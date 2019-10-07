Политика
Gazeta.SPbНа Украине возбуждено дело о похищении Саакашвили
Дело было заведено, после того как в прокуратуру поступило заявление Саакашвили, сообщается на странице ведомства в Facebook. Михаил Саакашвили подал заявление о похищении, насильственных действиях и незаконном перемещении через государственную границу Украины в Польшу 18 февраля 2018.
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Украинская прокуратура возбудила дело о «похищении» Саакашвили из ресторана
Комсомольская правда04:50
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