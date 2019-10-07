Дело было заведено, после того как в прокуратуру поступило заявление Саакашвили, сообщается на странице ведомства в Facebook. Михаил Саакашвили подал заявление о похищении, насильственных действиях и незаконном перемещении через государственную границу Украины в Польшу 18 февраля 2018.

На Украине возбуждено дело о похищении Саакашвили

Армия и оружие Вторая партия российского оружия доставлена в ЦАР Первая партия российского стрелкового оружия была направлена в ЦАР в начале 2018 года, после того как Москва добилась от комитета по санкциям Совета безопасности ООН разрешения на его поставку.

Шоу-бизнес Семья Анастасии Заворотнюк выступила с заявлением для поклонников Российская актриса Анастасия Заворотнюк попросила остановить потоки недостоверной информации о состоянии ее здоровья, призывая верить только официальной информации, сообщает ТАСС со ссылкой на ее представителя.

Политика В Кремле заявили о заинтересованности в отводе сил в Донбассе Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, может ли Кремль гарантировать, что незаконные вооруженные формирования будут отведены из зоны конфликта в Донбассе.

Происшествия Следствие объявило в розыск бизнесмена Павла Фукса Ранее в суде сообщили, что следствие просит арестовать его брата - бизнесмена-девелопера и экс-совладельца сети блинных "Теремок" Романа Фукса, которому, по данным источника, вменяется мошенничество при строительстве дома на Мытной улице в Москве.

Политика Зеленский поручил ослабить блокаду Донбасса Президент Украины Владимир Зеленский поручил упростить процедуру перевозки товаров и прохода граждан через линию разграничения в Донбассе.

Транспорт В ПДД добавят самокаты и гироскутеры В ПДД может появиться новый термин - "средства индивидуальной мобильности", под который попадут электросамокаты и гироскутеры.

Экономика Исследование прибыли российских компаний выявило «кавказский парадокс» Самые большие убытки по итогам первого полугодия 2019 года понес средний и крупный бизнес в шести северокавказских регионах и Ростовской области.

Происшествия На Кипре произошел скандал из-за расистского нападения на россиянку Кипрская общественность назвала нападение "расистским", инцидент стал главной новостью на кипрском телевидении, делом занялся правозащитный Центр за равенство и против расизма, полиция ведет расследование.

Политика Лавров прибыл в Багдад на переговоры В Багдаде начались переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и его коллеги из Ирака Мухаммеда Али аль-Хакима, передает ТАСС.

Технологии «Билайн» сообщил об утечке данных своих клиентов В ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») сообщили о проведенном расследовании в связи с появившейся информацией об утечке данных абонентов проводного интернета.