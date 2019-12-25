с чего всё началось

Украинская прокуратура возбудила уголовное дело по факту прибытия поезда из Санкт-Петербурга в Крым через Крымский мост. Об этом в среду, 25 декабря, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

На Украине возбудили дело после проезда поезда через Крымский мост

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