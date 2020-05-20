Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении против бывшего президента страны Петра Порошенко. Он обвиняется в «государственной измене» и «злоупотреблении властью или служебным положением». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на «Украинскую правду».

На Украине возбудили новое дело о госизмене против Порошенко

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