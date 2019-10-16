Национальное антикоррупционное бюро Украины завело дело на экс-генпрокурора Украины Юрия Луценко, передает агентство «Украинские новости». Его уличили в злоупотреблении служебным положением. Если это подтвердится, Луценко может грозить до трех лет ограничения свободы.

На Украине возбудили дело против экс-генпрокурора Луценко

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