Политика

РИА НовостиРИА НовостиНа Украине возбудили дело против бывшего генпрокурора Луценко

Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело против бывшего генерального прокурора Юрия Луценко, сообщило агентство "Украинские новости". Его подозревают в злоупотреблении служебным положением, за что грозит до трех лет ограничения свободы.
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с чего всё началось
«Дело открыто во исполнение решения Соломенского суда Киева, который обязал расследовать возможные преступления Луценко», — говорится в ответе
 НАБУ на запрос агентства.
Украина.ру02:53

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Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко стал фигурантом нового уголовного дела

Политика Сегодня03:39

На Украине против экс-генпрокурора Луценко возбуждено уголовное дело

Московский Комсомолец03:30

Против кума Порошенко открыли еще одно уголовное дело

Lenta.ru03:17

На Украине возбудили дело против бывшего генпрокурора Луценко

РИА Новости03:20

На Украине открыли уголовное дело против бывшего генпрокурора

REGNUM03:17

На экс-генпрокурора Украины Луценко завели дело

Взгляд.ру03:24

На Украине возбудили уголовное дело против Луценко

Rusvesna.su03:15
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Происшествия

Пропавшую в Екатеринбурге Ксению Каторгину нашли мертвой

Московский Комсомолец вчера в 04:25
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Глава РУСАДА признал факт подмены допинг-проб

Глава национального антидопингового агентства РУСАДА Юрий Ганус сделал заявление, что в московской антидопинговой лаборатории изменялись результаты тысяч допинг-тестов спортсменов, количество которых не уточняется.
Inc-news.ru вчера в 09:53
Общество

Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом

14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM 14 октября в 15:12
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Российский «Охотник» впервые ударит

Lenta.ru 03:41
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Фигуристка Тотьмянина перенесла операцию в московском онкоцентре

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка в парном катании Татьяна Тотьмянина была экстренно госпитализирована в один из онкоцентров Москвы, где успешно перенесла операцию, об этом сообщила ее PR-агент Анастасия Драпеко.
Вести.Ru вчера в 07:35
Общество

Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы

Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 22:52
Общество

«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник

Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru вчера в 12:43
Гаджеты

Обновление iOS 13.1.2 принесло критические проблемы в работу iPhone

Многие владельцы iPhone пожаловались, что после обновления iOS до версии 13.1.2 их смартфоны столкнулись с новыми проблемами.
REGNUM вчера в 09:19
Армия и оружие

В Китае провели первое испытание атомной бомбы

16 октября 1964 года Китай провел первое испытание ядерного оружия.
7 новостей 02:09
Происшествия

В крови насмерть сбитого полицейскими ребенка нашли алкоголь

7. В первом случае алкоголь появился по вине эксперта 14 августа источник в правоохранительных органах сообщил «Ленте.ру», что врач подмосковного бюро судебно-медицинской экспертизы Михаил Клейменов, который нашел алкоголь в крови погибшего в результате наезда автомобиля в Балашихе шестилетнего мальчика, перепутал порядок действий при отборе пробы, что привело к ошибочным результатам.
Lenta.ru вчера в 13:33
Политика

Спецслужбы предотвратили 39 терактов в России

"В этом году на стадии подготовки предотвращено 39 терактов, нейтрализованы 32 боевика, 679 задержаны, 22 склонены к отказу от террористической деятельности", - сказал Бортников, выступая в среду в Сочи на открытии восемнадцатого совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов государств-партнеров ФСБ.
РИА Новости 03:29
Происшествия

В соликамской колонии осужденный совершил самоубийство

На территории исправительной колонии №9 (ИК-9) в Соликамске был обнаружен заключенный без признаков жизни, совершивший акт суицида.
Город342 02:21
Здоровье

Доктор Мясников назвал лекарства-пустышки, назначаемые в России

Мясников рассказал, что препараты, которые не считаются эффективными, действительно продолжают назначать врачи, придерживаясь мнения, что они помогают при лечении.
Вечерний курьер 01:19
Общество

Средняя продолжительность жизни россиян достигла 73,6 года

Средняя продолжительность жизни россиян увеличилась до 73,6 года за восемь месяцев 2019 года, сообщили в среду журналистам в пресс-службе Минздрава России.
ТАСС 03:13
Общество

РБК: следствие связало дело бывшего полковника Захарченко с «молдавским ландроматом»

Осужденный на 13 лет колонии строгого режима бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко может быть причастен к выводу из России не менее $250 млн по молдавской схеме «молдавский ландромат», сообщил РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 00:59
Футбол

«Реал» рассчитывает, что Мбаппе не станет продлевать контракт с «ПСЖ»

Евро-футбол.ру 02:13
Происшествия

В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале

Семья из Нидерландов девять лет прожила в подвале, пока один из сыновей не сбежал и не попросил в трактире помощи.
Известия вчера в 22:40
Происшествия

В Красноярске арестовали второго подозреваемого в избиении до смерти

РИА Новости 02:10
Общество

В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый ноябрь

В большинстве российских регионов погода в ноябре будет теплее обычного, сообщает "Российская газета" со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину.
РИА Новости 01:47
Экономика

МВФ ухудшил прогноз роста российской экономики на текущий год

В соответствии с новым докладом МВФ о перспективах развития мировой экономики прогноз роста российского ВВП составил 1,1%, что меньше предыдущего прогноза на 0,5 процентного пункта.
Эхо Москвы вчера в 09:35
Происшествия

На Украине девушка избила новорожденного сына и ушла на свидание

Известия вчера в 22:35
Происшествия

Главу Новочеркасска задержали за взятку в 2,6 миллиона рублей

Российская газета 01:28
Транспорт

«Победа» повысит цены на авиабилеты на 40%

Прошлой зимой средняя цена билета на рейс в одну сторону на международных линиях перевозчика составляла 4500 рублей, значит, билеты подорожают в среднем на 40%, сказала "Ведомостям" представитель авиакомпании Елена Селиванова.
Интерфакс 01:21
Общество

Меган Маркл вышла в свет в добеременном платье, в которое еле влезла

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Woman.ru 03:11
Финансы

Курс евро по отношению к доллару США в 10:25 MSK 16 октября повысился на 0.16%

Курс евро по отношению к доллару США в 10:25 MSK 16 октября повысился на 0.16% (+0.0018) до $1.1049 с $1.1031 предыдущего закрытия.
АК&М 03:39
Общество

Суд арестовал акции принадлежащей президенту ЦСКА сети поликлиник

Арбитражный суд Москвы наложил арест на 100% сети поликлиник «Медис», принадлежащей компании «Союз» президента футбольного клуба ЦСКА Евгения Гинера, свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел.
РБК 03:04
Политика

В ООН рассказали о пытках Ассанжа

Основателя WikiLeaks журналиста Джулиана Ассанжа подвергали жестоким психологическим пыткам и систематически нарушали его права.
Lenta.ru 02:23
Армия и оружие

ДКВП проекта 12322 «Зубр» будут модернизированы

Военное обозрение вчера в 04:54
Шоу-бизнес

Новость о скорой свадьбе дочери Пескова обрастает новыми подробностями

Москва, 16 окт /РИАП АПРАЛ/ Дочь Пескова Лиза открыла завесу тайны своего скорого бракосочетания.
Апрал 03:18
Авто

Hyundai и Kia дадут пожизненную гарантию на двигатели

Российская газета вчера в 09:00
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