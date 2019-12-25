Политика
ИзвестияНа Украине возбудили дело после проезда поезда через Крымский мост
Украинская прокуратура возбудила уголовное дело по факту прибытия поезда из Санкт-Петербурга в Крым через Крымский мост. Об этом в среду, 25 декабря, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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Происшествия
У задержанного генерала ФТС обнаружили золотые слитки и дорогие часы
В ходе обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы (ФТС) Александра Кизлыка следователи обнаружили крупные денежные средства, слитки золота и часы люксовых брендов.
Кино
Россиянам покажут отреставрированную «Иронию судьбы»
Отреставрированный фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» в Full HD качестве покажут на телеканале «Россия».
Политика
Кремль прокомментировал заявления Лукашенко о покупке газа реверсом
Если у Белоруссии есть более выгодные варианты покупки газа, чем у России, то она вольна ими воспользоваться, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о реакции Кремля на заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о покупке газа реверсом.
Общество
В России испытали изготовленный на 3D-принтере авиадвигатель
В рамках проекта создана технология изготовления деталей МГТД и прочих газотурбинных установок методом послойного лазерного сплавления с использованием металлопорошковых композиций жаропрочного и алюминиевого сплавов.
Авто
Русский Tesla Cybertruck выставили на продажу за 666 тыс. рублей
Разработчики самодельного, прославившегося в нашей стране пикапа, хотят получить за него 666 666 рублей.
Политика
На сербском участке «Турецкого потока» завершили укладку труб
Сербия завершила укладку труб на своем участке газопровода "Турецкий поток".
Кино
«КиноПоиск» составил рейтинг лучших фильмов десятилетия
«КиноПоиск» решил подвести итоги уходящего десятилетия и выяснил, какие фильмы стали лучшими в 2010-х годах.
Общество
Бизнесмен выставил на продажу сибирское село
Авто
Производство внедорожника Aurus Komendant начнется в 2022 году
Серийное производство и коммерческие продажи внедорожника Aurus Komendant планируется начать с 2022 года.
Экономика
Правительство обсуждает выход ЦБ из Сбербанка
Правительство России обсуждает вопрос выхода Центробанка из активов Сбербанка, рассказал журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Армия и оружие
Путин заявил, что гиперзвуковое оружие есть только у России
Общество
В Госдуме предложено ввести «новогодний капитал» для пенсионеров
Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил коллегам ввести «новогодний капитал», сообщает 25 декабря RT.
Общество
Производители отказываются отвечать за гаджеты с российским ПО
Бизнес просит Путина отклонить закон о предустановке российского ПО По словам представителя РАТЭК Антона Гускова, сейчас ответственность за качество и стабильность работы лежит на производителях, импортерах и ритейлерах техники.
Политика
Козак рассчитывает на компромисс с ЕС по «Северному потоку — 2»
Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток".
Общество
В «Современнике» рассказали о состоянии впавшей в кому Галины Волчек
РИА Новости / Михаил Климентьев Представители Московского театра "Современник" рассказали, что состояние его худрука Галины Волчек стабилизировалось.
Армия и оружие
Немецкие СМИ уличили НАТО в «репетиции» наступления на Россию
Учения НАТО "Защитник Европы-2020" (Defender Europe 2020) станут самой масштабной переброской американских войск на европейский континент за последние 25 лет, пишет газета Junge Welt.
Хоккей
Овечкин посетил рождественский ужин в резиденции Трампа
Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз», российский нападающий Александр Овечкин с супругой Анастасией Шубской посетили рождественский ужин президента США Дональда Трампа в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.
Общество
Трудовые книжки станут электронными
У граждан, которые, начиная с 2021 года, впервые устроятся на работу, все сведения о периодах работы изначально будут вестись только в электронном виде без оформления бумажной трудовой книжки.
Кино
В Петербурге показали премьеру фильма «Союз спасения»
Один из зрителей сказал, что в фильме показана только часть истории, а часть – фантазии сценаристов.
Кино
В сети представлен трейлер картины про «русского Хатико»
Энергетика
Козак назвал выплату Газпромом $2,9 млрд Украине «каплей в море»
Как сообщало ИА REGNUM, Россия согласилась прокачивать газ через украинскую газотранспортную систему в объеме 65 млрд кубометров в 2020 году и по 40 млрд кубометров в 2021—2024 годах.
Шоу-бизнес
Нюша впервые показала свою дочь и рассказала, что назвала ее Симба
«Знакомьтесь, моя дочь – Симба», – цитирует Нюшу журнал Hello, которому звезда дала интервью по этому поводу.
Технологии
МТС выпустит «умную» колонку с голосовым помощником Марвином
Директор центра искусственного интеллекта МТС Аркадий Сандлер направил сотрудникам компании письмо, в котором сообщил о намерении МТС в 2020 году выпустить "умную" колонку с голосовым помощником Марвином, передает РИА Новости.
Энергетика
Козак оценил темпы роста цен на бензин
По данным Росстата, с начала 2019 года и до середины декабря потребительские цены на бензин в России выросли в среднем на 1,9%, на дизельное топливо — на 2,4%. Рост цен на бензин в этом году оказался на рекордно низком уровне за последние десять лет, сообщали ранее «Известия».
Общество
Прокуратура Татарстана признала незаконным участие детей в учениях МВД
Прокуратура Татарстана по итогам проверки признала незаконным привлечение учеников девятого класса Новотроицкой средней общеобразовательной школы к учениям отдела полиции в Тукаевском районе.
Футбол
FourFourTwo представил 10 лучших матчей десятилетия
Издание FourFourTwo назвало 10 лучших матчей последнего десятилетия.
Общество
Кудрин: решение Путина создать резервные фонды спасло экономику России
Бывший министр финансов, глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, как решение Путина, принятое 10 лет назад, спасло экономику страны.
Политика
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
«Единственное, что попросил и сказал Ельцин на прощание Путину: "Берегите Россию"», — вспомнил советник.