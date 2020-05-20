Политика

ГородовойГородовойНа Украине возбудили новое дело о госизмене против Порошенко

Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении против бывшего президента страны Петра Порошенко. Он обвиняется в «государственной измене» и «злоупотреблении властью или служебным положением». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на «Украинскую правду».
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СМИ: против Порошенко возбудили дело о государственной измене

Газета.Ru02:31

Офис генпрокурора Украины возбудил новое дело о госизмене против Порошенко

Известиявчера в 18:47

Уголовное дело о госизменене и злоупотреблении властью возбуждено против бывшего президента Украины Петра Порошенко

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СМИ узнали об уголовном деле против Порошенко после публикации компромата

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СМИ: против Порошенко возбудили дело о госизмене

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Порошенко обвинили в госизмене

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СМИ: в отношении Порошенко возбудили дело о госизмене после его разговора с Байденом

ТАССвчера в 17:42
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«По факту несоблюдения требований к медицинской одежде сотрудником Тульской областной клинической больницы Минздрав сообщает, что к нарушившей данные требования медсестре инфекционного госпиталя применено дисциплинарное взыскание в виде замечания», — цитируют ведомство «Тульские новости».
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Общество

Россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию

Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию.
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Общество

На севере Урала нашли «увеличенную копию пирамиды Хеопса»

На Приполярном Урале нашли гору, напоминающую египетскую пирамиду Хеопса, сообщает РИА Новости.
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Защита сестер Хачатурян обратилась за помощью к спецдокладчику ООН

РИА Новости 02:29
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Политика

Губернатором Иркутской области сможет стать самовыдвиженец

Право самовыдвиженцам участвовать в выборах губернатора Иркутской области заложено в поправках в закон, предложенных депутатом Законодательного собрания Евгением Сарсенбаевым.
Областная газета (г. Иркутск) вчера в 23:22
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Корабль-носитель «Калибров» «Павловск» заложат летом 2020 года

Российский Корабль-носитель "Калибров" "Павловск" заложат летом 2020 года.
Piter.tv 03:01
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Экономика

Минфин России: режим ЕНВД для ИП продлён не будет

Москва, 19 мая 2020, 19:52 — REGNUM Министерство финансов Российской Федерации решило не продлевать действие единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей (ИП) ещё на один год, до 1 января 2022 года.
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Роскачество проверило женские джинсы популярных торговых марок, из которых семь брендов полностью соответствуют стандартам.
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Минобороны Чехии сообщило, что не может передать России памятник маршалу Коневу, который демонтировали в Праге.
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации.
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Как сообщает РБК, телеведущая Региона Тодоренко передала статуэтку "Женщина года" Маргарите Грачевой, оставшейся без кистей рук по вине мужа.
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В Сбербанке рассказали, как мошенники подделывают сайты госуслуг

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В Нидерландах зафиксировали случай передачи COVID-19 от норки человеку

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Обновлена карта распространения коронавируса в Саратовской области

Обновлена карта распределения лабораторно подтвержденных случаев коронавируса в Саратовской области.
Регион 64 18 мая в 05:09
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Общество

На Урале сотрудников склада «Красное & Белое» протестируют на COVID-19

Все 635 сотрудников склада "Абсолют" сети "Красное & Белое" в Екатеринбурге отстранены от работы и будут протестированы на COVID-19 на этой неделе, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
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Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай заявил, что ведомство поддерживает инициативу о повышении минимального возраста продажи алкоголя с 18 лет до 21 года.
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Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день

Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
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