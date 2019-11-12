с чего всё началось

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заведение против него двух уголовных дел на Украине. В беседе с корреспондентом "Газеты.Ru" журналист заявил, что ничего не нарушал, и обвинил Службу безопасности Украины в юридической безграмотности.

Соловьев прокомментировал уголовные дела против него на Украине

Футбол «Краснодар» сравнил Берга с Быстровым Маркус Берг забил 5 голов, сыграв 19 матчей в составе "Краснодара", тем самым догнав Владимира Быстрова, который забил 5 мячей, сыграв 53 матча.

Политика Лавров пошутил насчет причастности РФ к будущим выборам президента США Глава МИД России Сергей Лавров пошутил по поводу выборов президента США, которые пройдут в 2020 году. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия В Ленинградской области локализовали пожар рядом с Северной ТЭЦ Пожар рядом с Северной ТЭЦ, где в ангаре горели автомобильные покрышки, локализован на площади 300 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС по Ленинградской области.

Теннис Медведев проиграл Циципасу на старте Итогового чемпионата ATP Российский теннисист Даниил Медведев уступил представителю Греции Стефаносу Циципасу в матче первого тура группового этапа Итогового чемпионата Ассоциации теннисистов профессионалов – ATP.

Авто Opel сертифицировал две новые модели для России Модели Opel Zafira Life и Opel Vivaro совсем скоро приедут в Россию.

Наука У грызунов обнаружили хищное поведение Исследователи обнаружили, что «алфавиты» охотничьего поведения почти одинаковы у всех видов грызунов, участвующих в эксперименте, но существенно различаются соотношения элементов в стереотипах.

Политика Кремль оценил предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского В Кремле прокомментировали предложение первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева об организации встречи российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Экономика В России резко подешевела свинина Крупнейшие российские производители свинины снизили цены на свою продукцию, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

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Общество Возбуждено шесть уголовных дел из-за невозврата субсидий Фонду кино Прокуратура провела проверку возврата субсидий в Фонд кино и возбудила шесть уголовных дел по фактам уклонения от возврата целевых средств, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

Происшествия СК проверит данные о других возможных преступлениях историка Соколова Направить криминалистов поручил глава СК Александр Бастрыкин «для оказания практической помощи в расследовании резонансного убийства» и проверки сведений СМИ «об имевшихся фактах противоправных действий обвиняемого в отношении другой студентки».

Кино Зрители признали «Мстителей: Финал» главным фильмом 2019 года Лучшей актрисой стала Зендая Колман («Человек-паук: Вдали от дома»), она же победила в номинации «Звезда драматического сериала» за роль в «Эйфории».

Общество КС разрешил изымать имущество у друзей коррупционеров Конституционный суд разрешил изымать в пользу государства имущество, приобретённое на доходы, законность которых не подтверждена любыми лицами, а не только чиновниками и членами их семей.

Политика В Киеве признались, зачем Зеленскому нужна встреча с Путиным Заявление прозвучало, как ответ на вопрос — зачем, вообще, Зеленский так жаждет встречи с Владимиром Путиным.

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Экономика Инвесторы-миллионеры приготовились к большой распродаже акций Большинство состоятельных инвесторов во всем мире ожидают значительного падения рынков до конца следующего года, пишет Bloomberg со ссылкой на исследование швейцарского банка UBS.

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Общество Кирилл Терешин лишился «рук-базук» Россиянину Кириллу Терешину, известному как «руки-базуки», удалили токсичный синтол из обеих рук. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Общество Школьники смогут выбрать иностранный язык для сдачи обязательного ЕГЭ На обязательном ЕГЭ по иностранному языку ученикам предложат выбрать из пяти языков, сообщил ТАСС со ссылкой на руководителя Рособрнадзора Сергея Кравцова.

Политика Эксперт поддержал законопроект об интернет-трансляциях телеканалов Государственная дума во вторник приняла в первом чтении законопроект о создании общероссийской системы интернет-трансляций телеканалов первого и второго мультиплексов.