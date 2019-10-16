Политика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыНа Украине возбудили дело против экс-генпрокурора Луценко

Национальное антикоррупционное бюро Украины завело дело на экс-генпрокурора Украины Юрия Луценко, передает агентство «Украинские новости». Его уличили в злоупотреблении служебным положением. Если это подтвердится, Луценко может грозить до трех лет ограничения свободы.
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На бывшего генпрокурора Украины Луценко завели новое уголовное дело

РБК06:37

СМИ: антикоррупционное бюро Украины открыло дело против экс-генпрокурора Луценко

ТАСС04:54

Против кума Порошенко открыли еще одно уголовное дело

Lenta.ru03:17

На Украине против экс-генпрокурора Луценко возбуждено уголовное дело

Московский Комсомолец03:30

На экс-генпрокурора Украины Луценко завели дело

Взгляд.ру03:24

На Украине возбудили дело против бывшего генпрокурора Луценко

РИА Новости03:20

Против бывшего генпрокурора Украины Луценко возбуждено уголовное дело

Известия04:31
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Политика

Кортеж Путина в ОАЭ сопроводили машины ДПС

ТВ Центр вчера в 08:12
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BBC включила Соболь в сотню самых влиятельных женщин мира

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Кот-наркокурьер сбежал из зооуголка перед заседанием суда

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Суд арестовал нового фигуранта дела о беспорядках в Москве Емельянова

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Колмово.ру вчера в 06:17
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Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом

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Менеджер Rammstein подрался с охранником в Петербурге

Менеджер немецкой группы Rammstein Анар Рейбанд рассказал РЕН ТВ о конфликте с охранником пристани на Адмиралтейской набережной Санкт-Петербурга.
РИА Новости 08:14
Политика

Кремль назвал неожиданной идею Киева о роспуске ДНР и ЛНР

Напомним, днем ранее пресс-секретарь представителя Киева на переговорах по Донбассу Леонида Кучмы заявила о готовности Украины выполнять политическую часть минских соглашений только после выполнения нескольких требований, в том числе «роспуска квазигруппировок ЛНР и ДНР».
Коммерсантъ 06:12
Футбол

Вратарь «Зенита» Лунев стал отцом

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Нашедший алкоголь в крови ребенка эксперт отказался признать ошибку

Позже в СМИ появились сообщения о том, что в крови мальчика нашли 0,51 промилле алкоголя.
РИА Новости 08:29
Игры

PlayStation 5 будет поддерживать игры для всех поколений консолей Sony

Компания Sony изначально заявляла о том, что консоль PlayStation 5 будет поддерживать игры для PS4.
iXBT.com 08:39
Общество

Рогозин назвал мифом высокую аварийность российских ракет

Директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин назвал стереотипом высокий уровень аварийности ракетно-космической техники в России, передает «РИА Новости».
Ведомости 06:47
Армия и оружие

В Горловке в результате обстрела ВСУ ранена мирная жительница

В результате обстрела повреждено жилое здание и ранена мирная жительница.
ИА Новороссия 09:10
Общество

Звезду сериала «Солдаты» задержали из-за кражи в фитнес-центре

Российскую актрису театра и кино Ольгу Юрасову задержали с поличным при попытке совершить кражу в одном из фитнес-центров Москвы.
Lenta.ru 08:18
Кино

В сети появились изображения обновлённого дизайна Соника из фильма

Мир фантастики вчера в 04:19
Политика

Путин потребовал отчёта о расходовании средств после паводков

RT на русском 07:51
Происшествия

Пойманы подозреваемые в убийстве продававшей автомобиль россиянки

Ранее сообщалось, что 27-летняя Ксения Каторгина пропала после того, как решила продать свой Audi Q5 и 10 октября должна была встретиться с потенциальной покупательницей.
Lenta.ru вчера в 03:58
Шоу-бизнес

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Уралинформбюро 06:55
Шоу-бизнес

56-летняя Валюшкина показала фигуру в мини-шортах и мокрой футболке

В полку звезд, которые доказывают, что и после 50 можно обладать отличной фигурой и носить смелые вещи, прибыло.
Wday.ru 01:50
Политика

Эрдоган отказался встречаться с Пенсом и Помпео

Вице-президент США Майк Пенс и госсекретарь Майк Помпео, которые приедут в Анкару с рабочим визитом, встретятся с вице-президентом Турции Фуатом Октаем и главой МИДа Мевлютом Чавушоглу.
Коммерсантъ 08:45
Кино

Николь Кидман и Марго Робби пришли на премьеру в похожих костюмах

Лаконичный черный смотрится куда более торжественно, чем пляжная блуза Робби и офисный наряд Кидман.
Wday.ru вчера в 08:45
Общество

«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник

Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru вчера в 12:43
Политика

В Литве объявили о подготовке «обмена шпионами» с РФ

В Литве на финальной стадии подготовка обмена осуждённого за шпионаж Николая Филипченко с заключёнными под стражу в России по аналогичным обвинениям Евгением Матайтисом и Аристидасом Тамошайтисом, сообщило сегодня со ссылкой на неназванные собственные источники прибалтийское новостное агентство BNS.
REGNUM 08:53
Политика

Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам

Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
Российская газета 08:24
Политика

Замгенсека ООН признал нарушением невыдачу виз российским дипломатам

Замгенсека ООН встал на сторону России в споре с США о невыдаче виз российским дипломатам, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 17:59
Происшествия

В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале

Известия вчера в 22:40
Политика

Гончарук заявил, что не слушает ультраправую группу «Сокира Перуна»

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что он не является фанатом ультраправой группы «Сокира Перуна», на чьем выступлении он оказался в воскресенье, 13 октября.
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В Курганской области закрыт Чернавский тубдиспансер

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Ведущие «Орла и Решки» спрятали в Иркутской области 500 долларов

Пять бутылок с купюрами в 100 долларов в каждой спрятали ведущие 18-го сезона популярного шоу «Орел и Решка» где-то в Иркутской области.
ИА Альтаир вчера в 00:30
Футбол

Месси вручили шестую «Золотую бутсу»

Аргентинский форвард получил «Золотую бутсу» в шестой раз в карьере и в третий раз подряд. В прошлом сезоне Месси забил 36 голов.
LiveSport.ru 08:59
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