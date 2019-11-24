Происшествия

РБКРБКДетский омбудсмен Украины попал в ДТП под Киевом

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба попал в аварию в Киевской области. Об этом сообщил на своей странице в Facebook замминистра внутренних дел Антон Геращенко. По его словам, авария произошла днем 24 ноября в поселке Чабаны Киево-Святошинского района.
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На Украине возбудили уголовное дело после ДТП с детским омбудсменом

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В МВД Украины подтвердили ДТП с участием уполномоченного по правам ребенка

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Уголовное дело возбудили после ДТП с детским омбудсменом Украины

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На Украине возбудили дело после ДТП с уполномоченным по правам ребёнка

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Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба попал в серьезное ДТП под Киевом

Эхо Москвы11:32

Опубликовано видео ДТП с украинским омбудсменом Кулебой

Московский Комсомолец15:39
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Сборная России проиграла ОАЭ на чемпионате мира по пляжному футболу

Напомним, что в первом матче на чемпионате мира по пляжному футболу россияне сумели обыграть команду Сенегала со счетом 8:7.
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Опубликовано видео показательного номера Косторной на этапе в Японии

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Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru вчера в 18:00
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Робот для российской армии "Кунгас" успешно прошел госиспытания, сообщил в интервью газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда" главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков.
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Звезда K-pop Гу Хара умерла в 28 лет

В Сеуле на 29-м году жизни умерла звезда K-pop Гу Хара. Об этом в воскресенье, 24 ноября, сообщает издание Newsweek.
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Пропавших при задымлении в шахте в Коми горняков нашли живыми

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В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
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В марте 35-летняя Саша Савельева впервые стала мамой и родила сына, которого назвали необычным именем Леон.
StarHit.ru 01:00
Армия и оружие

В США обеспокоены испытаниями российских ракет «Циркон» в Тихом океане

В США выразили беспокойство испытаниями Россией перспективных гиперзвуковых ракет "Циркон" и ракетных комплексов "Калибр" в Тихом океане, передает MilitaryWatch.
Газета.Ru 12:47
Общество

Пушков ответил поддержавшей Ротару Поклонской

Сенатор Алексей Пушков ответил депутату Наталье Поклонской, поддержавшей решение певицы Софии Ротару приехать на выступление в Россию.
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Тульский ЗРПК «Панцирь-С1» впервые сбил американский беспилотник

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Проезд на МЦД две недели будет бесплатным, заявил Собянин

Число вагонов поездов на первых двух Московских центральных диаметрах с 25 ноября на ближайшие две недели увеличится, проезд в это время будет бесплатным, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
РИА Новости 15:29
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Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая

Вербицкая была ректором СПбГУ с 1994 по 2008 годы. После этого она стала президентом учебного заведения.
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Происшествия

Более 20 человек погибли при крушении пассажирского самолета в Конго

Пассажирский самолет, принадлежавший частной авиакомпании Busy Bee, потерпел крушение вскоре после взлета в квартале города Гома на востоке Демократической Республики Конго.
РБК 08:32
Политика

СМИ: бывший народный мэр Горловки работал на украинскую разведку

Как сообщается в сюжете ТСН, на подконтрольную Киеву территорию вернулся разведчик Эдуард Матюха, занимавший высокие должности на территории Донбасса.
Московский Комсомолец 16:09
Политика

Действующий президент Румынии побеждает на выборах

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Происшествия

23-летняя следователь найдена мертвой в Сочи

В Сочи найдена мертвой 23-летняя следователь, сообщает телеканал РЕН ТВ в субботу, 23 ноября. В августе она окончила университет МВД.
Известия вчера в 07:15
Общество

Немецкий врач назвала десять способных заменить лекарства продуктов

Немецкий врач Франциска Рубин выбрала десять продуктов, которые могут заменить лекарства и позволят укрепить иммунитет, передает журнал Focus.
РБК вчера в 18:59
Армия и оружие

Российский спутник предупреждения о ракетном нападении сошел с орбиты

Над акваторией Тихого океана в ночь на 23 ноября сошел с орбиты и сгорел в атмосфере российский космический аппарат «Космос-2422».
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Фанаты «Витесса» требуют отставки Слуцкого

Газета.Ru 15:22
Игры

Новые скриншоты Microsoft Flight Simulator

Разработчики Microsoft Flight Simulator опубликовали новые скриншоты игры. В симуляторе воссоздадут реальную карта всей планеты.
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«Детское Евровидение» выиграла представительница Польши

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Малышева назвала ранние признаки рака мозга

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Бобби Котик: Через пять лет у Activision Blizzard может быть миллиард пользователей

Бобби Котик считает, что количество аудитории Activision Blizzard за пять лет возрастет с 350 млн до миллиарда человек.
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Силуанов дал оценку предложению освободить малоимущих от НДФЛ

Первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов считает, что при реализации идеи об освобождении малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физлиц (НДФЛ, 13%) нужно взвесить все плюсы и минусы.
Газета.Ru вчера в 11:05
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Дольше и дороже: зачем Минздрав хочет усложнить получение водительских прав

Согласно уже подписанному, но не вступившему в силу приказу Минздрава, чтобы получить новые права или поступить в автошколу, нужно будет сдавать кровь и мочу для определения психоактивных веществ и маркера CDT.
Толк 21 ноября в 19:07
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На сервисе Premier покажут новый сезон «Полицейского с Рублевки»

Убойное предложение от «Полицейского с Рублевки»: новый сезон и новый фильм выйдут с разницей всего в несколько дней.
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Kia Telluride назван «Внедорожником года»

Американское авторитетное автомобильное издание MotorTrend назвало «Внедорожником 2020 года» автомобиль Kia Telluride.
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Футбол

Матч итальянского чемпионата перенесли из-за ужасной погоды

Матч итальянского чемпионата "Лечче" - "Кальяри" перенесли с 24 ноября на 25-ое из-за ужасной погоды.
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WSJ: хедж-фонд миллиардеров поставил на обвал рынков к марту

Один из крупнейших американских хедж-фондов Bridgewater Associates сделал крупную ставку на падение фондовых рынков США и Европы, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
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