Политика

ИзвестияИзвестияНа Украине возбудили дело после проезда поезда через Крымский мост

Украинская прокуратура возбудила уголовное дело по факту прибытия поезда из Санкт-Петербурга в Крым через Крымский мост. Об этом в среду, 25 декабря, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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Как сообщает агентство "Интерфакс"
, украинская прокуратура Автономной республики Крым, базирующаяся сейчас в Киеве, начала уголовное производство по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины российской компанией "Гранд-Экспресс" - именно она организовала перевозку пассажирским поездом "Санкт-Петербург-Симферополь".
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