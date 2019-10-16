Политика
Аргументы и ФактыНа Украине возбудили дело против экс-генпрокурора Луценко
Национальное антикоррупционное бюро Украины завело дело на экс-генпрокурора Украины Юрия Луценко, передает агентство «Украинские новости». Его уличили в злоупотреблении служебным положением. Если это подтвердится, Луценко может грозить до трех лет ограничения свободы.
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Политика
Кортеж Путина в ОАЭ сопроводили машины ДПС
ТВ Центр вчера в 08:12
Происшествия
Суд арестовал нового фигуранта дела о беспорядках в Москве Емельянова
Басманный суд Москвы арестовал нового фигуранта дела о беспорядках на несанкционированной акции в Москве 27 июля Владимира Емельянова.
RT на русском 08:13
Происшествия
Новгородская журналистка обвинила главреда газеты в изнасиловании
Новгородская журналистка Алина Щеглова обвинила главреда местной газеты в изнасиловании.
Колмово.ру вчера в 06:17
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM 14 октября в 15:12
Происшествия
Менеджер Rammstein подрался с охранником в Петербурге
Менеджер немецкой группы Rammstein Анар Рейбанд рассказал РЕН ТВ о конфликте с охранником пристани на Адмиралтейской набережной Санкт-Петербурга.
РИА Новости 08:14
Политика
Кремль назвал неожиданной идею Киева о роспуске ДНР и ЛНР
Напомним, днем ранее пресс-секретарь представителя Киева на переговорах по Донбассу Леонида Кучмы заявила о готовности Украины выполнять политическую часть минских соглашений только после выполнения нескольких требований, в том числе «роспуска квазигруппировок ЛНР и ДНР».
Коммерсантъ 06:12
Футбол
Вратарь «Зенита» Лунев стал отцом
Нева Спорт 09:53
Происшествия
Нашедший алкоголь в крови ребенка эксперт отказался признать ошибку
Позже в СМИ появились сообщения о том, что в крови мальчика нашли 0,51 промилле алкоголя.
РИА Новости 08:29
Игры
PlayStation 5 будет поддерживать игры для всех поколений консолей Sony
Компания Sony изначально заявляла о том, что консоль PlayStation 5 будет поддерживать игры для PS4.
iXBT.com 08:39
Общество
Рогозин назвал мифом высокую аварийность российских ракет
Директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин назвал стереотипом высокий уровень аварийности ракетно-космической техники в России, передает «РИА Новости».
Ведомости 06:47
Армия и оружие
В Горловке в результате обстрела ВСУ ранена мирная жительница
В результате обстрела повреждено жилое здание и ранена мирная жительница.
ИА Новороссия 09:10
Общество
Звезду сериала «Солдаты» задержали из-за кражи в фитнес-центре
Российскую актрису театра и кино Ольгу Юрасову задержали с поличным при попытке совершить кражу в одном из фитнес-центров Москвы.
Lenta.ru 08:18
Кино
В сети появились изображения обновлённого дизайна Соника из фильма
Мир фантастики вчера в 04:19
Политика
Путин потребовал отчёта о расходовании средств после паводков
RT на русском 07:51
Происшествия
Пойманы подозреваемые в убийстве продававшей автомобиль россиянки
Ранее сообщалось, что 27-летняя Ксения Каторгина пропала после того, как решила продать свой Audi Q5 и 10 октября должна была встретиться с потенциальной покупательницей.
Lenta.ru вчера в 03:58
Шоу-бизнес
Заворотнюк отказалась от продлившего жизнь Фриске препарата
Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк, которая, по данным СМИ, борется с раком мозга, отказалась лечиться вакциной, которую ставили певице Жанне Фриске.
Уралинформбюро 06:55
Шоу-бизнес
56-летняя Валюшкина показала фигуру в мини-шортах и мокрой футболке
В полку звезд, которые доказывают, что и после 50 можно обладать отличной фигурой и носить смелые вещи, прибыло.
Wday.ru 01:50
Политика
Эрдоган отказался встречаться с Пенсом и Помпео
Вице-президент США Майк Пенс и госсекретарь Майк Помпео, которые приедут в Анкару с рабочим визитом, встретятся с вице-президентом Турции Фуатом Октаем и главой МИДа Мевлютом Чавушоглу.
Коммерсантъ 08:45
Кино
Николь Кидман и Марго Робби пришли на премьеру в похожих костюмах
Лаконичный черный смотрится куда более торжественно, чем пляжная блуза Робби и офисный наряд Кидман.
Wday.ru вчера в 08:45
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru вчера в 12:43
Политика
В Литве объявили о подготовке «обмена шпионами» с РФ
В Литве на финальной стадии подготовка обмена осуждённого за шпионаж Николая Филипченко с заключёнными под стражу в России по аналогичным обвинениям Евгением Матайтисом и Аристидасом Тамошайтисом, сообщило сегодня со ссылкой на неназванные собственные источники прибалтийское новостное агентство BNS.
REGNUM 08:53
Политика
Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам
Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
Российская газета 08:24
Политика
Замгенсека ООН признал нарушением невыдачу виз российским дипломатам
Замгенсека ООН встал на сторону России в споре с США о невыдаче виз российским дипломатам, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 17:59
Происшествия
В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале
Известия вчера в 22:40
Политика
Гончарук заявил, что не слушает ультраправую группу «Сокира Перуна»
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что он не является фанатом ультраправой группы «Сокира Перуна», на чьем выступлении он оказался в воскресенье, 13 октября.
Украина.ру 09:25
Общество
В Курганской области закрыт Чернавский тубдиспансер
Коллективу медучреждения, в составе двух врачей и 43 человек среднего медицинского персонала, предложили работу в других отделениях областного противотуберкулезного диспансера с сохранением заработной платы и доставкой до места работы.
REGNUM 14 октября в 04:37
Культура
Ведущие «Орла и Решки» спрятали в Иркутской области 500 долларов
Пять бутылок с купюрами в 100 долларов в каждой спрятали ведущие 18-го сезона популярного шоу «Орел и Решка» где-то в Иркутской области.
ИА Альтаир вчера в 00:30
Футбол
Месси вручили шестую «Золотую бутсу»
Аргентинский форвард получил «Золотую бутсу» в шестой раз в карьере и в третий раз подряд. В прошлом сезоне Месси забил 36 голов.
LiveSport.ru 08:59