии действуют 2 тысячи бойцов частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", сообщает агентство "Анадолу".
Интерфакс 08:29
Политика

Путин заявил об отсутствии у россиян ощущения перемен к лучшему

Президент России Владимир Путин рассказал, что большинство россиян пока не чувствуют перемен к лучшему от реализации национальных проектов.
Газета.Ru 09:13
Политика

В Кремле прокомментировали увольнение журналистки после вопроса Путину

Напомним, журналистка ОГТРК «Ямал-Регион» задала вопрос президенту России Владимиру Путину во время пресс-конференции.
Gazeta.SPb вчера в 07:30
Политика

Путин уволил главу УВД на московском метрополитене

Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении главы управления внутренних дел на московском метрополитене генерал-майора полиции Николая Савченко.
Газета.Ru 09:41
Происшествия

Мужчина проколол колеса у 76 машин в Подольске

Вести.Ru 03:29
Политика

40 лет назад началась Афганская война

12 декабря 1979 года на заседании Политбюро было принято решение об отправке в Афганистан "ограниченного контингента" численностью 50 тысяч человек, но затем цифру откорректировали, и 25 декабря афганскую границу пересекла группировка численностью более 80 тысяч человек.
KM.ru 07:01
Политика

Поклонская прокомментировала уголовное дело из-за поездов в Крым

Ранее украинская прокуратура возбудила уголовное дело по статье "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины" после начала железнодорожного сообщения с Крымом по мосту через Керченский пролив.
РИА Новости 07:23
Происшествия

По делу о публичном оправдании терроризма в Карелии вынесен приговор

Суд 2-го Западного военного окружного суда 25 декабря огласили приговор жительнице Медвежьегорска, которая обвинялась по статье о публичном оправдании терроризма, сообщает интернет-издание «Петрозаводск говорит».
АиФ Карелия 09:06
Происшествия

В Екатеринбурге школьник напал на учительницу с молотком

Газета.Ru 05:34
Общество

СК проверит данные о бизнесмене, пытавшемся продать село с жителями

РИА Новости 02:26
Авто

На продажу выставили русский Tesla Cybertruck

«Русский Tesla Cybertruck», построенный в Москве авторами YouTube-канала «Пушка Гараж», продают на «Авто.ру».
Автоновости дня 02:45
Общество

Суда для достройки «Северного потока – 2» найдены

Достройка газопровода «Северный поток — 2» сорвана не будет: суда для подводно-технических работ найдены, сообщили 25 декабря в правительстве РФ.
REGNUM 08:29
Происшествия

Вертолет Ми-8 аварийно сел в Красноярском крае

ТАСС 02:15
Футбол

Директор «Читы»: если не будет реформы ПФЛ, футбол на востоке, скорее всего, умрёт

Директор «Читы» Алексей Тихоньких поделился мнением о возможной реформе первенства ПФЛ в сезоне-2020/21.
Чемпионат 08:12
Происшествия

Один ребенок погиб и четверо пострадали при пожаре под Саратовом

Известия 09:44
Происшествия

В квартирах сотрудников минздрава Саратовской области прошли обыски

Утром 25 декабря в квартирах сотрудников министерства здравоохранения Саратовской области, включая главу ведомства, прошли обыски.
REGNUM 07:22
Политика

Путин рассказал о контактах Германии и Польши перед Второй мировой

Президент России Владимир Путин назвал антисемитской сволочью посла Польши в Берлине, который в 1938 году поддержал идею Гитлера о высылке евреев в африканские колонии.
RT на русском вчера в 16:26
Культура

Кинокритики выбрали лучшие российские сериалы 2019 года

Сериал «Шторм» Борис Хлебникова критики назвали лучшим российским сериалом года.
Городовой вчера в 11:17
Здоровье

Бывшей королеве красоты после инсульта удалили часть черепа

Врачи удалили часть черепа бывшей участнице конкурсов красоты, 35-летней американце Синтии Мартинес.
РЕН ТВ 09:23
Общество

В РЖД разрешили пассажирам с верхних полок сидеть внизу

В новых железнодорожных билетах обозначено разрешение для пассажиров с местами на верхних полках сидеть на нижних полках в дневное время.
Российская газета 03:05
Политика

Зеленский подписал закон о запрете импорта электроэнергии из России

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки в закон "О рынке электрической энергии", запрещающие импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам.
РИА Новости 09:47
Происшествия

Военнослужащий погиб во время учений в Мурманской области

Военнослужащий-контрактник погиб во время учений в Кандалакшском районе Мурманской области.
ТАСС 09:42
Энергетика

Цены на бензин в России в 2019 году выросли в среднем на 3%

Ситуация с ценами на бензин по итогам года на внутреннем рынке благоприятная, стоимость бензина по стране в среднем выросла на 3%. Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия-24".
ТАСС 03:57
Авто

В России сертификацию проходит кроссовер JAC S7

В России сертификацию проходит выпускаемый китайским брендом кроссовер JAC S7.
Дни24 вчера в 07:14
Происшествия

Против экс-главы завода «Рычал-Су» возбудили дело за неуплату налогов

Следственный комитет возбудил уголовное дело о неуплате налогов на 170 млн рублей против бывшего генерального директора ОАО «Завод минеральных вод Рычал-Су» в Дагестане.
Известия 07:26
Шоу-бизнес

У Леры Кудрявцевой лопнул имплант в груди

С актрисой и телеведущей Лерой Кудрявцевой случилось несчастье. Она попала в больницу, пришлось удалить импланты из груди.
ToDay News Ufa вчера в 12:35
Футбол

Суперкомпьютер определил лучшего игрока между Месси и Роналду

Профессора университета KU Leuven и специалисты SciSports с помощью суперкомпьютера и специального вычислительного алгоритма определили, кто является лучшим игроком — капитан «Барселоны» Лионель Месси или форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Sportbox.RU вчера в 21:27
Спорт

ОКР поддержал решение набсовета РУСАДА не соглашаться с WADA

Олимпийский комитет России (ОКР) согласился с позицией наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА), который выразил несогласие с решением Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от участия в международных соревнованиях.
Вечерняя Москва вчера в 07:21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное