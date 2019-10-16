Политика
РИА НовостиНа Украине возбудили дело против бывшего генпрокурора Луценко
Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело против бывшего генерального прокурора Юрия Луценко, сообщило агентство "Украинские новости". Его подозревают в злоупотреблении служебным положением, за что грозит до трех лет ограничения свободы.
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«Дело открыто во исполнение решения Соломенского суда Киева, который обязал расследовать возможные преступления Луценко», — говорится в ответе НАБУ на запрос агентства.Украина.ру02:53
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Происшествия
Пропавшую в Екатеринбурге Ксению Каторгину нашли мертвой
Московский Комсомолец вчера в 04:25
Спорт
Глава РУСАДА признал факт подмены допинг-проб
Глава национального антидопингового агентства РУСАДА Юрий Ганус сделал заявление, что в московской антидопинговой лаборатории изменялись результаты тысяч допинг-тестов спортсменов, количество которых не уточняется.
Inc-news.ru вчера в 09:53
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM 14 октября в 15:12
Армия и оружие
Российский «Охотник» впервые ударит
Lenta.ru 03:41
Общество
Фигуристка Тотьмянина перенесла операцию в московском онкоцентре
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка в парном катании Татьяна Тотьмянина была экстренно госпитализирована в один из онкоцентров Москвы, где успешно перенесла операцию, об этом сообщила ее PR-агент Анастасия Драпеко.
Вести.Ru вчера в 07:35
Общество
Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы
Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 22:52
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru вчера в 12:43
Гаджеты
Обновление iOS 13.1.2 принесло критические проблемы в работу iPhone
Многие владельцы iPhone пожаловались, что после обновления iOS до версии 13.1.2 их смартфоны столкнулись с новыми проблемами.
REGNUM вчера в 09:19
Армия и оружие
В Китае провели первое испытание атомной бомбы
16 октября 1964 года Китай провел первое испытание ядерного оружия.
7 новостей 02:09
Происшествия
В крови насмерть сбитого полицейскими ребенка нашли алкоголь
7. В первом случае алкоголь появился по вине эксперта 14 августа источник в правоохранительных органах сообщил «Ленте.ру», что врач подмосковного бюро судебно-медицинской экспертизы Михаил Клейменов, который нашел алкоголь в крови погибшего в результате наезда автомобиля в Балашихе шестилетнего мальчика, перепутал порядок действий при отборе пробы, что привело к ошибочным результатам.
Lenta.ru вчера в 13:33
Политика
Спецслужбы предотвратили 39 терактов в России
"В этом году на стадии подготовки предотвращено 39 терактов, нейтрализованы 32 боевика, 679 задержаны, 22 склонены к отказу от террористической деятельности", - сказал Бортников, выступая в среду в Сочи на открытии восемнадцатого совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов государств-партнеров ФСБ.
РИА Новости 03:29
Происшествия
В соликамской колонии осужденный совершил самоубийство
На территории исправительной колонии №9 (ИК-9) в Соликамске был обнаружен заключенный без признаков жизни, совершивший акт суицида.
Город342 02:21
Здоровье
Доктор Мясников назвал лекарства-пустышки, назначаемые в России
Мясников рассказал, что препараты, которые не считаются эффективными, действительно продолжают назначать врачи, придерживаясь мнения, что они помогают при лечении.
Вечерний курьер 01:19
Общество
Средняя продолжительность жизни россиян достигла 73,6 года
Средняя продолжительность жизни россиян увеличилась до 73,6 года за восемь месяцев 2019 года, сообщили в среду журналистам в пресс-службе Минздрава России.
ТАСС 03:13
Общество
РБК: следствие связало дело бывшего полковника Захарченко с «молдавским ландроматом»
Осужденный на 13 лет колонии строгого режима бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко может быть причастен к выводу из России не менее $250 млн по молдавской схеме «молдавский ландромат», сообщил РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 00:59
Футбол
«Реал» рассчитывает, что Мбаппе не станет продлевать контракт с «ПСЖ»
Евро-футбол.ру 02:13
Происшествия
В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале
Семья из Нидерландов девять лет прожила в подвале, пока один из сыновей не сбежал и не попросил в трактире помощи.
Известия вчера в 22:40
Общество
В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый ноябрь
В большинстве российских регионов погода в ноябре будет теплее обычного, сообщает "Российская газета" со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину.
РИА Новости 01:47
Экономика
МВФ ухудшил прогноз роста российской экономики на текущий год
В соответствии с новым докладом МВФ о перспективах развития мировой экономики прогноз роста российского ВВП составил 1,1%, что меньше предыдущего прогноза на 0,5 процентного пункта.
Эхо Москвы вчера в 09:35
Происшествия
На Украине девушка избила новорожденного сына и ушла на свидание
Известия вчера в 22:35
Происшествия
Главу Новочеркасска задержали за взятку в 2,6 миллиона рублей
Российская газета 01:28
Транспорт
«Победа» повысит цены на авиабилеты на 40%
Прошлой зимой средняя цена билета на рейс в одну сторону на международных линиях перевозчика составляла 4500 рублей, значит, билеты подорожают в среднем на 40%, сказала "Ведомостям" представитель авиакомпании Елена Селиванова.
Интерфакс 01:21
Общество
Меган Маркл вышла в свет в добеременном платье, в которое еле влезла
Свой образ Маркл дополнила бежевым пальто Sentaler за £1 185 (около 97 000 руб.), накинув его на плечи.
Woman.ru 03:11
Финансы
Курс евро по отношению к доллару США в 10:25 MSK 16 октября повысился на 0.16%
Курс евро по отношению к доллару США в 10:25 MSK 16 октября повысился на 0.16% (+0.0018) до $1.1049 с $1.1031 предыдущего закрытия.
АК&М 03:39
Общество
Суд арестовал акции принадлежащей президенту ЦСКА сети поликлиник
Арбитражный суд Москвы наложил арест на 100% сети поликлиник «Медис», принадлежащей компании «Союз» президента футбольного клуба ЦСКА Евгения Гинера, свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел.
РБК 03:04
Политика
В ООН рассказали о пытках Ассанжа
Основателя WikiLeaks журналиста Джулиана Ассанжа подвергали жестоким психологическим пыткам и систематически нарушали его права.
Lenta.ru 02:23
Армия и оружие
ДКВП проекта 12322 «Зубр» будут модернизированы
Военное обозрение вчера в 04:54
Шоу-бизнес
Новость о скорой свадьбе дочери Пескова обрастает новыми подробностями
Москва, 16 окт /РИАП АПРАЛ/ Дочь Пескова Лиза открыла завесу тайны своего скорого бракосочетания.
Апрал 03:18
Авто
Hyundai и Kia дадут пожизненную гарантию на двигатели
Российская газета вчера в 09:00