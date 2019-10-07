Политика
Lenta.ruУкраинская прокуратура открыла дело о похищении Саакашвили
«В главную военную прокуратуру поступило заявление от бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, о похищении и насильственных действиях в отношении Саакашвили и его незаконного перемещения через государственную границу Украины в Польшу 18 февраля 2018», — сообщают в ведомстве.
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с чего всё началось
Производство было открыто после того, как поступило заявление Саакашвили о похищении, насильственных действиях и незаконном перемещении через украинско-польскую границу, сказано в сообщении на странице прокуратуры в Facebook.News.ru08:49
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Украинская прокуратура возбудила дело о «похищении» Саакашвили из ресторана
Комсомольская правда04:50
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