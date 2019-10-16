с чего всё началось

Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело против бывшего генерального прокурора Юрия Луценко, сообщило агентство "Украинские новости". Его подозревают в злоупотреблении служебным положением, за что грозит до трех лет ограничения свободы.

На Украине возбудили дело против бывшего генпрокурора Луценко

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